La partita sulle concessioni idroelettriche entra sempre più nel vivo e il confronto politico sul futuro di Cva si fa acceso. Il Consiglio Valle ha respinto, nella seduta pomeridiana del 25 novembre 2026, la proposta di legge presentata da Alleanza Verdi e Sinistra per avviare un'istruttoria tecnica sulle possibilità di affidamento delle concessioni idroelettriche a una società a totale partecipazione pubblica. Una decisione che, almeno sul piano politico, non chiude la questione, ma mette in evidenza le diverse strategie con cui le forze politiche intendono affrontare una delle scadenze più importanti per il sistema economico valdostano: il 2029, quando occorrerà definire il futuro delle 29 concessioni oggi in capo a Cva.

La proposta di AVS è stata bocciata con 27 voti contrari, espressi da UV, Centro Autonomista, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Vallée d'Aoste, 7 favorevoli, di AVS, PD-FP e Autonomisti di Centro, e un'astensione di Renaissance. Anche l'ordine del giorno presentato contestualmente da AVS, che chiedeva al Presidente della Regione di promuovere comunque un approfondimento tecnico sulla trasformazione di Cva in società in house, non ha ottenuto il via libera: 7 voti favorevoli, 25 astensioni e 3 contrari.

Al centro dell'iniziativa legislativa, illustrata dalla capogruppo di AVS Chiara Minelli, non c'era, almeno nelle intenzioni dichiarate, la volontà di imporre preventivamente una determinata soluzione per l'assegnazione delle concessioni. L'obiettivo era piuttosto quello di disporre di un'analisi approfondita, affidata a Finaosta, per valutare le condizioni necessarie affinché Cva possa operare secondo il modello dell'in house providing, le conseguenze di un eventuale affidamento diretto e i possibili effetti di una scelta diversa, con il ricorso al mercato.

Minelli ha insistito proprio su questo punto: «La proposta di legge non intende anticipare né sostituire le successive decisioni della Regione in merito alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche». Secondo AVS, la normativa richiede una motivazione qualificata nel caso in cui si scelga l'affidamento diretto, rendendo indispensabile conoscere preventivamente le implicazioni delle diverse alternative.

La capogruppo ha anche cercato di superare le obiezioni di chi riteneva non necessaria una legge per commissionare uno studio. «Se l'ordine del giorno sarà approvato, ritireremo la proposta di legge, perché il nostro obiettivo non è tanto ottenere l'approvazione di una legge, quanto arrivare a un atto concreto che consenta di svolgere l'approfondimento necessario». L'ordine del giorno, tuttavia, non è passato, lasciando AVS con la bocciatura di entrambi gli strumenti.

Il confronto ha fatto emergere anche una convergenza di fondo tra alcune forze di opposizione, ma con differenze significative sul metodo. Fulvio Centoz, per il PD-Federalisti Progressisti, ha riconosciuto ad AVS il merito di aver portato il dossier in Aula, condividendone la necessità di arrivare preparati alla scadenza del 2029. Ma, a suo giudizio, l'istruttoria non dovrebbe concentrarsi soltanto sull'in house.

«Prima di scegliere bisogna conoscere il valore delle concessioni e confrontare tutte le strade previste dalla norma di attuazione: gara, società mista, partenariato pubblico-privato e in house, con lo stesso approfondimento per ciascuna», ha sostenuto Centoz. Il consigliere ha inoltre richiamato le possibili conseguenze della sentenza della Corte di giustizia europea e dell'articolo 78 della legge di bilancio statale, elementi che potrebbero incidere sul valore di Cva e sulle entrate regionali.

La sua proposta è quella di uno studio completo, affidato a un soggetto terzo, dotato delle risorse necessarie e con risultati pubblici, da portare in Consiglio prima dell'approvazione della legge regionale. «L'Autonomia ci dà il potere di scegliere, ma anche il dovere di sapere che cosa stiamo scegliendo», ha concluso, richiamando una responsabilità che dovrebbe accomunare tutte le forze politiche.

Più netta la posizione della Lega Vallée d'Aoste, che attraverso il vicecapogruppo Simone Perron ha manifestato contrarietà a un percorso che potrebbe mettere in discussione l'attuale modello industriale di Cva. Il punto critico è il vincolo previsto per le società in house, secondo cui almeno l'80% del fatturato deve derivare da attività affidate dall'ente pubblico controllante.

Per Perron, considerando che Cva opera oggi sul mercato libero, questa condizione rischierebbe di comprometterne autonomia, competitività e solidità finanziaria, con possibili ricadute sugli investimenti e sull'occupazione. Il consigliere ha contestato anche l'ipotesi di affidare a Finaosta, in appena tre mesi, un'analisi tanto complessa. La contrarietà alla proposta, ha precisato, non equivale però a sostenere automaticamente il ricorso alle gare. La strada indicata dalla Lega è piuttosto quella di intervenire sul piano nazionale ed europeo per modificare il quadro normativo e tutelare l'integrità di Cva, definita «il nostro gioiello».

A difendere la necessità di un approfondimento specifico è intervenuto anche Andrea Campotaro di AVS, che ha contestato l'idea che il lavoro già affidato allo studio legale Merani possa considerarsi sufficiente. L'incarico, prorogato fino ad aprile 2027, riguarda infatti il quadro normativo sulle risorse idriche e la disciplina delle concessioni, ma non affronta direttamente la verifica dei requisiti societari necessari per l'in house.

Campotaro ha ricordato che Finaosta dispone già di uno studio nel quale viene evidenziata la percorribilità di questa soluzione, insieme alla necessità di ulteriori approfondimenti. Restano da chiarire aspetti decisivi: il controllo analogo tra Cva, Regione e Finaosta, il requisito dell'attività prevalente, gli eventuali scorpori di attività e le motivazioni necessarie per giustificare il mancato ricorso al mercato. «Potrà occuparsene Finaosta, la Giunta o un soggetto specializzato: ciò che conta è definire con chiarezza il lavoro da svolgere», ha ribadito, sottolineando che il tempo a disposizione è ormai limitato.

A sostenere l'iniziativa è stato anche Marco Carrel, capogruppo degli Autonomisti di Centro (nella foto), che ha annunciato il voto favorevole. La sua posizione si è concentrata sulla necessità di non trasformare il dossier in una contesa tra partiti. «Non dobbiamo decidere oggi quale soluzione adottare, ma dobbiamo approfondire subito per non arrivare impreparati alla scadenza del 2029», ha affermato. Per Carrel servono elementi concreti sulle conseguenze delle diverse opzioni per la Valle d'Aosta, il bilancio regionale e il futuro della società energetica.

Dal fronte della maggioranza, la replica più articolata è arrivata dal Presidente della Regione Aurelio Marguerettaz, che ha contestato innanzitutto la sostenibilità finanziaria della proposta. «Questa proposta di legge non è votabile perché è sbagliata», ha dichiarato, spiegando che l'affidamento di uno studio a Finaosta avrebbe richiesto la previsione delle relative risorse e un conseguente parere di compatibilità finanziaria.

Marguerettaz ha inoltre rivendicato la continuità del lavoro avviato dalla precedente legislatura. Già nel 2024, ben prima dell'approvazione della norma di attuazione, la Regione aveva affidato allo studio legale Merani gli approfondimenti necessari sul dossier. La proposta di AVS, ha aggiunto, è stata trasmessa allo stesso studio affinché ne vengano analizzati puntualmente i contenuti. Il Presidente ha annunciato che la maggioranza avrebbe raccolto gli elementi contenuti nell'ordine del giorno, pur astenendosi sul documento, e che l'approfondimento potrebbe essere completato entro febbraio 2027, con una successiva comunicazione in Commissione.

Una posizione che ha trovato il sostegno di Pierluigi Marquis, capogruppo di Forza Italia, secondo il quale l'obiettivo politico di AVS sarebbe stato comunque raggiunto: ottenere un approfondimento in vista della futura legge sulle concessioni. «Riteniamo inutile spendere altre risorse per affidare un altro incarico», ha osservato, giudicando più razionale proseguire con il lavoro già affidato ai legali incaricati dalla Regione.

Sulla stessa linea Marco Viérin, capogruppo del Centro Autonomista, che ha ricordato come la maggioranza condivida da tempo la necessità di studiare la materia. «Se poi si vuole un documento approvato per rivendicare politicamente la paternità del percorso, si rischia di perdere di vista la sostanza», ha affermato. Per Viérin il tema resta delicato, un «campo minato» nel quale occorre muoversi con prudenza per individuare la soluzione migliore per la comunità valdostana.

Anche Massimo Lattanzi, di Fratelli d'Italia, ha motivato il voto contrario con la necessità di non restringere anticipatamente il campo delle possibilità. Il consigliere ha definito il settore particolarmente complesso, sostenendo che la proposta avrebbe potuto condurre la Regione in un vicolo cieco. Ha inoltre contestato la mancanza di copertura finanziaria, pur riconoscendo che il dibattito ha avuto il merito di sollevare una questione fondamentale per il futuro della Valle d'Aosta.

A chiudere il confronto politico è stato Luigi Bertschy, capogruppo dell'Union Valdôtaine, che ha respinto le critiche rivolte alla presunta inattività della maggioranza. «Non intervenire in Aula non significa che non si lavori o non si studi», ha osservato, rivendicando l'impegno dei consiglieri sui diversi dossier regionali e invitando le opposizioni a concentrarsi maggiormente sul proprio lavoro.

La seduta ha dunque consegnato un risultato politico chiaro, ma non una soluzione sul futuro dell'idroelettrico valdostano. La maggioranza ha bocciato la proposta di legge e non ha voluto assumere un impegno formale attraverso l'ordine del giorno, preferendo proseguire con gli approfondimenti già avviati. AVS ha denunciato l'insufficienza del lavoro svolto finora, mentre PD-FP e Lega hanno sollevato, da prospettive differenti, i rischi di una scelta affrettata o concentrata esclusivamente sull'in house.

Resta soprattutto una questione politica di fondo: come utilizzare le prerogative dell'Autonomia speciale per mantenere il controllo valdostano su una risorsa strategica, salvaguardando al tempo stesso il valore industriale e finanziario di Cva. La scadenza del 2029 si avvicina e non basterà rivendicare la volontà di difendere il patrimonio idroelettrico regionale. Occorrerà dimostrare, con dati, valutazioni giuridiche e scelte industriali sostenibili, quale modello sia davvero in grado di garantire alla Valle d'Aosta il massimo ritorno economico e il controllo effettivo delle proprie risorse. È su questo terreno che si misurerà la capacità della politica valdostana di trasformare l'Autonomia da principio istituzionale in uno strumento concreto di governo.