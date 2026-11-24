La Vallée d’Aoste renforce sa place sur la scène francophone européenne. Bien au-delà d’une simple participation institutionnelle, la présence valdôtaine à la 38e Assemblée régionale Europe de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), organisée à Bruxelles du 18 au 20 novembre 2026, a été marquée par une annonce de premier plan : la région accueillera, du 14 au 16 mars 2027, la Conférence des Présidents des sections de la Région Europe de l’APF.

Une décision qui représente une reconnaissance du poids politique et de la spécificité de la Vallée d’Aoste au sein de la Francophonie parlementaire. La délégation valdôtaine était composée du Président délégué Marco Viérin et des Conseillers Michel Martinet et Jean-Pierre Guichardaz. Ils ont pris part aux travaux aux côtés des représentants de 25 sections européennes, dans un contexte international marqué par de profondes tensions et par des défis qui interpellent directement l’avenir de l’Europe.

« L’accueil de cette rencontre témoigne de la reconnaissance du rôle de la Vallée d’Aoste au sein de la Francophonie parlementaire », ont souligné les Conseillers valdôtains. « Ce sera également une occasion importante de réunir les responsables des sections européennes afin de favoriser le dialogue institutionnel et d’échanger autour d’un enjeu majeur d’actualité, celui des changements climatiques. »

L’attribution de cette conférence à la Vallée d’Aoste constitue ainsi un signal fort : un territoire de dimension régionale, mais doté d’une identité linguistique, culturelle et institutionnelle particulière, peut jouer un rôle actif dans les grandes discussions européennes et internationales. C’est précisément cette capacité à faire dialoguer les différences qui a traversé les débats de l’Assemblée de Bruxelles.

Les travaux, organisés au Parlement européen et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont été consacrés à trois grandes questions : la défense des valeurs européennes dans un monde en crise, le multilinguisme comme fondement de la citoyenneté européenne et les mécanismes de solidarité en faveur des droits des enfants.

Sur la défense des valeurs européennes, Marco Viérin a appelé à une Europe davantage ancrée dans ses territoires et capable de retrouver une véritable influence sur la scène internationale. Son intervention a mis en avant trois priorités politiques : « Renouer avec un fédéralisme fondé sur les régions et les territoires, en reconnaissant leur rôle essentiel dans le dialogue avec les citoyens ; faire en sorte que l’Europe ne soit plus tenue à l’écart des grandes tables géopolitiques et qu’elle prenne acte du fait que la Chine et les États-Unis souhaitent la voir toujours plus affaiblie et se sont partagé les zones d’influence dans le monde ; enfin, relancer la coopération avec l’Afrique, en valorisant notamment la Francophonie comme un pont naturel entre nos deux continents. »

Une prise de position qui remet au centre du débat européen la question de la subsidiarité et du fédéralisme territorial, deux principes particulièrement importants pour les régions à statut particulier comme la Vallée d’Aoste. L’enjeu est celui d’une Europe qui ne se limite pas aux institutions centrales, mais qui reconnaisse aux territoires un rôle politique réel dans la construction des décisions et dans les relations avec les citoyens.

Le deuxième grand thème, consacré au multilinguisme, a permis à Michel Martinet de mettre en avant l’expérience valdôtaine comme exemple concret d’une identité ouverte sur le monde. « L’expérience de la Vallée d’Aoste montre que l’attachement à sa langue, à son identité et à son patrimoine culturel est pleinement compatible avec l’ouverture aux autres. L’Europe doit faire de sa diversité linguistique et culturelle une richesse, en protégeant les langues, en investissant dans l’éducation et la traduction et en garantissant à chaque citoyen la possibilité de participer pleinement à la vie démocratique. Une Europe qui respecte et fait dialoguer ses différences est une Europe plus forte. »

Un message qui prend une résonance particulière pour la Vallée d’Aoste, où la coexistence linguistique et la protection du patrimoine culturel constituent des éléments essentiels de l’autonomie. La diversité n'est pas un obstacle à l'intégration européenne, mais une richesse à préserver et à valoriser. La défense des langues régionales et minoritaires apparaît ainsi comme une condition indispensable à une Europe véritablement démocratique et respectueuse de ses territoires.

Enfin, les droits des enfants ont constitué le troisième axe des discussions. Sur cette question, Jean-Pierre Guichardaz a insisté sur la nécessité de privilégier l'accompagnement éducatif, la prévention et l'autonomie des jeunes générations. « L’éducation doit privilégier l’accompagnement, la prévention et le développement de l’autonomie, plutôt qu’une approche fondée uniquement sur la sanction. À travers l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, nous devons également renforcer les échanges de bonnes pratiques entre nos territoires et associer davantage les jeunes à la réflexion sur leurs droits. Les protéger, c’est aussi leur donner les moyens de construire leur propre avenir. »

La participation valdôtaine à Bruxelles aura donc été bien davantage qu'une présence protocolaire. Elle a permis de porter une vision politique fondée sur la valorisation des territoires, la défense des identités linguistiques et culturelles, la coopération internationale et la protection des nouvelles générations.

Avec l'organisation de la Conférence des Présidents des sections européennes de l'APF en mars 2027, la Vallée d'Aoste disposera désormais d'une nouvelle occasion de faire entendre sa voix et de confirmer son engagement au sein de la Francophonie parlementaire. Pour un territoire alpin, autonome et historiquement plurilingue, accueillir les responsables des sections européennes représente une opportunité de rayonnement institutionnel, mais aussi une manière concrète de démontrer que les petites régions peuvent contribuer aux grands débats de notre temps.

De Bruxelles à Aoste, le message est clair : la Francophonie se construit aussi à partir des territoires, et la Vallée d’Aoste entend bien y prendre toute sa place.