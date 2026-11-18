Il est des questions qui, en Vallée d'Aoste, ne peuvent être réduites à une simple controverse autour de la restauration d'un bâtiment public. La situation de l'école de Tilly, à Challand-Saint-Anselme, dépasse largement la question d'une inscription sur une façade. Elle touche à quelque chose de bien plus profond : le droit d'une communauté historique à se reconnaître dans sa langue, sa culture, ses traditions et les signes qui caractérisent son territoire. C'est, en définitive, une question d'identité, de dignité et d'autonomie. Car la Petite Patrie n'est pas une expression folklorique que l'on ressort à l'occasion des cérémonies officielles. Elle représente une réalité historique et culturelle qui doit être respectée dans les décisions administratives, dans la vie publique et, surtout, dans les lieux destinés aux nouvelles générations.

La polémique a éclaté à la suite des travaux de restauration de l'école de Tilly et de son inauguration, le 14 novembre. Sur la façade du bâtiment est désormais parfaitement visible l'inscription « O.N.B. », qui renvoie à l'Opera Nazionale Balilla, tandis que la mention française « École élémentaire », présente depuis l'après-guerre, a disparu. Un changement loin d'être anodin, particulièrement dans une région où la langue française a historiquement subi des politiques de répression et de marginalisation.

Deux prises de position publiques ont notamment mis en lumière cette situation : celle de Jeunesse Valdôtaine et celle de l'association culturelle Nos Accents, engagée dans la sauvegarde de la toponymie locale et la défense de la langue française en Vallée d'Aoste. Deux interventions aux approches différentes, mais qui convergent sur un constat essentiel : il est difficilement acceptable que la restauration d'un bâtiment public valdôtain aboutisse à effacer une référence linguistique française tout en remettant en évidence le sigle d'une organisation liée à l'encadrement paramilitaire de la jeunesse sous le régime fasciste.

Jeunesse Valdôtaine souligne également le caractère particulièrement symbolique du moment choisi. Les communes valdôtaines célèbrent actuellement le 80e anniversaire du rétablissement des municipalités dans leurs formes antérieures à la période fasciste. Cette commémoration rappelle le retour des institutions locales et de la liberté administrative après la dictature. Dans ce contexte, la réapparition du sigle O.N.B. sur l'école de Tilly prend une dimension encore plus significative. L'organisation dénonce le fait qu'« en 2026, sur un établissement scolaire, l'inscription O.N.B. apparaisse à nouveau, parfaitement lisible », rappelant les sacrifices consentis pour libérer le territoire et la culture valdôtains de l'oppression fasciste.

La question ne peut, en effet, être dissociée de ce que le fascisme a représenté pour la Vallée d'Aoste. L'Opera Nazionale Balilla n'était pas une simple organisation éducative : elle constituait un instrument du régime destiné à encadrer, contrôler et endoctriner la jeunesse. Dans une région caractérisée par une forte identité francophone, cette politique s'inscrivait dans un projet plus vaste d'italianisation forcée, dont l'objectif était notamment d'effacer les particularités linguistiques et culturelles locales. Dès 1925, l'enseignement du français fut supprimé dans les écoles élémentaires valdôtaines. Une blessure historique qui explique pourquoi la présence de la langue française dans les bâtiments publics ne saurait être considérée comme une question purement décorative.

C'est précisément sur cet aspect que l'association Nos Accents entend attirer l'attention. La disparition de la mention « École élémentaire » constitue, à ses yeux, un signal préoccupant pour la place du français dans l'espace public valdôtain. L'association précise qu'elle ne cherche pas à désigner des responsables ni à alimenter une polémique personnelle. Elle estime toutefois de son devoir de signaler une erreur importante, qui peut encore être corrigée dans le respect des compétences institutionnelles de chacun.

Il ne s'agit donc pas d'effacer l'histoire ni de nier l'existence des traces laissées par le passé. Il s'agit de distinguer la conservation historique d'un témoignage de sa mise en valeur sans contextualisation. Préserver une inscription fasciste peut avoir un intérêt documentaire, à condition que sa signification historique soit clairement expliquée. Mais faire disparaître la mention française qui avait rendu à l'édifice une partie de son identité linguistique, tout en laissant apparaître le symbole d'une organisation fasciste, aboutit à un résultat profondément contestable. Et cela dans une région dont l'autonomie spéciale trouve précisément l'une de ses principales justifications dans la reconnaissance et la protection de ses particularités linguistiques et culturelles.

C'est ici que se situe le véritable enjeu politique et institutionnel de cette affaire. L'autonomie valdôtaine ne peut se limiter à une répartition de compétences administratives, à un système de financements ou à un cadre statutaire. Elle repose avant tout sur la reconnaissance d'une communauté possédant une histoire propre, une tradition francophone, une culture alpine et un rapport particulier à son territoire. La défense du français et de la toponymie locale ne constitue donc pas une revendication secondaire : elle représente une composante fondamentale du particularisme valdôtain. Affaiblir ces éléments revient progressivement à vider de son sens le principe même de l'autonomie.

Pour cette raison, Nos Accents formule trois demandes précises. La première concerne le rétablissement de l'inscription « École élémentaire », en lettres majuscules, sur la façade du bâtiment, en remplacement de l'inscription actuelle dans son ensemble. La deuxième porte sur la vérification de la procédure administrative suivie pour cette modification. L'association demande notamment de vérifier si le changement a été soumis à la Commission régionale de la toponymie locale et autorisé par arrêté du président de la Région, conformément aux compétences prévues par la loi régionale 61/1976. Elle demande également de contrôler le respect des dispositions relatives à la protection des biens culturels, notamment celles de l'article 11 du décret législatif 42/2004. Enfin, la troisième demande concerne l'avenir : renforcer les procédures de sauvegarde linguistique et toponymique, en garantissant une participation accrue des citoyens et une vigilance collective sur la présence du français dans les espaces publics, à commencer par les établissements scolaires.

De son côté, Jeunesse Valdôtaine demande aux autorités compétentes de préciser dans quelles circonstances l'inscription O.N.B. est redevenue visible et quels critères ont guidé les choix effectués lors de la restauration de la façade. L'organisation souhaite également que l'histoire de cette inscription et le rôle de l'Opera Nazionale Balilla soient expliqués publiquement, en associant les habitants de Challand-Saint-Anselme et, tout particulièrement, les jeunes générations. Le débat ne doit pas rester enfermé dans les bureaux des administrations : il concerne la manière dont une communauté choisit de raconter son passé et de transmettre ses valeurs.

La situation de Tilly devrait ainsi devenir une occasion de réaffirmer un principe fondamental : en Vallée d'Aoste, la défense de l'identité ne peut dépendre uniquement de la mémoire individuelle ou de la sensibilité des associations culturelles. Elle doit se traduire par une responsabilité institutionnelle, une attention administrative constante et un respect concret de l'histoire linguistique du territoire. Les autorités régionales et communales ont aujourd'hui la possibilité d'apporter les éclaircissements nécessaires et de trouver une solution respectueuse des compétences de chacun comme des sensibilités de la population.

Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, encore moins d'en dissimuler les pages les plus douloureuses. Il s'agit de ne pas en inverser le sens. Une école valdôtaine devrait être avant tout un lieu où les enfants apprennent à connaître et à respecter leur histoire, y compris celle de la langue française que le régime fasciste avait tenté de chasser de la vie publique et de l'enseignement. La mémoire du fascisme doit être préservée, mais elle ne saurait devenir un prétexte pour reléguer une nouvelle fois au second plan ce que le fascisme avait précisément cherché à faire disparaître.

La Petite Patrie a construit son identité au fil des siècles, à travers son histoire, ses institutions locales, ses langues, ses traditions et son attachement à la montagne. Son particularisme n'est ni une faveur ni une concession : c'est un patrimoine collectif qui mérite d'être défendu et transmis. C'est pourquoi l'affaire de Tilly dépasse largement les dimensions de la façade d'une école. Elle nous rappelle qu'une autonomie qui ne s'accompagne pas d'une défense constante de l'identité culturelle de son peuple risque, à terme, de devenir une formule institutionnelle privée de sa substance.

Rendre à l'école de Tilly son inscription « École élémentaire » serait donc bien davantage qu'une simple correction matérielle. Ce serait un acte de respect envers l'histoire valdôtaine, envers la langue française et envers le droit des générations futures de grandir en connaissant leurs racines. Car défendre la Petite Patrie, c'est aussi refuser que son identité disparaisse, lettre après lettre, de l'espace public.