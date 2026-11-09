La Montagna Valdostana non può diventare un luogo qualunque. L’Autonomia si difende anche così

La Valle d’Aosta ha una sua identità, una sua storia, una sua cultura e un paesaggio che costituisce un patrimonio straordinario. È proprio questa specificità che rende i nostri comprensori sciistici diversi da tanti altri. E questa diversità rappresenta un valore economico, oltre che culturale e ambientale.

Perché dovremmo rinunciarvi per inseguire modelli commerciali che possiamo trovare identici in qualsiasi aeroporto, centro commerciale o grande città europea?

Non si tratta di essere contrari agli investimenti, alla modernità o alla libertà d’impresa. Al contrario, si tratta di comprendere che la vera competitività della montagna valdostana risiede nella sua autenticità, non nella sua omologazione.

C’è poi una questione che riguarda direttamente la nostra Autonomia.

In Valle d’Aosta il sistema degli impianti a fune è caratterizzato da una presenza determinante della proprietà pubblica regionale. Questo significa che la Regione non è soltanto chiamata a promuovere il turismo, ma dispone anche di strumenti concreti per orientarne lo sviluppo.

E nei Comuni interessati dai grandi comprensori sciistici, dove gli amministratori si richiamano frequentemente ai valori autonomisti, sarebbe lecito aspettarsi una particolare attenzione alla salvaguardia dell’identità dei territori.

Ma l’autonomismo non può essere soltanto una dichiarazione di appartenenza politica. Deve tradursi in scelte amministrative concrete.

È qui che si misura la differenza tra proclamare l’Autonomia e praticarla.

Nel pieno rispetto delle leggi, delle competenze comunali e regionali e della libertà d’iniziativa economica, sarebbe opportuno elaborare strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e criteri di valorizzazione del territorio capaci di premiare la tipicità alpina.

Non per imporre un’immagine artificiale della montagna, né per trasformare i nostri paesi in musei, ma per favorire un’architettura rispettosa del paesaggio, l’utilizzo coerente dei materiali, la valorizzazione delle produzioni locali e un’offerta commerciale e gastronomica legata alla cultura valdostana.

Anche le società partecipate dalla Regione, attraverso le proprie politiche di investimento, le concessioni e i rapporti commerciali, potrebbero contribuire a questo obiettivo, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dalla normativa.

Non servono divieti ideologici. Servono indirizzi chiari, regole ragionevoli e, soprattutto, una visione condivisa di quale montagna vogliamo consegnare alle prossime generazioni.

La nostra specialità istituzionale dovrebbe aiutarci proprio in questo: costruire politiche adatte alle caratteristiche della Valle d’Aosta, anziché limitarci a importare modelli pensati altrove.

Perché un turista dovrebbe scegliere Cervinia, Courmayeur, Pila, La Thuile, Gressoney o Champoluc se, una volta arrivato, dovesse trovare progressivamente le stesse insegne, gli stessi locali e gli stessi prodotti che incontra ovunque?

La montagna valdostana non deve avere paura della modernità. Deve avere paura di perdere ciò che la rende unica.

Difendere la nostra identità non significa chiuderci al mondo. Significa avere qualcosa di originale da offrire al mondo.

E se siamo davvero autonomisti, cominciamo a dimostrarlo anche attraverso le scelte che riguardano il nostro territorio.

Perché l’Autonomia non si misura soltanto negli Statuti, nelle bandiere o nei discorsi. Si misura soprattutto nella capacità di decidere, ogni giorno, che cosa vogliamo essere.