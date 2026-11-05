ADU VDA: La sinistra vince quando mette al centro chi ha più bisogno

La politica torna a essere credibile quando riesce a parlare della vita quotidiana delle persone, delle difficoltà di arrivare alla fine del mese, di pagare un affitto, di trovare un lavoro stabile e di potersi curare senza dover fare i conti con le proprie disponibilità economiche. È questo, secondo o Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta il messaggio che arriva dagli Stati Uniti, dove le recenti vittorie democratiche sembrano indicare una strada precisa: la sinistra può tornare a conquistare consenso quando sceglie di stare dalla parte di chi ha più bisogno.

In Georgia, Keisha Lance Bottoms è stata eletta, diventando la prima donna nera a guidare lo Stato. Al centro della sua campagna ha messo il contrasto alla povertà e le disuguaglianze economiche. Abdul El-Sayed, primo musulmano eletto al Senato, ha invece puntato sul diritto a una sanità accessibile a tutte e tutti. In Texas, Gina Hinojosa ha conquistato un risultato storico, diventando la prima governatrice latina dello Stato.

Sono affermazioni che hanno un significato politico e sociale che va oltre il risultato elettorale. A emergere sono candidature che hanno scelto di rappresentare chi fatica a sostenere il costo della vita, chi non riesce a permettersi un'abitazione e chi rischia di rinunciare alle cure. La rappresentanza, in questo senso, non è soltanto una questione di identità, ma anche di condizioni materiali e opportunità.

Il voto ha inoltre contribuito a ridurre la distanza tra la composizione della società e quella delle istituzioni. Deb Haaland è la prima donna nativa americana a guidare uno Stato, mentre Chris Pappas è il primo senatore apertamente gay. Segnali importanti di un cambiamento che riguarda la partecipazione democratica e il riconoscimento di comunità rimaste a lungo ai margini dei luoghi decisionali.

Un altro elemento decisivo è stato il carattere ampio della coalizione democratica. Il Partito Democratico americano ha saputo tenere insieme moderate e moderati, settori dell'establishment e componenti socialiste, evitando che le differenze interne diventassero un ostacolo alla costruzione di un progetto comune. La priorità condivisa è stata quella di migliorare concretamente le condizioni di vita della popolazione. Un messaggio capace di parlare a elettorati diversi, senza rinunciare a un'identità politica riconoscibile.

È una lezione che riguarda direttamente anche l'Italia. La sinistra non può limitarsi a contrapporsi al governo o a rincorrere le emergenze del momento. Ha bisogno di una proposta riconoscibile, costruita attorno alle questioni che incidono davvero sulla vita delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e delle persone più fragili.

Le priorità dovrebbero essere chiare: introdurre un salario minimo legale che garantisca una retribuzione dignitosa; contrastare la precarietà attraverso rapporti di lavoro più stabili e tutele effettive; rafforzare la sanità pubblica e la scuola pubblica, assicurando finanziamenti adeguati; affrontare l'emergenza abitativa con politiche capaci di rendere accessibili gli affitti e l'acquisto della casa. E, soprattutto, tenere insieme diritti civili e diritti sociali, perché non sono battaglie alternative, ma parti dello stesso progetto di uguaglianza.

Il confronto con le scelte del governo guidato da Giorgia Meloni è inevitabile. La maggioranza ha respinto la proposta di introdurre un salario minimo, mentre il mercato del lavoro continua a fare i conti con precarietà e bassi salari. Allo stesso tempo, le risorse destinate alla difesa crescono, mentre sanità, istruzione e servizi sociali chiedono investimenti strutturali. Una questione che non riguarda soltanto le priorità di bilancio, ma il modello di società che si intende costruire.

Anche il rapporto tra potere economico e democrazia merita attenzione. In Texas, Elon Musk avrebbe investito oltre 150 milioni di dollari a sostegno di Ken Paxton, ma ad affermarsi è stato James Talarico, primo democratico a conquistare un seggio al Senato per il Texas dal 1988. Anche Greg Abbott, sostenuto da Musk, è stato sconfitto da Gina Hinojosa. Un risultato che consegna un'indicazione politica significativa: le ingenti risorse economiche possono condizionare il confronto elettorale, ma non garantiscono automaticamente la vittoria.

Per la sinistra italiana, e anche per quella valdostana, la sfida è dunque costruire un'alternativa credibile, capace di superare divisioni e personalismi. Servono lavoro di squadra, programmi condivisi e una presenza concreta nei territori, soprattutto là dove le difficoltà economiche e sociali sono più evidenti.

Adu ribadisce che la lezione che arriva dagli Stati Uniti è semplice, ma tutt'altro che scontata: la sinistra può vincere quando smette di parlare soltanto di sé e torna a occuparsi delle persone. Quando mette al centro salari, lavoro, sanità, scuola, casa e dignità. Perché l'uguaglianza non si costruisce soltanto con le dichiarazioni di principio, ma con politiche capaci di cambiare la vita quotidiana di chi ha meno possibilità.