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ATTUALITÀ POLITICA | 05 novembre 2026, 12:23

ADU VDA: La sinistra vince quando mette al centro chi ha più bisogno

Dagli Stati Uniti arriva un messaggio politico chiaro: si può vincere parlando di salari, sanità, casa e diritti sociali. Le recenti affermazioni democratiche dimostrano che l'unità può diventare una forza elettorale quando si costruisce attorno ai problemi concreti delle persone. Una lezione che riguarda anche la sinistra italiana

Foto repertorio

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La politica torna a essere credibile quando riesce a parlare della vita quotidiana delle persone, delle difficoltà di arrivare alla fine del mese, di pagare un affitto, di trovare un lavoro stabile e di potersi curare senza dover fare i conti con le proprie disponibilità economiche. È questo, secondo o Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta il messaggio che arriva dagli Stati Uniti, dove le recenti vittorie democratiche sembrano indicare una strada precisa: la sinistra può tornare a conquistare consenso quando sceglie di stare dalla parte di chi ha più bisogno.

In Georgia, Keisha Lance Bottoms è stata eletta, diventando la prima donna nera a guidare lo Stato. Al centro della sua campagna ha messo il contrasto alla povertà e le disuguaglianze economiche. Abdul El-Sayed, primo musulmano eletto al Senato, ha invece puntato sul diritto a una sanità accessibile a tutte e tutti. In Texas, Gina Hinojosa ha conquistato un risultato storico, diventando la prima governatrice latina dello Stato.

Sono affermazioni che hanno un significato politico e sociale che va oltre il risultato elettorale. A emergere sono candidature che hanno scelto di rappresentare chi fatica a sostenere il costo della vita, chi non riesce a permettersi un'abitazione e chi rischia di rinunciare alle cure. La rappresentanza, in questo senso, non è soltanto una questione di identità, ma anche di condizioni materiali e opportunità.

Il voto ha inoltre contribuito a ridurre la distanza tra la composizione della società e quella delle istituzioni. Deb Haaland è la prima donna nativa americana a guidare uno Stato, mentre Chris Pappas è il primo senatore apertamente gay. Segnali importanti di un cambiamento che riguarda la partecipazione democratica e il riconoscimento di comunità rimaste a lungo ai margini dei luoghi decisionali.

Un altro elemento decisivo è stato il carattere ampio della coalizione democratica. Il Partito Democratico americano ha saputo tenere insieme moderate e moderati, settori dell'establishment e componenti socialiste, evitando che le differenze interne diventassero un ostacolo alla costruzione di un progetto comune. La priorità condivisa è stata quella di migliorare concretamente le condizioni di vita della popolazione. Un messaggio capace di parlare a elettorati diversi, senza rinunciare a un'identità politica riconoscibile.

È una lezione che riguarda direttamente anche l'Italia. La sinistra non può limitarsi a contrapporsi al governo o a rincorrere le emergenze del momento. Ha bisogno di una proposta riconoscibile, costruita attorno alle questioni che incidono davvero sulla vita delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e delle persone più fragili.

Le priorità dovrebbero essere chiare: introdurre un salario minimo legale che garantisca una retribuzione dignitosa; contrastare la precarietà attraverso rapporti di lavoro più stabili e tutele effettive; rafforzare la sanità pubblica e la scuola pubblica, assicurando finanziamenti adeguati; affrontare l'emergenza abitativa con politiche capaci di rendere accessibili gli affitti e l'acquisto della casa. E, soprattutto, tenere insieme diritti civili e diritti sociali, perché non sono battaglie alternative, ma parti dello stesso progetto di uguaglianza.

Il confronto con le scelte del governo guidato da Giorgia Meloni è inevitabile. La maggioranza ha respinto la proposta di introdurre un salario minimo, mentre il mercato del lavoro continua a fare i conti con precarietà e bassi salari. Allo stesso tempo, le risorse destinate alla difesa crescono, mentre sanità, istruzione e servizi sociali chiedono investimenti strutturali. Una questione che non riguarda soltanto le priorità di bilancio, ma il modello di società che si intende costruire.

Anche il rapporto tra potere economico e democrazia merita attenzione. In Texas, Elon Musk avrebbe investito oltre 150 milioni di dollari a sostegno di Ken Paxton, ma ad affermarsi è stato James Talarico, primo democratico a conquistare un seggio al Senato per il Texas dal 1988. Anche Greg Abbott, sostenuto da Musk, è stato sconfitto da Gina Hinojosa. Un risultato che consegna un'indicazione politica significativa: le ingenti risorse economiche possono condizionare il confronto elettorale, ma non garantiscono automaticamente la vittoria.

Per la sinistra italiana, e anche per quella valdostana, la sfida è dunque costruire un'alternativa credibile, capace di superare divisioni e personalismi. Servono lavoro di squadra, programmi condivisi e una presenza concreta nei territori, soprattutto là dove le difficoltà economiche e sociali sono più evidenti.

Adu ribadisce che la lezione che arriva dagli Stati Uniti è semplice, ma tutt'altro che scontata: la sinistra può vincere quando smette di parlare soltanto di sé e torna a occuparsi delle persone. Quando mette al centro salari, lavoro, sanità, scuola, casa e dignità. Perché l'uguaglianza non si costruisce soltanto con le dichiarazioni di principio, ma con politiche capaci di cambiare la vita quotidiana di chi ha meno possibilità.

red-pol

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