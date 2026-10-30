Dalla scuola alla sanità, passando per il lavoro: le decisioni della Giunta regionale

Una serie di provvedimenti che interessano diversi settori della vita amministrativa ed economica della Valle d’Aosta. Dall’edilizia scolastica alle politiche per il lavoro, dalla sanità alla valorizzazione del patrimonio culturale, la Giunta regionale ha approvato una serie di misure che mobilitano risorse significative e definiscono nuovi interventi per il territorio.

Sul fronte degli enti locali, uno degli atti più rilevanti riguarda proprio la scuola. È stato infatti approvato il quadro dei criteri e delle modalità per concedere finanziamenti ai Comuni e agli altri enti locali per interventi di edilizia scolastica, con una disponibilità massima di 8 milioni di euro. Il provvedimento permetterà ora di pubblicare il bando per raccogliere le candidature e predisporre una graduatoria sulla base della quale saranno assegnati i finanziamenti.

Attenzione anche alle politiche occupazionali, con la riproposizione per il biennio 2027-2028 della misura “Over 58”. L’iniziativa è rivolta alle persone disoccupate che abbiano compiuto almeno 58 anni, residenti in Valle d’Aosta e senza ammortizzatori sociali. L’obiettivo è favorire il loro accompagnamento verso la pensione attraverso attività di pubblica utilità promosse da Comuni e Unités des Communes. I progetti potranno riguardare l’ambiente, la cultura, il turismo e i servizi alla persona. La misura dispone di una dotazione complessiva superiore al milione di euro.

In ambito sanitario, la Giunta ha approvato l’adeguamento delle disposizioni regionali agli aggiornamenti dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), recependo le nuove previsioni normative. L’aggiornamento riguarda diversi ambiti, dalle prestazioni specialistiche all’assistenza protesica, dalle esenzioni per malattie rare e croniche al controllo della gravidanza fisiologica. Il provvedimento consentirà all’Azienda Usl di organizzare l’erogazione delle nuove prestazioni, alcune delle quali finora non erano previste a carico del Servizio sanitario. L’onere aggiuntivo è stimato in circa 299 mila euro all’anno, già ricompresi nelle risorse assegnate alla sanità regionale.

Sul versante dell’innovazione tecnologica, aumenta invece di un milione di euro il finanziamento destinato al progetto del Datacenter unico regionale. La dotazione complessiva sale così a 2,5 milioni di euro, attraverso le risorse del Programma regionale Fesr 2021-2027. L’incremento si è reso necessario per far fronte all'aumento dei costi delle componenti informatiche e tecnologiche sui mercati internazionali.

Risorse importanti sono state inoltre destinate alla conservazione del patrimonio culturale. La Giunta ha concesso contributi per complessivi 934.641,19 euro a istituzioni ed enti ecclesiastici per il restauro di beni architettonici e storico-artistici di loro proprietà, sulla base delle domande ancora in attesa di finanziamento nel primo semestre del 2026.

Sempre in ambito culturale e sociale, è stata accolta la richiesta del Banco Alimentare della Valle d’Aosta di illuminare in arancione la Porta Praetoria nelle serate del 13 e 14 novembre, in occasione della Colletta alimentare. L’iniziativa si inserisce nel programma regionale di sensibilizzazione attraverso l’illuminazione dei siti istituzionali.

Tra gli altri provvedimenti figura il contributo di 6.221,19 euro al Comune di Bionaz, quale concorso alle spese sostenute per gli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dagli eventi temporaleschi del 19 agosto 2025.

Infine, sul fronte della promozione turistica, è stato approvato un progetto di comunicazione dell’immagine della Valle d’Aosta per i mesi di novembre e dicembre 2026. La strategia punta sulla notorietà e sui canali di comunicazione degli atleti valdostani e non solo, tesserati Fisi e inseriti nelle squadre A delle rispettive discipline, per rafforzare la visibilità della regione attraverso il mondo dello sport.

Un insieme di decisioni che spazia dagli investimenti nelle infrastrutture scolastiche e digitali al sostegno delle fasce più fragili del mercato del lavoro, confermando il ruolo della programmazione regionale nei diversi ambiti dello sviluppo e dei servizi sul territorio.