Caso Testolin, la crisi va oltre la Presidenza: sotto accusa le responsabilità della maggioranza

Sommario — La decadenza di Renzo Testolin, dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Torino sul limite dei mandati, apre una nuova fase nella politica valdostana. La Renaissance Valdôtaine e la coalizione Uniti a Sinistra – Area Democratica Gauche Autonomiste chiedono alla maggioranza di assumersi le proprie responsabilità: non basta cambiare il presidente della Regione, mentre famiglie, imprese e lavoratori attendono risposte e l’Autonomia speciale rischia di pagare un prezzo in termini di credibilità.

Les jeux sont faits. La partita sulla permanenza di Renzo Testolin alla guida della Regione si chiude con una pronuncia giudiziaria destinata a lasciare un segno profondo nella politica valdostana. Ma se il futuro del presidente uscente appare ormai segnato, la questione politica è tutt’altro che risolta. Perché la vicenda del limite dei mandati non riguarda soltanto una persona o il destino di una presidenza: chiama in causa le scelte dell’Union Valdôtaine, le responsabilità dell’intera maggioranza e la tenuta di un sistema istituzionale chiamato a garantire il rispetto delle regole che la stessa Valle d’Aosta si è data.

È questo il punto sul quale convergono, pur con accenti diversi, La Renaissance Valdôtaine e la coalizione Uniti a Sinistra – Area Democratica Gauche Autonomiste, composta da Area Democratica Gauche Autonomiste, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e Risorgimento Socialista. Per entrambe, la conclusione della vicenda giudiziaria non può tradursi in un semplice avvicendamento ai vertici di Palazzo regionale, con la sostituzione del presidente e la prosecuzione della legislatura come se nulla fosse accaduto.

La Renaissance Valdôtaine parla di un’incertezza politica finalmente arrivata al capolinea. «Sembrava chiaro a tutti e oggi anche la magistratura lo dichiara», afferma il movimento, sottolineando come non sia possibile attribuire a un solo uomo la responsabilità di una situazione che si è protratta nel tempo anche grazie al sostegno ricevuto dai partiti di maggioranza. Il riferimento è diretto all’Union Valdôtaine e alle forze che hanno continuato a sostenere Testolin, consentendogli di rimanere al vertice della Regione nonostante le contestazioni sulla compatibilità della sua posizione con la normativa regionale.

La critica, dunque, supera la dimensione personale. «L’UV e i partiti di maggioranza si devono prendere la responsabilità di quanto vissuto e di quanto dichiarato illegittimo dalla magistratura», sostiene La Renaissance Valdôtaine, denunciando una fase di incertezza che avrebbe rallentato progetti e rinviato discussioni su questioni importanti per famiglie e imprese. Il giudizio politico è netto: il prezzo dell’impasse istituzionale non sarebbe stato pagato soltanto nei rapporti interni alla maggioranza, ma anche da chi attende provvedimenti, sostegni e decisioni concrete.

Un’analisi che si ritrova, da una prospettiva più ampia, nella posizione di Uniti a Sinistra, che definisce la decadenza di Testolin un fatto di «estrema gravità istituzionale e politica», destinato a gettare un’ombra sull’intera legislatura. Per la coalizione, la pronuncia della Corte d’Appello di Torino non mette in discussione soltanto la posizione del presidente, ma investe anche la credibilità dell’Union Valdôtaine e della maggioranza che ne ha sostenuto la permanenza al vertice della Regione, nonostante la precedente pronuncia del Tribunale.

Il rischio, secondo questa lettura, è che una vicenda nata intorno all’applicazione della legge regionale sul limite dei mandati finisca per compromettere l’immagine dell’Autonomia speciale anche al di fuori dei confini valdostani. Il confronto giudiziario ha infatti portato al centro del dibattito la capacità delle istituzioni regionali di applicare le proprie norme e di garantire che le regole stabilite dal Consiglio regionale siano rispettate. Un passaggio delicato per una Regione la cui specialità si fonda anche sulla responsabilità nell’esercizio delle proprie prerogative legislative.

Da qui la contestazione nei confronti di un’eventuale soluzione limitata alla sostituzione di Testolin con un altro esponente dell’Union Valdôtaine. Per Uniti a Sinistra, non può bastare «escogitare un piano B o un piano C», come se si trattasse di una partita a scacchi per conservare le posizioni di potere. La Renaissance Valdôtaine pone la questione in termini altrettanto espliciti, chiedendo se sia davvero sufficiente «cambiare i nomi dell’apicale o dei membri della giunta e voltare pagina come se niente fosse accaduto».

È una domanda che porta il confronto dal terreno delle successioni a quello della responsabilità politica. Perché una maggioranza può certamente cercare nuovi equilibri e individuare un nuovo presidente, ma resta da spiegare perché abbia scelto di legare la stabilità delle istituzioni alla permanenza di una singola persona alla guida della Regione, nonostante i dubbi sulla legittimità del suo incarico.

A sollevare il problema è anche Eleonora Baccini, capogruppo di La Renaissance Valdôtaine, intervenuta durante il Consiglio regionale di ottobre. «Per mesi la stabilità è stata indicata come ragione per sostenere questo governo: oggi dobbiamo chiederci quali basi solide siano state costruite per i nostri cittadini», ha osservato, mettendo in discussione la narrazione con cui la maggioranza ha difeso la continuità politica.

Il tema non è secondario. La stabilità istituzionale, infatti, non può essere misurata soltanto sulla durata degli incarichi o sulla capacità dei partiti di mantenere inalterati gli equilibri. Deve tradursi nella possibilità di assumere decisioni, approvare provvedimenti e dare risposte in tempi certi. È proprio su questo terreno che la crisi politica rischia di mostrare le conseguenze più tangibili.

Mentre il dibattito si concentra sulle successioni e sulle nuove presidenze, famiglie, imprese e lavoratori attendono risposte. Baccini richiama in particolare gli interventi destinati al comparto agricolo, la cui discussione rischia di slittare ulteriormente. «A chi attende questi sostegni dobbiamo poter spiegare quando arriveranno le decisioni e come intendiamo garantirne i tempi», ha sottolineato, chiedendo un confronto trasparente, fondato su priorità definite, impegni verificabili e una prospettiva chiara per il prosieguo della legislatura.

È il passaggio nel quale la crisi istituzionale si intreccia direttamente con quella economica e sociale. I ritardi nella discussione dei provvedimenti non sono infatti una questione astratta: possono incidere sulla programmazione delle aziende, sulla disponibilità di risorse e sulla capacità delle famiglie di affrontare situazioni di difficoltà. In una regione nella quale agricoltura, piccole imprese e servizi rappresentano componenti essenziali del tessuto economico, l’incertezza politica rischia di trasformarsi in un ulteriore ostacolo per chi ha bisogno di certezze amministrative e finanziarie.

La richiesta di responsabilità si estende anche alla composizione della Giunta. Uniti a Sinistra solleva infatti interrogativi sulla posizione dell’assessore Bertschy, ipotizzando che possa essere soggetto al medesimo limite dei mandati. Un aspetto che, qualora trovasse conferma sul piano giuridico, allargherebbe la portata della vicenda oltre la Presidenza, coinvolgendo direttamente l’esecutivo regionale e i suoi equilibri.

La questione viene posta anche sul piano dell’opportunità politica: per la coalizione, tanto Testolin quanto Bertschy dovrebbero valutare non soltanto la permanenza nelle rispettive cariche, ma anche quella nei ruoli di consiglieri regionali. Si tratta di una posizione politica espressa dai firmatari del comunicato, che chiedono una risposta all’altezza della gravità della situazione e mettono in guardia dal rischio di proseguire la legislatura con rappresentanti direttamente coinvolti in una controversia che tocca il rispetto delle regole istituzionali.

Nel documento di Uniti a Sinistra emerge inoltre una critica all’ex presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin, al quale viene rimproverato di non avere contribuito a chiarire adeguatamente, prima del voto, la portata della normativa sui limiti dei mandati. Anche questo passaggio allarga il campo delle responsabilità politiche, riportando l’attenzione sul ruolo delle istituzioni nel prevenire situazioni che possono tradursi in contenziosi e crisi di governabilità.

Resta poi la questione delle candidature e delle aspettative create durante la campagna elettorale regionale. Secondo Uniti a Sinistra, l’Union Valdôtaine avrebbe sostenuto candidature e prospettive di incarichi apicali che oggi risultano incompatibili con i limiti previsti dalla normativa regionale. Una contestazione che apre interrogativi sulla correttezza delle scelte politiche compiute e sulla necessità di garantire agli elettori un quadro chiaro delle regole applicabili agli incarichi pubblici.

Il punto di fondo, per entrambe le componenti dell’opposizione, è che la soluzione non può ridursi a un’operazione di ricomposizione interna alla maggioranza. La Renaissance Valdôtaine chiede di conoscere le priorità prima dei nomi e pretende un’assunzione di responsabilità da parte di chi ha sostenuto la linea politica seguita finora. Uniti a Sinistra insiste sulla necessità di restituire credibilità alle istituzioni, evitando che la vicenda venga archiviata attraverso una semplice redistribuzione degli incarichi.

La sfida che attende la politica valdostana è quindi duplice. Da una parte, occorre individuare una soluzione istituzionale rispettosa della normativa e capace di garantire la continuità dell’azione amministrativa. Dall’altra, è necessario ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini, spiegando le scelte compiute, assumendosi la responsabilità delle conseguenze e riportando al centro dell’agenda politica i problemi che incidono sulla vita quotidiana della comunità.

La Valle d’Aosta non può permettersi che il dibattito sull’Autonomia si trasformi in una disputa sulla permanenza al potere dei singoli o sulla capacità dei partiti di preservare i propri equilibri. L’Autonomia speciale è un patrimonio collettivo, ma la sua forza non dipende soltanto dalle competenze legislative riconosciute alla Regione: dipende anche dalla credibilità di chi le esercita, dal rispetto delle regole e dalla capacità delle istituzioni di dimostrare che nessun incarico è più importante della legge.

La vicenda Testolin lascia dunque una domanda che va oltre il nome del prossimo presidente: quale maggioranza uscirà da questa crisi e, soprattutto, con quale progetto intenderà governare? Perché cambiare il vertice può risolvere una questione di nomi, ma non cancella le responsabilità politiche maturate né restituisce automaticamente fiducia alle istituzioni. La vera prova, adesso, sarà dimostrare che la fine di una lunga fase di incertezza possa diventare l’inizio di una stagione diversa, nella quale il rispetto delle regole, la trasparenza delle decisioni e le esigenze dei valdostani tornino a precedere le convenienze dei partiti.