Stallo istituzionale, CGIL e ADU VdA lanciano l’allarme: «La Valle d’Aosta non può restare ostaggio della politica»

La crisi istituzionale valdostana non è più soltanto una questione di equilibri politici e di assetti del Consiglio regionale. Il rischio concreto è che l’incertezza sulla guida della Regione finisca per ripercuotersi sulle decisioni che riguardano direttamente cittadini, lavoratori e imprese, proprio mentre si accumulano questioni urgenti che richiedono indirizzi chiari e interventi tempestivi. È questo il messaggio che arriva dalla CGIL Valle d’Aosta e da Ambiente Diritti Uguaglianza in Valle d’Aosta (ADU VdA), che, con accenti diversi, indicano nello stallo istituzionale un ostacolo alla capacità della politica di rispondere alle necessità della comunità.

La conferma in appello della decadenza del presidente della Regione apre infatti una nuova fase di incertezza, aggravando una situazione che rischia di condizionare l’attività amministrativa e la definizione delle priorità politiche. La CGIL stigmatizza una condizione nella quale, a suo giudizio, «per logiche riconducibili al confronto e agli equilibri di potere, si è finiti per tenere in scacco un’intera comunità». Una presa di posizione che chiama in causa direttamente la responsabilità delle forze politiche e solleva una questione che va oltre la contesa tra i partiti: quanto può permettersi la Valle d’Aosta di rinviare decisioni fondamentali per il proprio futuro?

Il primo banco di prova è rappresentato dalla finanziaria regionale, con le scelte sulle risorse da destinare ai servizi pubblici, alla sanità, alle politiche sociali, al sostegno delle famiglie e allo sviluppo economico. La definizione delle priorità di spesa non è un adempimento puramente contabile, ma il momento in cui si stabiliscono le concrete direzioni dell’azione pubblica e si decide quali bisogni affrontare con maggiore urgenza. Un eventuale rallentamento del confronto politico rischia quindi di pesare sulla programmazione degli interventi e sulla capacità della Regione di dare continuità alle proprie politiche.

Per il sindacato, le contrapposizioni istituzionali non possono prevalere sulle necessità della popolazione. La richiesta è quella di restituire rapidamente alla Regione stabilità e piena capacità decisionale, evitando che l’incertezza sugli assetti politici si traduca in ritardi nelle risposte alle difficoltà economiche e sociali. Una sollecitazione che assume un peso particolare in una regione nella quale la qualità dei servizi pubblici, la tenuta del sistema produttivo e la tutela dell’occupazione rappresentano elementi centrali della coesione sociale.

Il fronte del lavoro è infatti uno dei più delicati. Le situazioni che coinvolgono Carrefour, Cogne Acciai Speciali e Musumeci richiedono attenzione istituzionale, confronto con le parti sociali e iniziative capaci di tutelare i posti di lavoro e le prospettive produttive. Le singole vertenze hanno caratteristiche differenti, ma pongono una questione comune: la necessità che le istituzioni siano in grado di accompagnare le imprese e i lavoratori nelle fasi di difficoltà, promuovendo soluzioni concrete e salvaguardando il tessuto economico valdostano.

In questo contesto, il protrarsi della crisi politica rischia di rendere più complicato il coordinamento tra Regione, parti sociali e soggetti economici. Per la CGIL, non è accettabile che, mentre si accumulano problemi che riguardano l’occupazione e i redditi, le istituzioni debbano fare i conti con una situazione di prolungata incertezza. Il sindacato sollecita pertanto «un deciso slancio di responsabilità da parte di tutte le forze politiche», affinché si arrivi in tempi rapidi a una soluzione degli assetti del Consiglio regionale, nel rispetto delle decisioni della magistratura e delle regole istituzionali.

Alla questione occupazionale si aggiunge quella sanitaria, un settore nel quale la necessità di garantire continuità amministrativa e capacità di programmazione è particolarmente evidente. La mancata nomina, ormai da mesi, del direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta viene indicata dalla CGIL come un ulteriore elemento di criticità. La sanità, del resto, non riguarda soltanto l’organizzazione delle strutture e la gestione delle risorse: investe i tempi di accesso alle prestazioni, la qualità dell’assistenza, le condizioni di lavoro del personale e la capacità di rispondere ai bisogni di una popolazione che si aspetta servizi efficienti e adeguati.

La presenza di una guida pienamente operativa e di una programmazione chiara diventa quindi essenziale per affrontare le difficoltà del sistema sanitario e definire gli interventi necessari. Anche in questo caso, la richiesta è che le questioni amministrative e gestionali non rimangano subordinate alle dinamiche della politica regionale.

Sul piano politico, la presa di posizione di ADU VdA è ancora più netta e individua nell’Union Valdôtaine il principale responsabile della situazione. «È stata confermata l’irresponsabilità dell’Union», sostiene l’associazione, secondo cui «la forzatura su Testolin e Bertschy ha dapprima falsato le elezioni e ora ha bloccato la politica regionale». Si tratta di un giudizio politico esplicito, che attribuisce alla strategia del movimento autonomista un ruolo determinante nell’attuale crisi e mette in discussione le scelte compiute nella costruzione degli equilibri istituzionali.

ADU VdA allarga inoltre lo sguardo oltre la dimensione strettamente politica, collegando l’impasse regionale alla necessità di affrontare la crisi sociale e ambientale. «C’è bisogno di visione, di scelte chiare e di politiche a sostegno della cittadinanza», afferma l’associazione. Un richiamo che pone l’accento sulla capacità della politica di elaborare una prospettiva di sviluppo che tenga insieme la tutela dell’ambiente, la protezione sociale e le esigenze economiche del territorio.

Le due prese di posizione convergono dunque sulla necessità di superare rapidamente la fase di stallo, pur partendo da valutazioni politiche differenti. La CGIL insiste soprattutto sulle conseguenze concrete dell’incertezza istituzionale per il lavoro, la sanità, i servizi pubblici e la programmazione finanziaria; ADU VdA formula invece una critica diretta alle responsabilità dell’Union Valdôtaine e richiama la necessità di un cambiamento nelle scelte politiche e nelle priorità di governo.

Il nodo, a questo punto, riguarda la capacità delle forze politiche di tradurre le rispettive posizioni in una soluzione istituzionale che consenta alla Regione di tornare a operare con piena efficacia. La stabilità non è un obiettivo fine a sé stesso, né può ridursi alla ricerca di una maggioranza numericamente sufficiente: deve tradursi nella possibilità di assumere decisioni, programmare gli investimenti, affrontare le vertenze occupazionali e garantire servizi adeguati.

Per la Valle d’Aosta, il rischio è che una crisi nata attorno agli equilibri della rappresentanza e della guida politica finisca per condizionare questioni decisive per il futuro collettivo. La finanziaria regionale, le difficoltà delle imprese, le prospettive del lavoro e le criticità della sanità non possono attendere indefinitamente la soluzione dei contrasti tra i partiti. Al tempo stesso, proprio la delicatezza della fase richiede che ogni passaggio istituzionale avvenga nel rispetto delle regole e delle decisioni della magistratura.

La sfida è restituire alla politica la sua funzione essenziale: scegliere, assumersi responsabilità e rispondere ai bisogni della comunità. In una regione autonoma, la capacità di decidere rappresenta una componente fondamentale dell’autogoverno, ma l’autonomia acquista valore concreto soltanto quando si traduce in politiche efficaci, tutela dei diritti e opportunità di sviluppo. È su questo terreno che le forze politiche saranno chiamate a misurare la propria credibilità: non soltanto sulla capacità di risolvere la crisi istituzionale, ma anche su quella di dimostrare che le istituzioni valdostane possono tornare a occuparsi, senza ulteriori rinvii, delle priorità dei cittadini.