Valle d’Aosta, il territorio sotto pressione: 10 ettari di suolo consumati in un anno, Aosta è la città più cementificata

Dati e grafici sono tratti dal rapporto sul consumo di suolo elaborato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA)

Dieci ettari in un anno possono sembrare poca cosa, soprattutto se confrontati con le trasformazioni che interessano le grandi pianure italiane. Ma in Valle d’Aosta il territorio non è una risorsa qualsiasi: è uno spazio limitato, concentrato soprattutto nei fondovalle, sul quale devono convivere abitazioni, attività produttive, servizi, infrastrutture, agricoltura e turismo. È per questo che i dati sul consumo di suolo meritano una lettura che vada oltre le percentuali e interroghi direttamente le scelte politiche, economiche e urbanistiche della regione.

Il nuovo rapporto sul consumo di suolo elaborato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) offre un quadro aggiornato. Nel 2025 la Valle d’Aosta presenta 7.051 ettari di suolo consumato, pari al 2,16% della superficie regionale. Il consumo netto registrato tra il 2024 e il 2025 è di 10 ettari, mentre quello lordo ammonta a 11 ettari. Nello stesso periodo risultano 5 ettari di suolo ripristinato nella riga riferita alla regione.

Il confronto nazionale aiuta a collocare questi numeri nella giusta prospettiva. In Italia la superficie consumata raggiunge 2.157.460 ettari, pari al 7,17% del territorio. La Valle d’Aosta mantiene dunque una quota di suolo artificializzato nettamente inferiore alla media italiana. Ma sarebbe sbagliato leggere questo risultato come una ragione per abbassare la guardia: la conformazione alpina concentra le attività umane nelle aree più accessibili e rende particolarmente importante la gestione delle superfici disponibili.

Il dato che colpisce maggiormente è quello del capoluogo. Aosta conta 628 ettari di suolo consumato, con una percentuale del 29,34%. Significa che quasi tre decimi della superficie considerata nella tabella risultano occupati da coperture artificiali. È una quota molto più elevata di quella regionale e mette in evidenza il ruolo del capoluogo come principale polo amministrativo, residenziale, commerciale e di servizio.

La differenza tra il dato regionale e quello di Aosta racconta una caratteristica fondamentale della Valle d’Aosta: il consumo di suolo non è distribuito uniformemente, ma si concentra in alcuni centri e lungo gli assi insediativi più importanti. La media regionale, condizionata dalla presenza di vaste superfici montane e naturali, non restituisce da sola la pressione che interessa le aree urbanizzate.

Dopo Aosta, la graduatoria comunale delle superfici consumate comprende Quart, con 232 ettari, Courmayeur, con 220, Châtillon, con 193, Nus, con 182, e Valtournenche, con 176. Seguono Saint-Christophe, con 174 ettari, Gressan, con 161, Saint-Vincent, con 156, e Ayas, con 155.

Questa classifica misura l’estensione assoluta del suolo consumato, non la percentuale di territorio trasformato né il consumo registrato nell’ultimo anno. È una distinzione importante, perché un comune più esteso o con una struttura insediativa particolare può presentare una superficie artificializzata maggiore senza essere necessariamente quello che consuma più terreno in termini relativi.

La graduatoria percentuale offre infatti una lettura diversa. Aosta è in testa con il 29,34%, seguita da Pont-Saint-Martin, al 17,70%, Verrès, al 14,54%, Saint-Christophe, all’11,82%, e Villeneuve, al 10,89%. Compaiono poi Saint-Vincent, al 7,58%, Antey-Saint-André, al 6,89%, Montjovet, al 6,73%, Pollein, al 6,56%, e Bard, al 6,49%.

Il dato di Pont-Saint-Martin e quello di Verrès richiamano l’attenzione su due realtà legate ai fondovalle e alla presenza di attività produttive, commerciali e infrastrutturali. Saint-Christophe e Villeneuve confermano, da parte loro, l’importanza dei sistemi insediativi che gravitano attorno ai principali centri. Per interpretare correttamente queste percentuali servirebbe comunque affiancare alla tabella la distribuzione geografica delle superfici trasformate, distinguendo le aree industriali e commerciali da quelle residenziali, dalle strade e dalle altre infrastrutture.

Il problema, insomma, non è soltanto quanto territorio sia stato trasformato nel corso degli anni, ma dove si siano concentrate le trasformazioni e quali possibilità rimangano per le esigenze future. In una regione alpina, dove la disponibilità di terreni pianeggianti è limitata, ogni scelta urbanistica deve confrontarsi con un equilibrio delicato tra sviluppo e conservazione.

È un equilibrio che riguarda direttamente le politiche abitative. Il recupero degli edifici esistenti, la riqualificazione dei centri storici e il riutilizzo di immobili sottoutilizzati possono ridurre la pressione sulle superfici libere. Ma per trasformare questa possibilità in una politica concreta occorre verificare quanti immobili siano realmente disponibili, quali interventi richiedano e quali costi debbano essere sostenuti da proprietari e amministrazioni.

Non basta, infatti, individuare un edificio vuoto per considerarlo una soluzione immediata alla domanda di casa. Possono essere necessari lavori strutturali, adeguamenti energetici e impiantistici, oppure possono esistere problemi di accessibilità e di sostenibilità economica. Per questo il recupero deve essere accompagnato da strumenti adeguati, capaci di rendere conveniente il riutilizzo del patrimonio già costruito.

La questione interessa anche il mercato immobiliare e il turismo. In località come Courmayeur e Valtournenche, dove il turismo montano rappresenta una componente importante dell’economia, la pianificazione deve tenere insieme le esigenze delle attività ricettive, la domanda di alloggi, la disponibilità di servizi e la tutela del paesaggio. Lo sviluppo turistico può generare lavoro e investimenti, ma una crescita edilizia non sufficientemente governata rischia di aumentare la pressione sul territorio e di modificare l’identità delle località.

Il paesaggio, del resto, non è soltanto un bene ambientale. È anche una risorsa economica, una componente dell’attrattività turistica e un elemento della qualità della vita dei residenti. La sua perdita può produrre conseguenze che non si esauriscono nel singolo intervento edilizio: contano anche la frammentazione degli spazi aperti, la continuità delle aree agricole e la trasformazione progressiva dei margini dei centri abitati.

Un altro elemento del rapporto merita attenzione: il consumo di suolo legato al fotovoltaico. Nella tabella regionale il valore indicato per il periodo 2024-2025, al netto del fotovoltaico, è di 33 ettari; nella tabella provinciale riferita ad Aosta compare invece il valore di 127 ettari per il consumo di suolo al netto del fotovoltaico. Poiché i due valori non coincidono, è opportuno verificare le intestazioni e la struttura originaria delle tabelle prima di interpretarli o riportarli come confrontabili. Il dato regionale da utilizzare è quello della riga identificata come «Regione», senza confonderlo con quello della riga «Aosta» o con indicatori riferiti a categorie differenti.

La questione energetica resta comunque centrale. La transizione verso le fonti rinnovabili richiede spazi e infrastrutture, ma non tutte le localizzazioni producono lo stesso impatto. Installare impianti su coperture già esistenti può rappresentare un’alternativa all’occupazione di nuove superfici, mentre gli impianti a terra richiedono valutazioni puntuali sulla compatibilità con il paesaggio, gli usi agricoli e le caratteristiche ambientali dei siti.

Per una regione che deve coniugare produzione energetica, tutela del territorio e sviluppo economico, il principio dovrebbe essere quello di utilizzare in modo più efficiente le superfici già artificializzate prima di trasformarne di nuove, quando le condizioni tecniche ed economiche lo consentono.

Il rapporto consente anche di guardare ai comuni in cui il consumo netto di suolo registrato tra il 2024 e il 2025 risulta più elevato. Champorcher registra 8 ettari, Gressoney-Saint-Jean 4 ettari, mentre La Thuile e Cogne si attestano entrambe a 3 ettari. Seguono Aosta, Courmayeur ed Emarèse, con 2 ettari ciascuno, e Ayas, Valtournenche e Fénis, con 1 ettaro ciascuno.

Questa graduatoria è particolarmente utile perché sposta l’attenzione dalla quantità complessiva di suolo già occupato alla dinamica più recente. I comuni con le superfici artificializzate più estese non coincidono necessariamente con quelli che registrano i maggiori incrementi annuali. Per comprendere le trasformazioni in corso bisogna quindi considerare entrambi gli indicatori: la situazione accumulata nel tempo e il cambiamento più recente.

Anche in questo caso, tuttavia, occorre evitare interpretazioni automatiche. Il dato annuale non spiega da solo quale intervento abbia prodotto la trasformazione, se si tratti di un’opera pubblica, di un’attività economica o di un’altra tipologia di insediamento. Per individuare le cause servono informazioni territoriali di dettaglio e il confronto con gli strumenti urbanistici comunali.

La dimensione politica emerge proprio qui. Il governo del territorio non può limitarsi a registrare quanto suolo viene consumato: deve stabilire quali trasformazioni siano necessarie, quali possano essere evitate e quali alternative esistano. La pianificazione deve tenere conto delle esigenze delle imprese e dei residenti, ma anche dei costi ambientali e collettivi che possono accompagnare un’espansione poco coordinata.

Per la Valle d’Aosta questo significa rafforzare il monitoraggio regionale, rendere i dati accessibili ai cittadini e collegare le informazioni sul consumo di suolo alle decisioni urbanistiche e agli investimenti pubblici. Significa anche distinguere tra i comuni turistici, quelli con una maggiore concentrazione produttiva e commerciale e i centri più piccoli, nei quali il recupero del patrimonio esistente può contribuire a mantenere servizi e vitalità sociale.

La responsabilità è condivisa tra Regione e Comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Ma la presenza di un’autonomia speciale rende ancora più importante la capacità di costruire politiche coerenti con le caratteristiche alpine. L’autonomia territoriale non è soltanto la possibilità di assumere decisioni a livello regionale: è anche la responsabilità di utilizzare questa possibilità per tutelare una risorsa che non può essere ricostituita facilmente una volta compromessa.

I dati del 2025 non descrivono una Valle d’Aosta travolta da un’espansione paragonabile a quella di altre aree italiane. Descrivono piuttosto una regione nella quale la quota complessiva di suolo consumato è contenuta, ma dove alcuni centri presentano livelli di artificializzazione molto più elevati e dove le nuove trasformazioni devono essere valutate con particolare attenzione.

È questa la prospettiva da cui affrontare il problema: non una contrapposizione tra ambiente e sviluppo, ma la ricerca di un modello capace di far convivere crescita economica, abitabilità dei paesi, servizi efficienti e salvaguardia del paesaggio. Perché il territorio valdostano non è soltanto lo spazio nel quale si realizza lo sviluppo: è una delle risorse che rendono possibile quello sviluppo.

La vera sfida, quindi, non consiste semplicemente nel ridurre un indicatore statistico. Consiste nel fare in modo che ogni nuova trasformazione sia motivata, valutata e, quando possibile, sostituita dal recupero di ciò che esiste già. In una regione di montagna, dove il fondovalle è prezioso e il paesaggio è parte integrante dell’identità collettiva, risparmiare suolo significa conservare opportunità economiche, qualità ambientale e libertà di scelta per le generazioni future.