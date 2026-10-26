Grand-Paradis et Pays des Paillons : le dialogue transfrontalier se construit au cœur des communautés alpines

Résumé — Les élus valdotains et français se sont rencontrés les 24 et 25 octobre 2026 à Avise, Saint-Pierre, Sarre et Arvier, dans le cadre de l’initiative Nos pas sans frontières – Deux territoires, un avenir commun. Au cœur des échanges : la valorisation du patrimoine naturel, culturel et sportif, avec la Via Alpina comme fil conducteur d’une coopération destinée à transformer les relations entre les territoires en projets communs.

Renforcer les liens entre l’Italie et la France en partant des territoires, des expériences des communautés locales et des richesses que les Alpes ont en partage. Telle est l’ambition de Nos pas sans frontières – Deux territoires, un avenir commun, une initiative qui rapproche la Communauté de Communes du Pays des Paillons, côté français, et l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis. L’objectif est de donner une nouvelle continuité aux relations déjà existantes et de transformer la proximité géographique et les affinités culturelles en occasions concrètes de coopération.

Le projet trouve ses racines dans le jumelage entre Sarre, en Vallée d’Aoste, et La Turbie, en France. Il s’est progressivement développé grâce à des rencontres et à des échanges entre les deux territoires. Parmi les événements ayant contribué à consolider ce dialogue figure également le 25ᵉ anniversaire de la Via Alpina, un itinéraire qui traverse les deux espaces et représente bien davantage qu’un parcours de randonnée : un fil conducteur reliant paysages, traditions, pratiques sportives et communautés partageant une même identité alpine.

Les deux journées des samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026 ont permis aux maires et aux élus des deux communautés de se rencontrer et de découvrir plus directement le territoire valdôtain, à travers des visites à Avise, Saint-Pierre et Sarre. Le programme a connu l’un de ses temps forts le samedi après-midi, dans la salle polyvalente d’Arvier, avec une exposition photographique consacrée au Pays des Paillons et une conférence consacrée aux liens entre nature, sport et culture.

Michelle Noero, enseignante d’histoire et de géographie et représentante de la communauté française, a présenté le rôle de la Via Alpina comme itinéraire capable de rapprocher les paysages et les populations. Ce parcours permet de considérer la montagne non seulement comme un ensemble de paysages, mais aussi comme un espace partagé, façonné par les expériences humaines, culturelles et sportives.

En visioconférence, Sophie Woods, traileuse néo-zélandaise, a raconté sa traversée intégrale de la Via Alpina durant l’été 2026, achevée avec un nouveau record. Son témoignage a apporté une dimension internationale aux échanges, illustrant la capacité de cet itinéraire à faire connaître les Alpes bien au-delà des frontières nationales et à mettre en valeur leur potentiel pour le tourisme de randonnée et les activités sportives de pleine nature.

Maria Cristina Ronc, archéologue et médiatrice culturelle, a quant à elle présenté le patrimoine culturel du Grand-Paradis, en soulignant l’importance de l’histoire et des témoignages du passé dans la construction de l’identité des territoires.

La rencontre ne s’est pas limitée à la présentation des deux communautés. Elle a également constitué une occasion de dialogue direct entre les élus, avec la volonté d’identifier des domaines de coopération et des initiatives communes. La valorisation des ressources naturelles, du sport et de la culture figure parmi les principaux axes susceptibles de donner corps à cette démarche.

Pour les territoires alpins, la coopération transfrontalière peut en effet devenir un levier pour renforcer leur visibilité, mutualiser les compétences et les expériences et proposer aux visiteurs une offre touristique dépassant les frontières administratives. Les itinéraires de randonnée, le patrimoine historique, les manifestations culturelles et les activités sportives peuvent contribuer à développer une offre plus diversifiée, à encourager des séjours plus longs et à répartir les retombées touristiques sur un espace géographique plus vaste.

Pour que ces perspectives se traduisent en résultats concrets, il sera toutefois nécessaire d’assurer la continuité des échanges, de définir des objectifs précis et d’associer progressivement les acteurs économiques, les associations et les structures culturelles des deux territoires.

C’est dans cette perspective que s’inscrit la réflexion de Mauro Lucianaz, président de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, qui souligne l’importance de construire des relations capables de produire des effets durables. « Les relations entre les territoires se construisent à travers des accords institutionnels, mais surtout en créant des occasions de se connaître, d’échanger et de définir des objectifs communs. La proximité géographique et les affinités entre nos communautés constituent une base importante : nous pouvons désormais travailler pour que ce dialogue débouche sur de nouvelles possibilités de coopération et de valorisation du patrimoine que nous partageons », a-t-il déclaré.

Ces propos mettent en lumière un enjeu essentiel pour les collectivités locales : passer de la connaissance mutuelle à la réalisation de projets communs. La coopération transfrontalière peut contribuer à renforcer la capacité des territoires à répondre à des défis partagés, qu’il s’agisse de promotion touristique, de protection du patrimoine ou de valorisation des ressources environnementales et des identités culturelles.

Dans une région alpine comme la Vallée d’Aoste, où les relations transfrontalières font partie intégrante de l’histoire et de la géographie, le dialogue avec les collectivités françaises représente également une occasion de consolider les relations institutionnelles tout en mettant en valeur les particularités locales.

Nos pas sans frontières – Deux territoires, un avenir commun s’inscrit dans la démarche de coopération transfrontalière menée depuis dix ans par l’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, avec pour ambition de renforcer les liens entre les communautés alpines et de favoriser l’émergence de projets communs, dans le respect des spécificités de chaque territoire.

L’enjeu est désormais de donner une dimension concrète à cette ambition : transformer les rencontres en initiatives durables, capables de créer des opportunités culturelles, sociales et économiques. Car les montagnes qui séparent administrativement l’Italie et la France peuvent aussi devenir, grâce à la coopération, un espace de rencontre, de dialogue et de développement partagé.