Carburanti: con il mini-taglio delle accise il Governo offre un caffè ad automobilista

Il Governo, ancora una volta, risponde ai rincari dei carburanti con misure del tutto insufficienti. In pratica, con il nuovo mini-taglio delle accise, valido per appena una settimana, è come se offrisse un caffè a ogni automobilista.

Secondo i nostri calcoli, ipotizzando due pieni al mese per automobilista, la riduzione dell'accisa sul gasolio, pari a 4,9 centesimi al litro fino al 7 novembre, si traduce in un risparmio di circa 1,38 euro sui consumi effettuati durante la settimana in cui sarà in vigore lo sconto.

Va leggermente meglio per chi decide di fare il pieno approfittando del taglio: in questo caso, il risparmio ammonterà a ben 2,80 euro.

Una misura che sa di beffa. Per contrastare efficacemente il caro carburanti e il suo impatto sui prezzi servono ben altri provvedimenti:

Sconti significativi e duraturi: almeno 20 centesimi al litro sulla benzina e 30 centesimi sul gasolio.

Controlli stringenti e sanzioni severe contro le speculazioni lungo le filiere dei carburanti e dei beni di largo consumo, accompagnati da nuove regole per garantire maggiore trasparenza sui prezzi.

Stop alla tassa sulle tasse: scorporare le accise dal calcolo dell'IVA sui carburanti e riportare quest'ultima a un massimo del 10% su tutti i beni energetici.

È inoltre urgente intervenire sul fronte delle bollette. Le famiglie si preparano ad affrontare un autunno tutt'altro che sereno e rischiano di dover ridurre ulteriormente le spese per l'energia e il riscaldamento a causa dell'andamento dei prezzi.

Anche su questo fronte, il Governo deve dare risposte concrete e adottare misure urgenti, a partire dal disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, dalla riduzione strutturale degli oneri di sistema, dalla proroga del sistema delle Tutele graduali e dall'ampliamento della platea dei beneficiari dei bonus energia.