La sanità pubblica deve tornare al centro delle scelte di bilancio, evitando che risorse importanti vengano destinate a misure temporanee e circoscritte, anziché al rafforzamento dei servizi garantiti a tutti i cittadini. È questa la posizione di Cittadinanzattiva, che rilancia il proprio appello in vista della Legge di bilancio 2027: i 1,6 miliardi di euro previsti per finanziare un voucher da 300 euro destinato agli anziani con più di 75 anni dovrebbero essere trasferiti al Fondo sanitario nazionale.

Una richiesta che l’associazione motiva anche alla luce delle osservazioni formulate dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle Regioni. «Torniamo a chiedere con forza che lo stanziamento di 1,6 miliardi, previsto per un voucher agli anziani over 75, sia riversato sul Fondo sanitario nazionale, anche alla luce delle recenti posizioni espresse dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle Regioni», sottolinea Cittadinanzattiva.

La questione riguarda anche la capacità del Servizio sanitario nazionale di garantire concretamente il diritto alla salute, senza costringere le persone a rivolgersi sempre più spesso al settore privato per ottenere prestazioni in tempi ragionevoli. Secondo l’associazione, un contributo economico individuale non può sostituire un sistema pubblico in grado di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione.

«Un bonus di 300 euro non risolve il problema dell’accesso alle cure per le fasce più fragili della popolazione, ma anzi lo certifica e contribuisce a modellare un sistema che interviene con contributi economici temporanei rivolti ad una determinata categoria di cittadini e finalizzati a trovare alternative fuori dal SSN», dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. «È il contrario di ciò che chiediamo da anni, cioè un servizio pubblico capace, su tutto il territorio, di erogare in tempi certi e gratuitamente le prestazioni che la legge già garantisce come diritti».

A sostegno della propria posizione, Cittadinanzattiva richiama innanzitutto le osservazioni dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, formulate durante l’audizione presso la Commissione Bilancio della Camera. Tra gli aspetti critici evidenziati figurano i criteri di selezione dei beneficiari e la scelta di sottrarre risorse al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, considerato lo strumento principale per contenere la spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini.

Il voucher, infatti, non sarebbe commisurato né alla condizione economica complessiva delle persone né ai loro effettivi bisogni sanitari, lasciando potenzialmente escluse altre fasce di popolazione in condizioni di fragilità. Un ulteriore elemento riguarda la dimensione dello stanziamento: le risorse impegnate rappresenterebbero circa il 70% dell'incremento del finanziamento ordinario previsto per il 2027 e quasi il 40% dei fondi destinati alla sanità. La gestione affidata al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anziché essere inserita nella programmazione del Ministero della Salute, solleva inoltre interrogativi sull'effettiva capacità della misura di contribuire al potenziamento dell'offerta pubblica.

A rendere ancora più evidente il problema, secondo l'associazione, sono i dati contenuti nel recente rapporto della Ragioneria generale dello Stato. Nel 2025 la spesa sanitaria privata ha raggiunto 49,2 miliardi di euro, registrando un incremento del 6,1% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo, la spesa corrente degli enti del Servizio sanitario nazionale si è attestata a 143,4 miliardi, con una crescita del 2,8%.

La componente privata cresce dunque a un ritmo più che doppio rispetto a quella pubblica, un andamento che Cittadinanzattiva considera un segnale della crescente difficoltà del sistema pubblico nel rispondere alla domanda di assistenza.

Preoccupano anche i conti della sanità territoriale. Nel 2025, infatti, 15 Regioni e Province autonome hanno registrato risultati negativi, con un disavanzo complessivo di 3,53 miliardi di euro, rispetto ai 2,52 miliardi del 2024. Si tratta di un incremento di circa il 40% in un solo anno, che riporta al centro il tema della sostenibilità finanziaria dei servizi sanitari regionali e della necessità di risorse strutturali.

Una questione che interessa direttamente anche la Valle d'Aosta, dove il tema della tutela della sanità pubblica e della capacità di garantire prestazioni accessibili rappresenta un nodo centrale del dibattito sull'autonomia e sull'organizzazione dei servizi regionali. In questo contesto si inserisce la posizione di Maria Grazia Vacchina, segretaria di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta, che richiama l'importanza di una sanità pubblica capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, senza affidare la soluzione delle difficoltà di accesso alle cure a contributi economici limitati nel tempo.

La richiesta dell'associazione è quindi rivolta a tutte le forze politiche, affinché nella discussione sulla prossima manovra finanziaria venga rivista la destinazione delle risorse. «Facciamo un appello a tutte le forze politiche affinché, come richiesto anche a gran voce dalle Regioni, la misura sia stralciata e le risorse previste siano riconvertite e destinate al Fondo sanitario, portandone il finanziamento da 3,4 miliardi a 5 miliardi effettivi, per garantire servizi e prestazioni all'interno del SSN».

Per Cittadinanzattiva, il punto non è quindi soltanto la destinazione di un singolo stanziamento, ma la scelta del modello di assistenza da sostenere: da una parte interventi economici rivolti a categorie specifiche, dall'altra il rafforzamento di un servizio sanitario pubblico chiamato a garantire il diritto alle cure sull'intero territorio nazionale.