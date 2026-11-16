Ayas sceglie Elena Becquet: vittoria netta con il 78,04% dei voti. Diego Merlet sarà il vicesindaco

La comunità di Ayas ha scelto la continuità del progetto amministrativo proposto da Elena Becquet e Diego Merlet, premiando con un risultato molto ampio la lista “Ayas pè oùei è pè demàn”. Le elezioni comunali hanno consegnato alla squadra guidata da Becquet una vittoria netta, con il 78,04% dei voti, segnando una distanza considerevole rispetto alla lista concorrente.

Il risultato conferma un consenso importante attorno alla proposta politica della nuova squadra amministrativa, che si prepara ora ad assumere la guida del Comune e ad affrontare le questioni che interessano il territorio, le sue frazioni e la comunità locale.

A rendere ancora più significativo il risultato è anche il dato politico: Elena Becquet sarà la prima donna a ricoprire la carica di sindaca di Ayas. Una novità nella storia amministrativa del Comune, che arriva dopo i dieci anni di mandato del sindaco uscente Alex Brunod, che aveva scelto di non ricandidarsi.

La partecipazione al voto è stata significativa. Nella giornata di domenica 15 novembre, quando i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23, si sono recati alle urne 779 elettori, su un totale di 1.126 aventi diritto, pari a un'affluenza del 69,18%. Un dato superiore a quello registrato nelle precedenti elezioni comunali del 2021, quando l'affluenza definitiva si era fermata al 61,18%.

Nel dettaglio, la lista “Ayas pè oùei è pè demàn” ha raccolto 572 voti, mentre “Ripartire da Ayas”, guidata da Lorenza Collé con Claudio Obert candidato vicesindaco, si è fermata a 161 voti. Si tratta rispettivamente del 78,04% dei voti validi e del 21,96%. Le schede bianche sono state 16, quelle nulle 30. Il dato del 78,04% va dunque riferito ai voti validi, mentre rapportando i consensi al totale dei votanti la lista vincitrice raggiunge il 73,43%.

La campagna elettorale si era sviluppata anche attorno ad alcune questioni strategiche per il futuro della Val d'Ayas, a partire dal possibile collegamento intervallivo di Cime Bianche. Su questo tema le due liste avevano espresso posizioni differenti: favorevole la squadra di Becquet, che considera l'opera un'opportunità per lo sviluppo turistico ed economico del territorio; contraria quella di Collé, orientata alla tutela degli spazi ancora incontaminati e del patrimonio ambientale e culturale.

Tra le priorità indicate da Elena Becquet dopo la vittoria figurano la gestione quotidiana dei servizi comunali, la possibile trasformazione del centro traumatologico in un poliambulatorio e la riqualificazione degli edifici pubblici. La neo sindaca ha sottolineato anche la volontà di procedere con concretezza, verificando la fattibilità degli interventi prima di assumere impegni.

Lo spoglio delle schede si è svolto nella mattinata di lunedì 16 novembre, con la proclamazione del nuovo risultato elettorale.

Per Ayas si apre ora una nuova stagione amministrativa. Il consenso ottenuto da Becquet e Merlet rappresenta un mandato politico ampio, ma anche una responsabilità importante: tradurre le aspettative degli elettori in scelte concrete per un territorio che deve confrontarsi con le sfide del turismo, della residenzialità, dei servizi, della tutela ambientale e dello sviluppo economico.