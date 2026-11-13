Dalla montagna ai torrenti, passando per le farmacie: la Giunta mette mano al portafoglio

Il venerdì, si sa, è il giorno in cui la Giunta regionale apre il cassetto dei provvedimenti e comincia a distribuire risorse, approvare convenzioni, rinnovare comitati e mettere qualche toppa dove il sistema rischia di mostrare le proprie fragilità. Questa settimana il menù è particolarmente vario: si va dall'intelligenza digitale ai torrenti che fanno i torrenti, passando per gli anziani, le farmacie di montagna e persino la musica come strumento di inclusione. Insomma, ce n'è per tutti, anche se non sempre è facile capire se a fare più rumore siano le acque dei torrenti o quelle della burocrazia.

Sul fronte europeo, è stato approvato il secondo aggiornamento per il 2026 del calendario degli inviti a presentare proposte nell'ambito del Programma regionale FESR 2021-2027. L'obiettivo è rendere più chiaro e accessibile il quadro delle opportunità di finanziamento per imprese, organismi di ricerca e altri potenziali beneficiari. Il calendario sarà pubblicato nella sezione Europa del sito istituzionale regionale. Una buona notizia per chi cerca finanziamenti: almeno il calendario degli appuntamenti dovrebbe essere più prevedibile di quello di certi cantieri.

Sempre in tema di innovazione, la Valle d'Aosta rinnova per il periodo 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2029 la propria adesione alla Comunità SPAC Reload, coordinata dalla Regione Veneto. Si tratta di una collaborazione per sviluppare e utilizzare piattaforme e servizi digitali destinati alla pubblica amministrazione, in particolare per i pagamenti elettronici e la gestione delle identità digitali. La spesa complessiva prevista è di 210.000 euro. La Regione continuerà inoltre a svolgere il ruolo di intermediario tecnologico per gli enti del territorio, supportandoli nell'accesso a pagoPA e nella gestione della piattaforma VdAPay. Perché anche la pubblica amministrazione, ogni tanto, deve dimostrare di saper stare al passo con i tempi.

Dai servizi digitali ai giovani il passo è breve, almeno nelle delibere. In applicazione della legge regionale n. 33/2006, è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa con gli enti interessati e il relativo bando per finanziare le attività degli oratori e delle realtà similari nel 2027. Sul tavolo ci sono 88.000 euro, destinati a iniziative educative, formative, aggregative e sociali. Una cifra che punta a sostenere luoghi nei quali i ragazzi possano incontrarsi, crescere e stare insieme. In tempi in cui si discute molto di disagio giovanile, non è proprio un dettaglio.

Sul versante dell'istruzione, della cultura e delle politiche identitarie, la Giunta ha approvato il rinnovo del Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi Specifici di Apprendimento (CTS) per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, in applicazione della legge regionale n. 8/2009. Un organismo chiamato a mantenere alta l'attenzione su una materia che riguarda concretamente studenti, famiglie e insegnanti. Qui, più che le risorse, conta soprattutto la continuità del lavoro.

E arriviamo al territorio, dove la natura non aspetta certo i tempi delle deliberazioni. La Giunta ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 7/2018, un finanziamento di 500.000 euro a favore dell'ARPA Valle d'Aosta per studi, monitoraggi e analisi sugli effetti del cambiamento climatico. Le attività saranno regolate da una convenzione tra Regione e ARPA, valida fino al 31 dicembre 2027. Conoscere meglio quello che sta succedendo al clima e al territorio è ormai una necessità, non un esercizio accademico. Anche perché, tra piogge intense, temperature anomale e fenomeni estremi, la montagna presenta il conto senza mandare prima una lettera di sollecito.

Proprio gli eventi alluvionali dell'aprile 2025 sono all'origine di un altro intervento approvato dalla Giunta: il progetto di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione idraulica dei torrenti Bioley e Verney, nel comune di Fontainemore, e del torrente Charvaz, nel comune di La Salle. L'investimento complessivo ammonta a 2,33 milioni di euro e punta a ridurre il rischio idraulico. Qui la questione è piuttosto semplice: meglio investire prima per mettere in sicurezza il territorio che ritrovarsi dopo a contare i danni. Una filosofia che, a giudicare dalla storia recente, meriterebbe di essere applicata con sempre maggiore convinzione.

Capitolo sanità e politiche sociali. La Giunta ha approvato le nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza alle farmacie rurali, adeguando la normativa regionale ai criteri del nuovo Accordo collettivo nazionale. La ripartizione terrà conto di diversi indicatori di disagio: fatturato, popolazione servita, distanza dal capoluogo e turni notturni effettuati. Per il biennio 2026-2027 è prevista una fase transitoria, mentre il nuovo sistema entrerà a regime nel biennio 2028-2029. La spesa complessiva dell'Azienda USL resterà invariata. Un riconoscimento importante per le farmacie dei territori periferici, dove il servizio sanitario di prossimità non è un lusso, ma spesso l'unico presidio facilmente raggiungibile. E dove, naturalmente, il farmacista finisce per conoscere i propri clienti quasi meglio dei loro medici.

La musica, invece, può diventare uno strumento per abbattere barriere che non sono soltanto architettoniche. È stato approvato il progetto «Questa è musica diversa - We all make music», presentato dalla Fondazione Maria Ida Viglino di Aosta per l'anno scolastico 2026/2027. Il contributo massimo concesso è di 30.000 euro. L'iniziativa, rivolta a persone con differenti tipologie di disabilità e appartenenti a diverse fasce d'età, prevede laboratori musicali che spaziano dall'alfabetizzazione di base allo studio individuale di uno strumento, fino alla pratica strumentale d'insieme. Perché la musica, almeno lei, non chiede il certificato di idoneità prima di far entrare qualcuno nell'orchestra.

Infine, uno dei temi più delicati: l'assistenza agli anziani. La Giunta ha prorogato fino al 31 dicembre 2028 le misure straordinarie che consentono di garantire la continuità dei servizi nelle strutture residenziali, semiresidenziali e nell'assistenza domiciliare. In mancanza di personale qualificato disponibile attraverso concorsi o chiamate pubbliche, sarà possibile assumere temporaneamente altre figure già formate o in formazione nel settore assistenziale. Queste persone dovranno comunque operare affiancate da operatori socio-sanitari qualificati. La disposizione sarà estesa anche alle strutture private accreditate e convenzionate della rete regionale. Il provvedimento dovrà ora essere sottoposto al parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali.

E qui il sorriso semiserio lascia inevitabilmente spazio a una considerazione più seria: prorogare le misure straordinarie può essere necessario per evitare che i servizi si fermino, ma non può diventare la soluzione strutturale al problema della carenza di personale. Gli anziani hanno bisogno di assistenza oggi, non quando finalmente si riuscirà a trovare abbastanza operatori.

Il bilancio del venerdì, dunque, è quello di una Giunta che si muove su parecchi fronti: 210.000 euro per la cooperazione digitale, 88.000 euro per le attività giovanili, 500.000 euro per il monitoraggio climatico, 2,33 milioni di euro per la sicurezza idraulica e 30.000 euro per la musica inclusiva. A questi si aggiungono misure organizzative e assistenziali che non si misurano soltanto con il portafoglio.

Una fotografia abbastanza fedele delle priorità regionali: innovare, prevenire, sostenere e cercare di non lasciare indietro nessuno. Naturalmente, tra approvare una delibera e risolvere un problema c'è ancora di mezzo la realtà. E quella, come i torrenti dopo un temporale, non sempre segue il percorso previsto.