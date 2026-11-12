Aosta: 209 firme contro l’aumento delle indennità: «Il Comune ritiri la delibera»

Sono 164 cittadine e cittadini di Aosta a chiedere all’Amministrazione comunale di tornare sui propri passi e ritirare la deliberazione che ha disposto l’aumento delle indennità degli amministratori. Una richiesta accompagnata da altre sottoscrizioni provenienti dal resto della Valle d’Aosta, che portano a 209 il totale delle firme raccolte attraverso una petizione civica promossa dalla Coalizione Uniti a Sinistra.

Le firme sono state consegnate giovedì 12 novembre 2026 al sindaco e al presidente del Consiglio comunale di Aosta. Al centro dell’iniziativa c’è la deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 29 ottobre 2025, con la quale è stato disposto l’aumento delle indennità del sindaco e dei consiglieri comunali.

I promotori, la Coalizione Uniti a Sinistra – Area Democratica Gauche Autonomiste, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista, Risorgimento Socialista, contestano una scelta che giudicano inopportuna e politicamente sbagliata, soprattutto alla luce della situazione finanziaria dell’ente. Il Comune, infatti, sta incontrando difficoltà nel far quadrare i conti e si trova a valutare anche l'ipotesi di un aumento del prelievo fiscale a carico dei cittadini. Una prospettiva che, secondo la Coalizione, rischia di scaricare ulteriori sacrifici su famiglie e lavoratori già alle prese con il caro vita e con bilanci domestici sempre più difficili da sostenere.

La contestazione, dunque, non riguarda soltanto l'entità degli aumenti, ma soprattutto una questione di priorità politiche e di opportunità amministrativa: mentre si prospettano nuove richieste economiche ai cittadini, appare contraddittorio mantenere gli aumenti delle indennità di chi è chiamato ad amministrare la città.

Per la Coalizione Uniti a Sinistra, le 164 firme raccolte ad Aosta rappresentano anche un risultato importante sul piano della partecipazione democratica. I promotori sottolineano il valore di una mobilitazione civica nella quale tanti cittadini hanno scelto di manifestare pubblicamente il proprio dissenso, assumendosi la responsabilità di una posizione critica nei confronti delle decisioni dell'Amministrazione. Un segnale che, secondo i promotori, merita attenzione e rispetto, soprattutto in un contesto nel quale non sempre è facile esporsi pubblicamente su questioni che riguardano gli equilibri politici e amministrativi locali.

Adesso la parola passa al Comune. La Coalizione si aspetta che il sindaco tenga conto della richiesta e non consideri le sottoscrizioni come una semplice contestazione politica. La petizione, nelle intenzioni dei promotori, pone infatti una questione più ampia: la necessità di garantire trasparenza, sobrietà e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

«La partecipazione dei cittadini non si esaurisce nel momento del voto: deve essere presa in carico e rispettata anche quando pone questioni scomode a chi governa», è il senso della posizione espressa dalla Coalizione, che ribadisce come il dissenso manifestato attraverso la raccolta firme rappresenti una richiesta legittima di ascolto.

Nel ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta, senza trasformare l'iniziativa in una bandiera di parte, Uniti a Sinistra rinnova quindi la richiesta di ritirare la deliberazione n. 95 e di aprire una riflessione pubblica sulle priorità di spesa del Comune. L'obiettivo dichiarato è riportare al centro dell'azione amministrativa i bisogni della comunità, evitando che gli aumenti delle indennità degli amministratori diventino una priorità mentre ai cittadini vengono prospettati nuovi sacrifici.