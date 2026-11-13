Aosta, vandalismi e furti: dopo un anno di annunci servono fatti, non solidarietà

Ad Aosta la questione della sicurezza urbana continua a presentare il conto. Furti con scasso, atti vandalici e comportamenti incivili alimentano la preoccupazione di commercianti e residenti, mentre cresce la sensazione che il degrado e la mancanza di rispetto delle regole stiano diventando problemi sempre più difficili da arginare. A più di un anno dall'insediamento alla guida della città, il sindaco Raffaele Rocco torna a intervenire pubblicamente dopo gli ultimi episodi che hanno colpito alcune attività commerciali. Ma, al di là delle dichiarazioni di vicinanza e delle rassicurazioni istituzionali, la domanda che i cittadini si pongono è inevitabile: quando si passerà dalle parole ai risultati?

La nota diffusa dall'ufficio stampa del Comune, in data 13 novembre 2026, prende le mosse dagli episodi che hanno interessato il Carrefour Express del quartiere Cogne, preso di mira per tre notti consecutive, oltre al bar Chamonix e al Davit. Situazioni che hanno provocato danni economici e comprensibile esasperazione tra gli operatori commerciali.

«Desidero innanzitutto esprimere la mia piena vicinanza e quella dell'intera Amministrazione comunale ai titolari e ai lavoratori delle attività colpite negli ultimi giorni», dichiara Raffaele Rocco. Il sindaco riconosce che «quando un commerciante subisce una spaccata o un atto vandalico, il danno economico e il senso di frustrazione sono reali e immediati» e afferma di comprendere «perfettamente l'esasperazione espressa da Confcommercio e dai residenti».

Parole condivisibili, ma che rischiano di rimanere insufficienti se non accompagnate da interventi capaci di modificare concretamente la situazione. La solidarietà istituzionale è doverosa, ma non può diventare la risposta principale a un problema che si ripresenta con preoccupante frequenza. I commercianti non hanno bisogno soltanto di sentirsi dire che l'Amministrazione è loro vicina: hanno bisogno di poter lavorare senza temere di trovare, al mattino, una vetrina sfondata, un locale danneggiato o il proprio esercizio nuovamente preso di mira. E i residenti hanno diritto a vivere quartieri nei quali il rispetto delle regole non sia un'aspettativa disattesa.

Il tema, dunque, non è soltanto quello di condannare gli ultimi episodi, ma di interrogarsi sull'efficacia delle politiche messe in campo finora. Dopo oltre un anno di amministrazione, è legittimo chiedere quali risultati siano stati raggiunti sul fronte della sicurezza urbana e quali strumenti siano stati effettivamente rafforzati. Perché la responsabilità di chi governa una città si misura anche dalla capacità di prevenire, intervenire e dare risposte verificabili, non soltanto dalla tempestività con cui vengono diffuse dichiarazioni di solidarietà dopo ogni nuovo episodio.

Nella nota, Rocco sottolinea che il Comune mantiene un contatto costante con le Forze dell'Ordine e le autorità competenti, mentre gli investigatori sono al lavoro per individuare i responsabili. Richiama inoltre una responsabilità condivisa tra Stato e Amministrazione comunale, evidenziando che la sicurezza passa dal controllo del territorio, ma anche dalla cura e dal presidio quotidiano degli spazi urbani.

Il sindaco annuncia quindi alcune iniziative: una verifica dell'illuminazione pubblica e degli impianti di videosorveglianza nelle zone interessate, con particolare attenzione al quartiere Cogne, e una rimodulazione dei servizi della Polizia Locale per rafforzarne la presenza preventiva nelle fasce orarie considerate più delicate. Nei prossimi giorni è inoltre previsto un incontro diretto con commercianti e residenti.

Anche in questo caso, però, occorre andare oltre gli annunci. Verificare l'efficienza delle telecamere è necessario, ma bisogna anche assicurarsi che siano funzionanti, adeguatamente distribuite e concretamente utili all'identificazione dei responsabili. Rimodulare i servizi della Polizia Locale è un impegno importante, ma i cittadini devono poter vedere una presenza effettiva sul territorio, soprattutto nelle ore e nelle aree maggiormente esposte. Non bastano formule generiche sulla prevenzione: servono controlli programmati, interventi tempestivi e un coordinamento operativo che produca risultati.

E c'è un altro aspetto che non può essere trascurato: il vandalismo e l'inciviltà non possono essere considerati fenomeni inevitabili con i quali una comunità deve semplicemente imparare a convivere. Chi danneggia beni pubblici e privati, disturba la tranquillità dei quartieri o ignora sistematicamente le regole deve essere individuato e sanzionato, nel rispetto delle competenze e delle procedure previste. Occorre affermare con chiarezza che Aosta non può diventare una città nella quale chi rispetta le regole paga le conseguenze dei comportamenti di chi le calpesta.

Nelle conclusioni della nota, Rocco richiama la collaborazione istituzionale e invita tutte le forze politiche a lavorare insieme, anche attraverso il dialogo con la Regione e le associazioni di categoria.

«L'invito a lavorare insieme per rafforzare gli strumenti di prevenzione, anche attraverso il dialogo con la Regione e le associazioni di categoria, resta aperto a tutte le forze politiche, perché la tutela della nostra comunità viene prima di qualsiasi contrapposizione», afferma il sindaco.

Un appello alla collaborazione che non può essere respinto, ma che non deve nemmeno diventare un modo per diluire le responsabilità. La sicurezza è certamente una questione che coinvolge più istituzioni, ma il Comune ha il dovere di esercitare fino in fondo le proprie competenze, assumere iniziative e rendere conto dei risultati. La collaborazione con la Regione, le Forze dell'Ordine e le categorie economiche è fondamentale, ma deve tradursi in un piano operativo con obiettivi, tempi e verifiche.

Aosta ha bisogno di ritrovare ordine, decoro e rispetto delle regole. I commercianti devono essere messi nelle condizioni di lavorare serenamente, i residenti devono poter vivere i propri quartieri senza paura e gli spazi pubblici devono tornare a essere luoghi di convivenza civile. La solidarietà è un punto di partenza, non un traguardo. Dopo oltre un anno alla guida della città, al sindaco Raffaele Rocco spetta ora dimostrare che l'Amministrazione è in grado di affrontare il problema con determinazione.

Perché davanti a vandalismi, furti e inciviltà che si ripetono, non bastano più le parole. Servono presenza, controlli, prevenzione e sanzioni. E soprattutto servono risultati.