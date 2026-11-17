L’attenzione alle questioni che coinvolgono direttamente i Comuni e il confronto con le istituzioni giudiziarie hanno caratterizzato la seduta dell’Assemblea del CPEL, riunitasi martedì 17 novembre. Un appuntamento che ha affrontato temi di interesse concreto per le amministrazioni locali, dalle responsabilità legate al trattamento sanitario obbligatorio-TSO, agli interventi infrastrutturali e ai finanziamenti destinati ai territori.

La riunione si è aperta con il benvenuto e l’augurio di buon lavoro alla nuova sindaca di Ayas, Elena Becquet. Successivamente, l’Assemblea ha ospitato il Presidente vicario del Tribunale di Aosta, Giuseppe Colazingari, per un approfondimento sulle novità introdotte da una recente sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Il confronto ha permesso di affrontare una questione particolarmente delicata per gli Enti locali, considerando il ruolo e le responsabilità che ricadono sulle amministrazioni comunali nell’applicazione delle procedure previste per i TSO. Un’occasione di approfondimento giuridico e istituzionale su un tema che richiede attenzione e consapevolezza da parte degli amministratori.

Nel corso della seduta sono stati inoltre esaminati tre provvedimenti proposti dalla Giunta regionale, sui quali l’Assemblea ha espresso altrettanti pareri favorevoli.

Il primo, illustrato dal responsabile politico Ronny Borbey, riguarda l’approvazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento di un contributo straordinario di 570.000 euro al Comune di Saint-Christophe. Le risorse saranno destinate agli interventi di adeguamento e ampliamento degli spazi del Banco Alimentare per la Valle d’Aosta. L’Assemblea ha espresso parere favorevole alla proposta.

Giuseppe Colazingari

Successivamente, Marlène Domaine ha illustrato altri due provvedimenti, entrambi accolti positivamente dai rappresentanti degli Enti locali. Il primo definisce le modalità di concessione di contributi straordinari per l’acquisizione della documentazione tecnica necessaria alla realizzazione di nuove aree di sosta nel Comune di Hône, di interventi sulla viabilità nel centro abitato di Lillianes e di una nuova struttura polivalente a Challand-Saint-Anselme.

Il secondo provvedimento riguarda invece i criteri per l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Aosta, destinato a interventi di pavimentazione e riqualificazione della rete viaria comunale.

L’Assemblea ha quindi esaminato la proposta di intesa con l’Agenzia dei Segretari della Valle d’Aosta, relativa alla determinazione delle quote del fondo di mobilità per l’anno 2026. Anche in questo caso i rappresentanti degli Enti locali hanno espresso il proprio assenso.

La seduta si è conclusa con un momento di riconoscimento rivolto ad Alex Brunod, già sindaco di Ayas e componente del Comitato esecutivo del CPEL. All’ex amministratore è stato dedicato un applauso, accompagnato da un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a favore della comunità e degli Enti locali valdostani.