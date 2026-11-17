La Giunta regionale mette sul tavolo la manovra finanziaria per il triennio 2027-2029. Nella seduta di martedì 17 novembre sono stati approvati il disegno di legge di stabilità regionale, il bilancio di previsione e il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria. Una manovra che, nelle intenzioni dell'esecutivo, punta a sostenere famiglie, servizi pubblici, Comuni e sistema produttivo, senza ricorrere a nuovo indebitamento. Ma si tratta, al momento, di una proposta politica e finanziaria: il passaggio decisivo sarà quello in Consiglio Valle, dove i provvedimenti dovranno essere esaminati, discussi ed eventualmente modificati prima dell'approvazione definitiva.

Il bilancio pareggia a 1.976 milioni di euro nel 2027, per scendere a 1.813 milioni nel 2028 e 1.786 milioni nel 2029. Le entrate tributarie previste per il primo anno raggiungono 1.457 milioni, circa 95 milioni in più rispetto al 2026. Un incremento che costituisce la base finanziaria sulla quale la Regione costruisce la propria programmazione. La spesa corrente sale a 1.518 milioni, mentre gli investimenti sono quantificati in 327 milioni di euro per il 2027. L'esecutivo evidenzia inoltre l'assenza di nuovo debito per tutto il triennio.

Sul fronte degli investimenti, tuttavia, il confronto con l'anno in corso va letto tenendo conto della conclusione del PNRR, le cui risorse dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2026. La previsione iniziale potrà inoltre essere integrata nel corso dell'anno attraverso successive variazioni di bilancio, come già avvenuto nel 2026, quando sono stati destinati agli investimenti oltre 280 milioni di euro aggiuntivi.

Tra le principali misure fiscali figura la conferma, per il 2027 e il 2028, dell'esenzione dall'addizionale regionale Irpef per i redditi fino a 15.000 euro. Per i contribuenti con redditi fino a 50.000 euro sono previste detrazioni di 150 euro per ogni figlio fino a sei anni e di 250 euro per le persone con disabilità e per ogni familiare disabile a carico. Il costo complessivo stimato è di 3 milioni di euro all'anno. Dal 2028 è inoltre prevista una riduzione del 10% del bollo auto per chi sceglierà il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente, con un risparmio complessivo stimato in 500.000 euro annui.

Alla sanità sono destinati 404,69 milioni di euro nel 2027, pari al 21,42% delle risorse del triennio. Il trasferimento di parte corrente all'Azienda Usl valdostana ammonta a 385 milioni nel 2027, 383,2 milioni nel 2028 e 380,1 milioni nel 2029. Sono confermati inoltre 15,8 milioni all'anno per le misure di attrattività del personale sanitario, comprese le indennità temporanee e le risorse aggiuntive regionali, prorogate fino al 2029.

Per l'istruzione e il diritto allo studio sono previsti 279,9 milioni nel 2027, con una spesa corrente di 234 milioni e investimenti per 45,7 milioni. Tra gli interventi indicati figurano la scuola di Verrès, la nuova palestra scolastica di Aosta, la trasformazione dell'ex mensa di via Garibaldi in sede dell'Università della terza età, la sede temporanea dell'Istituto Manzetti e nuovi spazi universitari nel quartiere Cogne.

La finanza locale rappresenta uno dei capitoli più consistenti della manovra. Le risorse destinate a Comuni e Unités des Communes valdôtaines salgono a 305,6 milioni di euro nel 2027, rispetto ai 292 milioni del 2026. Aumentano sia i trasferimenti senza vincolo di destinazione, da 91,5 a 96,5 milioni, sia quelli vincolati, da 186 a 194 milioni. Sono inoltre previsti trasferimenti straordinari per 12,5 milioni a favore degli enti locali, oltre a 1,5 milioni per il Comune di Aosta. Per le opere minori di pubblica utilità sono stanziati 6,3 milioni all'anno nel 2028 e nel 2029.

Sul versante delle politiche sociali, la Missione 12 dispone di 140,1 milioni di euro. La proposta di legge aggiorna il testo unico sul sostegno sociale, amplia i criteri di valutazione dello stato di bisogno e punta a garantire la continuità dei progetti di vita indipendente anche dopo il compimento dei 65 anni. Vengono inoltre prorogati gli interventi di assistenza domiciliare e il sostegno all'inserimento dei minori con disabilità nei centri ludico-ricreativi.

Per la casa sono previsti 10 milioni nel 2027 per il fondo di rotazione dei mutui regionali destinati alla prima abitazione e al recupero dei centri storici, ai quali si aggiungono 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029. All'ARER sono assegnati 3,5 milioni nel 2027 e nel 2028 e 3,7 milioni nel 2029. Ulteriori risorse dovrebbero consentire la realizzazione di 80 nuovi alloggi pubblici nell'area UMI3 di Aosta.

Alle attività produttive, allo sviluppo economico e alla competitività sono destinati 135 milioni di euro. La manovra conferma inoltre il sostegno alle stazioni sciistiche e agli investimenti delle imprese, con particolare attenzione all'innovazione, all'occupazione e alle filiere locali. Per le politiche attive del lavoro sono previsti 19,3 milioni nel triennio.

Non manca il capitolo dedicato all'agricoltura, che può contare su 36,3 milioni nel 2027. Per la tutela del territorio viene proposta anche una revisione degli aiuti in caso di calamità naturali: il contributo per il ripristino degli immobili danneggiati dovrebbe salire dal 60 all'80%, mentre sono previsti nuovi sostegni per i piccoli proprietari di terreni e un contributo di primo intervento per famiglie e attività economiche, con una dotazione di 500.000 euro all'anno.

Il Programma regionale dei lavori pubblici 2027-2029 completa il quadro degli interventi, con investimenti sugli edifici scolastici regionali, in ambito universitario e nell'edilizia residenziale. Proseguono inoltre le misure di sostegno ai mutui per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa.

La Giunta presenta dunque una proposta finanziaria che punta a mantenere elevata la capacità di spesa della Regione, valorizzando le entrate fiscali e l'autonomia finanziaria valdostana. Sarà però il confronto politico in Consiglio Valle a stabilire la tenuta delle scelte proposte, la loro effettiva priorità e l'equilibrio tra i diversi capitoli di spesa. L'approvazione della Giunta rappresenta soltanto il primo passaggio: impegni, stanziamenti e misure fiscali dovranno ora trovare conferma nel voto dell'assemblea legislativa regionale.