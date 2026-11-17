Nella seduta di martedì 17 novembre, il Consiglio comunale di Valtournenche ha approvato all’unanimità il testo dell’Accordo di programma con la Regione autonoma Valle d’Aosta e Cervino S.p.A. finalizzato alla realizzazione della nuova linea funiviaria "Breuil – Plan Maison – Plateau Rosa" e delle contestuali opere di protezione dell’abitato di Breuil-Cervinia.

Ad illustrare la portata strategica dell’atto, che avrà una durata di sei anni e approva i titoli abilitativi necessari all'intervento, è stata la sindaca Elisa Cicco, sottolineando come si tratti di un passaggio fondamentale per definire le fasi operative del nuovo impianto "Cervino The One" e delle infrastrutture di messa in sicurezza.

Nel dettaglio, le opere di protezione — finanziate dalla Regione e realizzate da Cervino S.p.A. in base a una convenzione già siglata — dovranno essere completate entro il termine dei lavori della nuova funivia e comporteranno la successiva modifica della cartografia degli ambiti inedificabili, mentre l'accordo disciplina anche gli indennizzi per l’occupazione temporanea delle aree comunali di cantiere e per la cessione delle superfici destinate alla stazione di arrivo.

Nel corso del dibattito consiliare, il consigliere di minoranza Luciano Maquignaz ha espresso apprezzamento per l’opera chiedendo maggiori dettagli tecnici sulla messa in sicurezza e richiamando l’attenzione sulle criticità legate alla viabilità di accesso e alla disponibilità di parcheggi in vista dell'aumento dei flussi turistici. La prima cittadina ha spiegato che è prevista la realizzazione di un vallo nella zona di Bardoney per proteggere il centro abitato da eventuali esondazioni conseguenti a una frana, precisando al contempo che la carenza di posti auto è un tema ben noto e già oggetto di specifiche interlocuzioni, pur non essendo stato inserito nell'Accordo di programma per ragioni legate alle tempistiche da rispettare.

Sulla stessa linea è intervenuto il capogruppo di minoranza Roberto Avetrani, che ha definito il progetto "il più importante tra quelli attualmente in programma per Breuil-Cervinia e per i prossimi anni", lodando il raddoppio della linea e il recupero di parte dell'impianto esistente, ma chiedendo chiarimenti sullo stato delle progettazioni delle opere paravalanghe e paramassi nonché l'indicazione del referente tecnico comunale, individuato dalla sindaca nel responsabile dell’Ufficio tecnico. In sede di dichiarazione di voto, lo stesso Avetrani ha confermato il giudizio positivo annunciando il voto favorevole del proprio gruppo.

La seduta si è poi chiusa con alcune comunicazioni di rilievo per la vita istituzionale e culturale del paese. Dopo il chiarimento del presidente del Consiglio Gilbert Pession, che ha assicurato l'inserimento delle iniziative ispettive della minoranza nella prossima convocazione prevista entro la fine di novembre, la sindaca Elisa Cicco ha ricordato le celebrazioni del 24 novembre 2026 per l’80° anniversario delle prime elezioni amministrative in Valle d’Aosta: a Valtournenche l’appuntamento è fissato alle ore 10 nella Sala consiliare del Municipio con la lettura di documenti storici, un momento musicale, il coinvolgimento delle scuole e lo scoprimento di una targa commemorativa alla presenza di ex sindaci, ex amministratori e cittadinanza.

Infine, la consigliera Chantal Pession ha annunciato l’appuntamento teatrale di sabato 28 novembre 2026 alle ore 21 al Centro congressi, dove andrà in scena la compagnia "Le Béguiò" affiancata per la prima volta sul palco dai giovani attori del gruppo teatrale.