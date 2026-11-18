L'intervista rilasciata da Aurelio Marguerettaz ad Andrea Chatrian, pubblicata da La Stampa, offre diversi spunti che vanno oltre il racconto dei primi giorni della sua presidenza. Nelle parole del nuovo presidente della Regione si intravede infatti una precisa impostazione politica, che merita di essere analizzata e, per molti aspetti, condivisa.

Marguerettaz arriva alla guida del governo regionale in una fase certamente non ordinaria, dopo la decadenza di Renzo Testolin e una vicenda istituzionale che ha inevitabilmente condizionato il dibattito politico. Non è stato il risultato di una lunga campagna personale, né di una candidatura costruita nel tempo. È stata una scelta maturata rapidamente, all'interno dell'Union Valdôtaine, in una situazione nella quale occorreva individuare una soluzione politica.

La sua frase, «non mi sono tirato indietro», merita di essere sottolineata. In politica assumersi una responsabilità non significa necessariamente cercare una posizione di prestigio. Significa, soprattutto, essere disponibili a rispondere alle esigenze di una comunità anche quando le circostanze non sono quelle ideali. Sarà naturalmente il lavoro dei prossimi mesi a dirci se questa disponibilità saprà tradursi in una presidenza autorevole ed efficace.

Particolarmente interessante è la riflessione sulle frequenti successioni alla guida della Regione. Otto presidenti in dieci anni sono un dato che non può essere liquidato con leggerezza. Marguerettaz, tuttavia, invita a guardare oltre la successione delle persone e a interrogarsi sugli effetti concreti che questi avvicendamenti hanno prodotto sull'amministrazione.

È una considerazione condivisibile, almeno nel suo principio. La stabilità istituzionale non coincide necessariamente con la permanenza della stessa persona alla guida del governo. Un sistema autonomistico fondato sulla responsabilità del Consiglio e sulla capacità delle forze politiche di trovare sintesi può garantire continuità anche attraverso cambiamenti nella presidenza.

Ma attenzione: questo non significa che otto presidenti in dieci anni rappresentino un risultato di cui andare fieri. La continuità amministrativa è fondamentale, ma lo sono altrettanto la chiarezza degli indirizzi politici, la capacità di programmare e la credibilità delle istituzioni.

Il confronto con l'elezione diretta proposto da Marguerettaz è interessante, ma non esaurisce la questione. Non è il modello elettorale, da solo, a garantire la qualità del governo. È la capacità della politica di esercitare le proprie prerogative, assumendosi fino in fondo le responsabilità delle scelte.

Uno dei passaggi più significativi dell'intervista riguarda i rapporti con Roma e Bruxelles. Marguerettaz afferma che la Valle d'Aosta deve coltivare entrambi i livelli istituzionali e che intende dedicare particolare energia a questo lavoro.

È probabilmente uno dei punti sui quali la nuova presidenza dovrà essere giudicata con maggiore attenzione.

L'autonomia speciale non è un patrimonio acquisito una volta per tutte. È uno strumento politico e istituzionale che deve essere continuamente esercitato, difeso e aggiornato. Non basta amministrare bene le competenze già disponibili: occorre saper dialogare con lo Stato, partecipare alla definizione delle politiche europee e far valere le specificità di un territorio alpino che presenta esigenze diverse da quelle delle regioni ordinarie.

Condivisibile, in questo senso, la distinzione tra coltivare i rapporti istituzionali e limitarsi alle visite di rappresentanza presso i ministeri. Il peso politico di una Regione autonoma non si misura dal numero delle fotografie scattate nei palazzi romani, ma dalla capacità di ottenere risultati concreti.

La Valle d'Aosta deve tornare a essere interlocutrice autorevole. E questo richiede una classe dirigente preparata, presente e capace di costruire alleanze, senza rinunciare alla propria identità.

Ancora più rilevanti sono le considerazioni sulla Compagnia Valdostana delle Acque. Marguerettaz richiama un principio che considero essenziale: una società pubblica strategica non può essere valutata esclusivamente attraverso la capacità di produrre utili.

Cva rappresenta una delle più importanti ricchezze economiche della Valle d'Aosta. È il risultato di una scelta politica e di un percorso che ha consentito alla comunità valdostana di mantenere il controllo di una risorsa fondamentale come quella idroelettrica.

Per questo motivo la sua gestione non può essere assimilata integralmente a quella di un'impresa privata. L'efficienza economica è indispensabile, così come lo sono la competitività, gli investimenti e la capacità di crescere. Ma la proprietà pubblica comporta anche una responsabilità nei confronti del territorio che ha reso possibile la nascita e lo sviluppo di questa realtà.

Condivisibile è soprattutto il richiamo alla necessità di una governance maggiormente partecipata. Se la Regione ha investito centinaia di milioni e conserva la responsabilità politica di un patrimonio strategico, è legittimo chiedere che gli indirizzi fondamentali siano condivisi e verificabili.

Non si tratta di mettere in discussione l'autonomia manageriale, che resta indispensabile, ma di evitare che l'autonomia gestionale si trasformi in una distanza eccessiva dalla proprietà pubblica e dagli interessi della collettività.

Anche la questione degli investimenti fuori Valle merita un approfondimento serio. Non è necessariamente sbagliato che Cva operi oltre i confini regionali: una società energetica deve poter crescere e diversificare le proprie attività. Ma occorre capire quali benefici queste operazioni producano per la società e, indirettamente, per i valdostani.

La domanda da porsi è semplice: la crescita di Cva rafforza anche il patrimonio della comunità che ne è proprietaria?

È una domanda legittima, non una pretesa di chiusura territoriale. E lo stesso vale per le sponsorizzazioni: regole trasparenti, criteri pubblici e obiettivi riconoscibili sono necessari per evitare che risorse collettive diventino terreno di decisioni discrezionali.

Anche sul Casinò di Saint-Vincent Marguerettaz mantiene una posizione chiara, rilanciando l'ipotesi della privatizzazione, pur riconoscendo che non esistono ancora tempi definiti e che occorre studiare una procedura adeguata.

È un tema sul quale il confronto deve essere libero da pregiudizi ideologici. L'uscita dal concordato e il miglioramento dei risultati economici, richiamati nell'intervista, rappresentano elementi positivi, ma non chiudono automaticamente la discussione sul modello gestionale futuro.

Il Casinò è un'attività economica particolare, con una storia e un peso rilevanti per il territorio. La questione non è stabilire a priori se pubblico o privato sia meglio, ma individuare il modello che possa garantire sostenibilità, professionalità, investimenti e ritorni per la comunità regionale.

La prudenza invocata da Marguerettaz è dunque opportuna. Una scelta di questa portata non può essere affrontata con slogan o accelerazioni dettate dalla contingenza politica.

Forse la parte più politicamente significativa dell'intervista è quella dedicata alle infrastrutture e ai collegamenti della Valle d'Aosta.

Il presidente affronta senza reticenze il tema del possibile raddoppio del traforo del Monte Bianco, della ferrovia e della linea Aosta-Pré-Saint-Didier. Lo fa contestando quella che considera una cultura del No, spesso incapace di confrontarsi con i problemi reali del territorio.

Su questo terreno il ragionamento merita attenzione e, in larga misura, condivisione.

Una regione alpina che ambisce a essere un crocevia europeo non può rinunciare a interrogarsi sul proprio futuro infrastrutturale. Il traffico, la mobilità, il trasporto delle merci, il collegamento con il Piemonte, la Francia e la Svizzera sono questioni decisive per la competitività economica e per la qualità della vita dei cittadini.

Non significa che ogni grande opera debba essere approvata. Il raddoppio del Monte Bianco, in particolare, richiede valutazioni approfondite sull'impatto ambientale, sulla sicurezza, sui flussi di traffico e sulle ricadute economiche. Ma è altrettanto vero che non si può liquidare preventivamente qualsiasi ipotesi di sviluppo senza affrontarne dati, costi e benefici.

La politica deve avere il coraggio di discutere anche le questioni scomode. Il confronto deve partire dalle evidenze e non da posizioni precostituite.

Sulla ferrovia, Marguerettaz richiama un limite strutturale: il binario unico. È una constatazione che riporta il dibattito alla realtà degli investimenti necessari. Pensare di ottenere collegamenti ferroviari competitivi senza affrontare il problema infrastrutturale rischia di alimentare aspettative difficilmente realizzabili.

Questo non significa rinunciare a chiedere allo Stato e a Rfi investimenti adeguati. Al contrario, proprio una Regione autonoma dovrebbe essere in prima linea nel rivendicare un piano credibile per la modernizzazione della propria ferrovia.

Meno condivisibile, invece, appare la liquidazione della chiusura della Aosta-Pré-Saint-Didier come possibile risparmio di risorse. Il rapporto tra costi di esercizio e passeggeri trasportati è certamente un elemento da considerare, ma una ferrovia non può essere valutata soltanto attraverso il numero degli utenti quotidiani.

Bisogna considerare anche la funzione territoriale, le potenzialità turistiche, l'integrazione con il trasporto pubblico e la possibilità di sviluppi futuri. La domanda corretta non è soltanto quanto costava mantenerla aperta, ma quale progetto di mobilità avrebbe potuto giustificarne il rilancio.

Interessante anche la posizione sul rapporto con l'opposizione. Marguerettaz precisa di non aver promesso un dialogo a senso unico, ma di aver chiesto a entrambe le parti di migliorare il confronto.

È una precisazione condivisibile. Il dialogo istituzionale non può diventare una richiesta di legittimazione della maggioranza da parte delle minoranze, né può essere ridotto a una contrapposizione permanente.

La maggioranza ha il dovere di governare e assumersi la responsabilità delle decisioni. L'opposizione ha quello di controllare, criticare e proporre alternative. Ma entrambi i ruoli presuppongono il riconoscimento reciproco.

In una realtà politica come quella valdostana, dove le maggioranze si costruiscono attraverso equilibri e sensibilità differenti, la capacità di trovare sintesi è una condizione essenziale per governare.

Il presidente dovrà dimostrare che il richiamo al dialogo non rimane una dichiarazione di principio e che la pluralità delle posizioni all'interno della maggioranza può trasformarsi in una ricchezza anziché in un fattore di fragilità.

Dall'intervista emerge un Marguerettaz pragmatico, poco incline alle semplificazioni e intenzionato a riportare al centro del dibattito questioni che richiedono scelte politiche concrete.

La sua impostazione sembra voler superare alcune contraddizioni che hanno accompagnato negli ultimi anni il dibattito regionale: una Cva chiamata a crescere ma anche a rispondere al proprio azionista pubblico; infrastrutture considerate strategiche ma spesso ostacolate da contrapposizioni ideologiche; un'autonomia celebrata nelle dichiarazioni ma non sempre esercitata con sufficiente determinazione nei rapporti con lo Stato e con l'Europa.

Sono temi sui quali la Valle d'Aosta ha bisogno di chiarezza.

Naturalmente, un'intervista non è un programma di governo e le dichiarazioni di intenti devono essere verificate attraverso le decisioni, gli atti amministrativi e i risultati. Marguerettaz dovrà dimostrare di saper trasformare le proprie convinzioni in una linea politica condivisa, capace di coinvolgere la maggioranza e di confrontarsi seriamente con le minoranze.

Ma un elemento, in questa fase, appare già importante: la disponibilità a rimettere in discussione posizioni consolidate e a riportare il pragmatismo al centro delle scelte pubbliche.

La Valle d'Aosta non ha bisogno di una politica che dica sempre sì, ma nemmeno di una politica che sappia soltanto dire no. Ha bisogno di una classe dirigente che sappia valutare, scegliere e assumersi la responsabilità delle conseguenze.

L'autonomia non è una bandiera da esibire nelle occasioni ufficiali. È una responsabilità da esercitare ogni giorno, anche attraverso decisioni difficili e scelte che possono dividere.

Se la presidenza Marguerettaz saprà muoversi in questa direzione, avrà l'opportunità di dare un contributo significativo alla politica valdostana. Non perché sia arrivato a Palazzo regionale in un momento di emergenza, ma perché potrebbe riportare al centro una questione fondamentale: che cosa vogliamo diventare come comunità autonoma nei prossimi dieci o vent'anni?

È questa, in definitiva, la vera sfida che lo attende.