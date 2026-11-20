À l’occasion de l’Assemblée régionale européenne de l’APF (Assemblée parlementaire de la Francophonie), Michel Martinet, conseiller régional de l’Union Valdôtaine et secrétaire du Conseil de la Vallée, a participé aux travaux aux côtés de Marco Vierin, président de la première Commission « Institutions et autonomie », et de Jean-Pierre Guichardaz, chef de groupe PD – Federalisti Progressisti VdA.

Dans son intervention, Martinet a porté une réflexion qui dépasse la seule défense des langues : celle d’une Europe capable de reconnaître ses territoires, de valoriser les identités et de garantir à chaque citoyen le droit de participer pleinement à la vie démocratique. Une vision dans laquelle l’expérience valdôtaine de l’autonomie et du plurilinguisme peut représenter une contribution concrète au débat européen.

L’Europe parle souvent de diversité, mais peine parfois à la traduire en actes. Le plurilinguisme est-il aujourd’hui un véritable choix politique ?

« Pour quelqu’un qui vient de la Vallée d’Aoste, parler de langues, de plurilinguisme et de citoyenneté n’est pas un exercice théorique. C’est parler de notre histoire, de notre identité et de notre avenir. Le plurilinguisme doit être reconnu comme une véritable orientation politique, car il concerne la manière dont nous construisons notre société et dont nous garantissons à chacun la possibilité de participer. »

Vous avez rappelé la formule d’Umberto Eco selon laquelle “la langue de l’Europe est la traduction”. Est-ce une manière de dire que l’Europe doit apprendre à vivre avec ses différences plutôt que chercher à les réduire ?

« Je crois que cette phrase exprime parfaitement ce que devrait être notre ambition européenne : non pas effacer les différences, mais les faire dialoguer. L’Europe ne peut pas se construire en imposant un modèle unique. Sa force réside justement dans sa capacité à rapprocher des cultures, des langues et des expériences différentes, sans renoncer à ce qui fait leur singularité. »

La Vallée d’Aoste connaît depuis longtemps cette réalité. Votre autonomie est précisément liée à la protection d’une identité, d’une culture et d’une langue. Cette expérience peut-elle servir de référence à l’Europe ?

« Notre autonomie est aussi née de la nécessité de protéger une identité, une culture et une langue. Pour nous, défendre le français et notre patrimoine linguistique n’a jamais signifié nous fermer aux autres. Au contraire, notre plurilinguisme est une ouverture : vers l’Italie, vers la France, vers la Suisse et vers l’Europe. Je pense que cette expérience montre qu’il est possible de préserver ses racines tout en construisant des relations ouvertes et solidaires. »

Vous établissez un lien direct entre langues et citoyenneté. Le droit de comprendre et de se faire comprendre est-il, selon vous, une condition essentielle de la démocratie ?

« Une langue n’est jamais seulement un instrument de communication. Elle est une mémoire, une manière de comprendre le monde, de transmettre des valeurs et de participer à la vie démocratique. Peut-on être pleinement citoyen si l’on ne peut pas comprendre les institutions, s’exprimer dans le débat public ou défendre ses idées dans une langue qui nous est accessible ? Le multilinguisme ne doit pas être considéré comme une concession accordée à quelques minorités. C’est une question de démocratie et d’égalité. »

Dans une Europe où progressent les replis identitaires, mais aussi certaines tendances à l’uniformisation, comment trouver un équilibre entre affirmation des identités et projet commun ?

« Aujourd’hui, face aux replis identitaires et aux tentations d’uniformisation, nous devons éviter deux erreurs opposées : celle de ceux qui veulent enfermer les identités derrière des frontières, et celle de ceux qui pensent que l’uniformité est une condition du progrès. L’Europe doit choisir une autre voie : celle d’une unité qui respecte la diversité. Il ne s’agit pas de fragmenter l’Europe, mais de la rendre plus forte en reconnaissant ce qui la compose. »

Le respect des langues minoritaires ne peut toutefois pas rester une déclaration de principe. Quelles sont les responsabilités concrètes des institutions européennes et des États ?

« Cela demande des choix politiques concrets : investir dans l’éducation, soutenir la traduction, protéger les langues minoritaires et rapprocher les institutions des citoyens. Défendre une langue, ce n’est pas défendre le passé contre l’avenir. C’est donner à chaque communauté la possibilité de participer pleinement à la construction de l’avenir. »

Dans ce débat, quel message la Vallée d’Aoste peut-elle adresser à une Europe parfois éloignée de ses territoires et de ses communautés ?

« C’est peut-être là la plus grande leçon que des petites réalités comme la Vallée d’Aoste peuvent apporter à l’Europe : on peut être profondément attaché à sa propre identité tout en étant ouvert au monde. Notre expérience de l’autonomie et du plurilinguisme nous rappelle que la diversité n’est pas un obstacle à l’unité, mais peut en devenir l’un des fondements. »

Au fond, défendre le plurilinguisme, est-ce défendre une certaine idée de l’Europe et de son avenir ?

« Une Europe qui fait taire ses différences sera plus pauvre. Une Europe qui les écoute, qui les respecte et qui les fait dialoguer sera plus forte. Défendre le plurilinguisme, aujourd’hui, ce n’est pas seulement défendre les langues. C’est défendre la démocratie, la participation et l’idée même d’une Europe unie dans sa diversité. »