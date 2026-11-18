Non è soltanto una questione di restauro, né una disputa su un’iscrizione architettonica. Quanto accaduto alla scuola di Tilly, a Challand-Saint-Anselme, investe direttamente l’identità storica e culturale della Valle d’Aosta. Dopo i lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione del 14 novembre, sulla facciata dell'edificio è tornata visibile la sigla O.N.B., riferita all’Opera Nazionale Balilla, mentre è scomparsa la dicitura francese «École élémentaire», presente dal dopoguerra.

Una scelta che ha suscitato le proteste di Jeunesse Valdôtaine e dell’associazione culturale Nos Accents, entrambe concordi nel chiedere spiegazioni alle autorità competenti e una soluzione che restituisca dignità alla lingua francese nello spazio pubblico valdostano.

La vicenda assume un significato ancora più forte perché coincide con le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del ripristino delle municipalità nelle forme precedenti al fascismo. Jeunesse Valdôtaine considera particolarmente grave che, proprio mentre si ricorda il recupero delle libertà e delle istituzioni locali, venga riportato in evidenza il simbolo di un'organizzazione utilizzata dal regime per l'inquadramento e l'indottrinamento della gioventù.

Ma il problema non riguarda soltanto la memoria del fascismo. Il regime aveva perseguito in Valle d’Aosta una politica di italianizzazione forzata, arrivando a sopprimere, dal 1925, l’insegnamento del francese nelle scuole elementari. Per questo la scomparsa della dicitura francese da un edificio scolastico pubblico rappresenta un segnale particolarmente preoccupante.

Nos Accents precisa di non voler cancellare le testimonianze storiche né individuare responsabilità personali. Chiede, piuttosto, che la memoria sia conservata e contestualizzata correttamente, senza sacrificare la presenza della lingua storicamente marginalizzata. L’associazione avanza tre richieste: ripristinare sulla facciata la scritta «École élémentaire»; verificare la regolarità dell’iter amministrativo, con particolare riferimento alla legge regionale 61/1976 e alle disposizioni sulla tutela dei beni culturali; rafforzare infine le procedure di salvaguardia della toponomastica e della presenza del francese negli spazi pubblici.

Anche Jeunesse Valdôtaine domanda che siano chiarite le circostanze nelle quali la sigla O.N.B. è tornata visibile e che la storia dell’iscrizione venga spiegata pubblicamente, coinvolgendo soprattutto i giovani.

La questione di Tilly richiama dunque un principio fondamentale: l’autonomia valdostana non può essere soltanto amministrativa, ma deve essere innanzitutto culturale, linguistica e identitaria. Il francese, la toponomastica locale, le tradizioni e la storia delle comunità costituiscono elementi essenziali del particolarismo della Petite Patrie, non dettagli folkloristici da relegare alle celebrazioni ufficiali.

Non si tratta di riscrivere la storia, ma di rispettarla senza capovolgerne il significato. Conservare una testimonianza del fascismo può avere valore storico, purché adeguatamente spiegata. Cancellare invece il riferimento alla lingua francese significa rischiare di riproporre, anche simbolicamente, quella marginalizzazione che la Valle d’Aosta ha combattuto.

Restituire alla scuola di Tilly la dicitura «École élémentaire» sarebbe molto più di una correzione materiale: sarebbe un atto di rispetto verso la storia, la lingua e l’identità valdostana. Perché difendere la Petite Patrie significa impedire che le ragioni storiche della sua autonomia vengano progressivamente cancellate anche dai suoi stessi luoghi pubblici.