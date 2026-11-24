Venticinque anni di storia politica, di presenza nelle istituzioni e di radicamento nelle comunità valdostane. Stella Alpina si prepara a celebrare un traguardo importante, ma soprattutto a utilizzare l’anniversario della propria fondazione come punto di partenza per una nuova fase politica. Le iniziative prenderanno avvio alla fine del 2026 e accompagneranno il Movimento fino a novembre 2027, quando si concluderà il percorso dedicato ai suoi primi venticinque anni.

La data simbolo è quella del 25 novembre 2001, quando a Verrès si svolse il congresso fondativo di Stella Alpina, dando vita a un'esperienza politica che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nella vita istituzionale e amministrativa della Valle d’Aosta. Nel corso del 2002 il Movimento iniziò poi a strutturarsi concretamente, organizzandosi e consolidando progressivamente la propria presenza sul territorio.

Il venticinquesimo anniversario rappresenta quindi un'occasione per ripercorrere un cammino, ma anche per interrogarsi sul futuro dell'autonomismo valdostano. È questa la prospettiva indicata dal segretario Ronny Borbey, che guarda alle celebrazioni non come a un semplice appuntamento commemorativo.

«Vent'anni e cinque anni di attività rappresentano un patrimonio di esperienze, di persone e di impegno politico che vogliamo valorizzare. Ma non intendiamo limitarci a ricordare quello che è stato. Il nostro obiettivo è guardare avanti, rafforzare la presenza di Stella Alpina nelle comunità valdostane e rinnovare la capacità del Movimento di interpretare le esigenze del territorio», sottolinea Borbey.

Il programma è stato al centro della riunione del Coordinamento regionale del 23 novembre, che ha approvato all’unanimità un percorso di iniziative destinato ad accompagnare l'anniversario. Il progetto punta a coinvolgere amministratori, aderenti, simpatizzanti e cittadini, attraverso momenti di confronto, approfondimento e partecipazione.

In particolare, il 2027 sarà dedicato a un percorso di ascolto sui territori, con l'obiettivo di raccogliere indicazioni, individuare criticità e trasformare le esigenze delle comunità in proposte politiche concrete. Un lavoro che dovrà coinvolgere anche le nuove generazioni, favorendo il ricambio e l'ingresso di nuove energie nella vita del Movimento.

«La politica deve continuare a partire dai territori e dalle persone. Vogliamo creare occasioni di incontro e confronto, ascoltare chi amministra e chi vive quotidianamente le nostre comunità. Stella Alpina deve continuare a essere una presenza riconoscibile, capace di dare risposte e di contribuire concretamente alle scelte che riguardano il futuro della Valle d'Aosta», afferma il sgretario (nella foto).

Il percorso dei venticinque anni si intreccia inevitabilmente con una delle principali prospettive politiche del Movimento: il consolidamento del Centro autonomista. Stella Alpina partecipa a questo progetto in Consiglio Valle insieme ad Azione e Rassemblement Valdôtain, in una collaborazione che punta a rafforzare uno spazio politico autonomista, capace di rappresentare sensibilità ed esperienze diverse attorno a una visione condivisa della Valle d'Aosta.

In questo quadro, Stella Alpina rivendica il valore della propria storia e dell'esperienza maturata in un quarto di secolo di attività politica e amministrativa. Un patrimonio che il Movimento intende mettere a disposizione del progetto comune, senza rinunciare alla propria identità e alla propria autonomia politica.

«Il Centro autonomista ha bisogno del contributo di tutte le componenti che vi partecipano. Stella Alpina porta in questo percorso una storia, una cultura politica e un'esperienza amministrativa consolidate. Vogliamo essere protagonisti della costruzione di un progetto condiviso, nel quale le diverse sensibilità autonomiste possano riconoscersi e lavorare insieme nell'interesse della Valle d'Aosta», evidenzia Borbey.

Proprio per accompagnare questa fase, il Coordinamento regionale ha deliberato all'unanimità anche la proroga di un anno degli organi direttivi. La decisione consentirà di concentrare il lavoro sulle iniziative per il venticinquesimo anniversario, sul rafforzamento della presenza territoriale e sul contributo alla definizione del progetto del Centro autonomista. Il congresso del Movimento è previsto nel 2027, al termine di questo percorso.

Luisa Trione (presidente della Stella Alpina)

Un passaggio organizzativo che assume anche un significato politico: garantire continuità al lavoro del Movimento in un momento nel quale si stanno ridefinendo gli equilibri e le prospettive dell'area autonomista valdostana.

«Abbiamo ritenuto importante dare continuità agli organi direttivi per poter affrontare con responsabilità questo percorso. Il 2027 dovrà essere un anno di lavoro, partecipazione e rilancio, che ci permetta di arrivare al congresso con una riflessione approfondita sul futuro del Movimento e sul ruolo che vogliamo svolgere nel Centro autonomista», conclude Borbey.

Per Stella Alpina, dunque, i venticinque anni non rappresentano un punto d'arrivo, ma un'occasione per rinnovare la propria presenza nella politica valdostana. La sfida sarà quella di tenere insieme la propria storia e le nuove esigenze della società, continuando a contribuire alla costruzione di un autonomismo capace di incidere sulle scelte politiche, istituzionali e amministrative della Valle d'Aosta.