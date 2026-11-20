Il faut reconnaître que notre Gouvernement régional ne manque pas d'activité. Chaque vendredi apporte son lot de décisions, de financements et de projets. À lire la liste des délibérations, on pourrait presque croire que tout est déjà en marche. Reste naturellement à vérifier que les projets quittent les bureaux pour rejoindre le quotidien des Valdôtains.

Si parte dalle telecomunicazioni, con nuovi accordi con RAV e CVA per garantire il funzionamento delle reti regionali. Giusto così: nell'epoca in cui tutto deve essere connesso, anche la Valle d'Aosta non può permettersi di restare isolata. Soprattutto perché, se salta la connessione, rischiamo persino di non riuscire a leggere il comunicato della prossima Giunta.

Du côté de l'agriculture, les aides aux exploitations sont également au programme. L'augmentation des coûts, les difficultés d'approvisionnement en eau et la baisse de la production sont des problèmes bien réels. Ici, l'ironie s'arrête: derrière les chiffres, il y a des agriculteurs qui doivent faire face à des difficultés quotidiennes. Les aides doivent arriver au bon moment, pas lorsque les dégâts sont déjà faits.

Sul fronte scolastico, si procede con il progetto esecutivo del convitto di Verrès, per oltre 9,3 milioni di euro. Una cifra importante, che ci ricorda quanto sia necessario investire nell'istruzione e nei servizi per i giovani. Perché i ragazzi sono il futuro della Valle d'Aosta, anche se ogni tanto sembra che il futuro venga programmato con tempi amministrativi decisamente più lunghi di quelli della loro pazienza.

Et puisque nous parlons d'avenir, la culture n'est pas oubliée. Des ressources supplémentaires sont prévues pour le Lycée classique, artistique et musical d'Aoste, pour la Fondation Maria Ida Viglino et pour plusieurs initiatives culturelles. Plus de trois millions d'euros sont également destinés à la restauration de la nef de la Collégiale des Saints Pierre et Ours. Une belle attention à notre patrimoine, qui mérite d'être conservé, valorisé et transmis aux générations futures.

C'è poi Maison Caravex, a Gignod. Il quadro economico dell'intervento viene aggiornato e raggiunge i 7,3 milioni di euro. Evidentemente custodire la memoria storica richiede spazi adeguati, ma anche portafogli piuttosto robusti. Del resto, la storia non ha prezzo. I lavori, invece, ce l'hanno eccome.

Arriviamo alla neve. E qui, visto il territorio in cui viviamo, nessuno può permettersi di scherzare troppo. Per lo sgombero neve e la manutenzione delle strade regionali nel periodo 2027-2032 sono previsti 26,3 milioni di euro. Una cifra considerevole, ma necessaria per una regione alpina. La speranza è che, quando arriverà la prima nevicata seria, le strade siano pulite con la stessa puntualità con cui vengono approvati gli stanziamenti.

La montagne, justement, est au cœur de nombreuses décisions. Plus de sept millions d'euros sont prévus pour les remontées mécaniques, auxquels s'ajoutent près de 774 mille euros pour le ski nordique. Les services de ski-bus et les activités touristiques hivernales complètent le tableau. En Vallée d'Aoste, la neige est une richesse, mais elle représente aussi une responsabilité. Il faut investir, certes, mais aussi garantir la qualité des services et la durabilité du système touristique.

Sul fronte sociale, 570 mila euro andranno al Comune di Saint-Christophe per ampliare gli spazi destinati alle attività del Banco alimentare. È uno di quei provvedimenti che meritano attenzione particolare. Perché dietro le cifre ci sono famiglie in difficoltà e persone che hanno bisogno di un aiuto concreto. E ricordiamolo: una comunità si misura anche dalla capacità di non lasciare indietro nessuno.

Le sport bénéficie lui aussi de plusieurs financements: activités ordinaires, compétitions nationales, promotion sportive et bourses au mérite. C'est une bonne nouvelle, car le sport n'est pas seulement une question de tourisme ou de médailles. C'est aussi de l'éducation, de la santé, de l'intégration et du lien social. Et dans une région de montagne, les associations sportives jouent souvent un rôle essentiel dans la vie des villages.

Interessante anche il percorso di formazione di 600 ore per ottenere la qualifica di Operatore dell'artigianato valdostano, sostenuto con 400 mila euro. Una bella iniziativa, soprattutto in una regione che deve fare i conti con il ricambio generazionale e con il rischio che certi mestieri tradizionali scompaiano insieme a chi ancora li conosce. Trasmettere i saperi significa difendere un pezzo della nostra identità.

Enfin, le rapport conclusif des tables techniques consacrées au développement industriel mérite lui aussi notre attention. Énergie, bois, sciences de la vie, installations de ski et industrie manufacturière: les secteurs concernés sont stratégiques pour l'avenir de notre région. Les propositions ne manquent pas. Mais il faudra maintenant passer des rapports aux réalisations, des réunions aux investissements et des intentions aux emplois.

Ed eccoci alla morale del nostro venerdì. La Giunta approva, finanzia, programma, autorizza e sottoscrive. Una quantità di attività che, letta tutta insieme, potrebbe far pensare che in Valle d'Aosta non resti più nulla da fare. Naturalmente non è così. Il problema non è deliberare, anzi. Una Regione che programma e investe è una Regione che si assume le proprie responsabilità. Il punto è che ogni delibera dovrebbe avere una seconda vita: quella dei risultati verificabili, dei cantieri conclusi, dei servizi migliorati e delle opportunità create.

L'autonomie valdôtaine ne se mesure pas seulement aux compétences inscrites dans nos lois et dans notre Statut spécial. Elle se mesure surtout à notre capacité de les utiliser concrètement, au bénéfice de la population. L'autonomie n'est pas une médaille à accrocher au mur, mais un outil à faire fonctionner. Et les citoyens ont parfaitement le droit de demander des comptes sur son utilisation.

Perché, diciamocelo, di tavoli tecnici ne abbiamo ormai abbastanza per arredare un'intera sala consiliare. E se ogni tavolo producesse un risultato concreto, probabilmente avremmo già risolto metà dei problemi della Valle d'Aosta. Adesso, però, sarebbe bello vedere anche qualche risultato su cui sedersi comodi.

Et pour terminer, une petite pensée pour notre chère administration: les délibérations peuvent tomber comme la neige sur nos montagnes, mais il faudrait éviter qu'elles restent accumulées dans les bureaux comme sur les routes lorsque le chasse-neige tarde à passer.

Buon venerdì a tutti. E soprattutto, meno tavoli e più risultati!