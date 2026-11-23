La definizione delle priorità finanziarie della Valle d’Aosta per i prossimi tre anni passa anche dal confronto con il territorio. La seconda Commissione consiliare «Affari generali» ha deliberato oggi, lunedì 23 novembre 2026, il programma delle audizioni in vista dell’esame del Defr, della legge di stabilità e del bilancio di previsione per il triennio 2027-2029.

A partire dalla prossima settimana, la Commissione ascolterà il Presidente della Regione e gli Assessori regionali. Nel calendario sono stati inseriti anche il Consiglio permanente degli enti locali, Finaosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni rappresentative dei comparti delle imprese, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, oltre ai rappresentanti del Terzo settore.

La scelta di coinvolgere un’ampia platea di interlocutori nasce dalla volontà di raccogliere indicazioni e osservazioni sui principali strumenti di programmazione economica e finanziaria, che definiranno gli indirizzi e gli interventi della Regione nel prossimo triennio.

«Abbiamo definito un elenco di audizioni condiviso, accogliendo le richieste avanzate sia dai gruppi di maggioranza che di opposizione», dichiara il presidente della Commissione, Marco Sorbara (FI). «Vogliamo offrire a tutti i soggetti coinvolti l’opportunità di portare il proprio contributo, raccogliendo punti di vista e osservazioni utili ad approfondire i contenuti del Defr e delle leggi di bilancio».

L’obiettivo, sottolinea Sorbara, è arrivare all’espressione del parere con un quadro conoscitivo il più possibile ampio e completo, condizione per avviare un confronto costruttivo sui provvedimenti che delineeranno le priorità e orienteranno le scelte economiche della Regione nei prossimi anni.