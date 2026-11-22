La battaglia per la riattivazione della ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier si sposta anche sul terreno della democrazia partecipativa. Dopo l’approvazione in Consiglio regionale del Piano regionale dei trasporti, contestato dai sostenitori della linea ferroviaria per le prospettive di dismissione del collegamento, il Comitato promotore di una proposta di referendum popolare si trova ora davanti a un nuovo ostacolo: l’intenzione della Giunta regionale di abrogare la legge che regola gli strumenti di iniziativa popolare.

Il Comitato aveva annunciato la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare per promuovere un referendum propositivo sulla ferrovia. Il testo, elaborato sulla base di un’integrazione della legge regionale 22 del 2016, punta a utilizzare uno strumento già introdotto nell’ordinamento valdostano proprio attraverso una precedente iniziativa popolare, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

La raccolta delle firme necessarie al deposito della proposta era stata completata. Per lunedì 23 novembre, alle ore 15, era già stato fissato un appuntamento con la Segretaria generale del Consiglio regionale per la consegna formale della documentazione e delle sottoscrizioni.

A cambiare il quadro, secondo quanto riferisce il Comitato, è stata la notizia che la Giunta regionale intenderebbe inserire nel disegno di legge di stabilità, di prossima discussione in Consiglio, l'abrogazione integrale della legge regionale 22/2016. Una scelta che, secondo i promotori, rischierebbe di rendere inammissibile la richiesta referendaria e di impedire ai cittadini di portare la questione ferroviaria al voto.

La consegna delle firme è stata quindi sospesa, in attesa delle necessarie valutazioni, mentre l’appuntamento di lunedì è stato mantenuto e trasformato in una conferenza stampa.

La vicenda, secondo il Comitato, non riguarda soltanto il futuro della linea ferroviaria tra Aosta e Pré-Saint-Didier, ma anche la possibilità per i cittadini di esercitare concretamente gli strumenti di partecipazione previsti dalla normativa regionale. Il timore dei promotori è che un intervento legislativo sulla disciplina dell’iniziativa popolare possa compromettere un percorso democratico già avviato e sostenuto da una raccolta di firme.

Per illustrare le proprie valutazioni, chiarire le ragioni della sospensione del deposito e annunciare le iniziative che intende intraprendere, il Comitato per la ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier ha convocato gli organi di informazione per una conferenza stampa in programma lunedì 23 novembre alle ore 15, presso la CGIL di Aosta.

Un appuntamento nel quale i promotori intendono fare il punto su una vicenda che intreccia infrastrutture, scelte politiche e diritto dei cittadini a intervenire sulle decisioni che riguardano il futuro del territorio.