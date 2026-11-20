Nessun aumento delle tasse comunali, servizi da tutelare e una programmazione di investimenti da 27 milioni di euro nel 2027. È questa la linea scelta dalla Giunta comunale di Aosta per il bilancio di previsione 2027-2029, un documento che cerca di tenere insieme il sostegno alle famiglie, la tenuta dei servizi pubblici e la necessità di amministrare con maggiore prudenza una spesa che non lascia molti margini di manovra.

La proposta, approvata dall’esecutivo municipale il 20 novembre, dovrà ora passare al vaglio della commissione consiliare competente e successivamente del Consiglio comunale, chiamato a esprimersi sulle scelte politiche e finanziarie per i prossimi tre anni. Il messaggio della maggioranza è chiaro: in una fase in cui il costo della vita pesa sui bilanci familiari, il Comune non intende chiedere ulteriori sacrifici attraverso la leva fiscale, ma vuole recuperare margini attraverso una gestione più selettiva delle risorse e una revisione delle spese considerate meno strategiche.

«La scelta politica è chiara: garantire la continuità di tutti i servizi comunali senza aumentare i tributi comunali», sottolinea il sindaco Raffaele Rocco, rivendicando una decisione che, secondo l’amministrazione, rappresenta il punto di equilibrio attorno al quale è stato costruito il bilancio. «Ogni richiesta di risorse ai cittadini deve essere valutata con attenzione. Abbiamo esaminato diverse ipotesi e assunto una decisione condivisa, chiedendo all’Amministrazione di concentrare le risorse sulle priorità e di rendere più efficace il loro impiego».

La scelta più immediatamente percepibile dai contribuenti riguarda il mantenimento delle aliquote IMU e dell’addizionale comunale IRPEF senza variazioni per tutto il triennio 2027-2029. Un congelamento della pressione fiscale locale che si accompagna, tuttavia, a un quadro finanziario tutt’altro che semplice. La spesa corrente prevista per il 2027 si attesta infatti a circa 65,9 milioni di euro, scenderà a 65,8 milioni nel 2028 e a 65,7 milioni nel 2029. A questi numeri si aggiungono gli impegni del Comune nei confronti della finanza pubblica, pari a circa 7,7 milioni di euro ogni anno, che contribuiscono a restringere lo spazio disponibile per nuove iniziative.

Il congelamento delle imposte, dunque, non significa congelamento della spesa. Anzi, il Comune dichiara di voler rafforzare i servizi che incidono direttamente sulla quotidianità dei cittadini. Le risorse per il funzionamento dell’apparato comunale, considerando personale, appalti ed energia, aumentano di circa 1,5 milioni di euro rispetto al 2026. Una crescita che si traduce in maggiori stanziamenti per alcuni settori ritenuti essenziali: 222 mila euro in più per l’igiene urbana, 131 mila per le strutture per anziani, 101 mila per gli asili nido, 85 mila per l’assistenza domiciliare agli anziani, 60 mila per la mensa e i servizi scolastici e 57 mila per la Polizia locale.

Sono cifre che raccontano una precisa gerarchia di priorità: la gestione della città, la cura delle persone più fragili, il sostegno alle famiglie e la sicurezza urbana. Le politiche sociali e familiari assorbiranno complessivamente circa 9,9 milioni di euro, pari al 15% della spesa corrente. Agli interventi per gli anziani andranno 6,8 milioni, mentre per gli asili nido sono previsti circa 2 milioni di euro. L’istruzione e il diritto allo studio potranno contare su quasi 5,5 milioni, con 1,5 milioni destinati alla refezione scolastica.

Il bilancio, insomma, prova a proteggere soprattutto chi rischia di avvertire maggiormente le difficoltà economiche e sociali: anziani, famiglie con bambini, persone che necessitano di assistenza e cittadini che dipendono quotidianamente dai servizi pubblici. È su questo terreno che la Giunta intende misurare la propria capacità di amministrare, evitando che la ricerca del risparmio si traduca in un arretramento della qualità della vita.

Ma il contenimento dei costi richiederà anche scelte meno popolari. La revisione riguarda in particolare manifestazioni, iniziative culturali, turismo e centri estivi, ambiti nei quali la concentrazione di risorse su singoli appuntamenti può risultare onerosa. Il Comune non annuncia una rinuncia alle attività culturali o turistiche, ma un cambio di impostazione: meno spese non sufficientemente giustificate, maggiore attenzione ai risultati e alla sostenibilità degli eventi.

«Non si tratta di rinunciare alla cultura, al turismo o alle occasioni di partecipazione, ma di valutare con maggiore attenzione le priorità, la sostenibilità economica delle iniziative e il loro valore per la comunità», precisa Rocco. Il criterio dichiarato è quello della sobrietà, con l’obiettivo di evitare che singoli eventi assorbano risorse importanti a discapito dei servizi che devono essere garantiti durante tutto l’anno. Una linea che apre inevitabilmente una discussione su come Aosta intenda distribuire le risorse tra animazione cittadina, promozione turistica, cultura e bisogni permanenti della popolazione.

Sul fronte degli investimenti, il programma per il 2027 mette invece sul tavolo circa 27 milioni di euro, destinati a opere pubbliche, manutenzioni e infrastrutture. Una cifra significativa, sostenuta anche dalla capacità di intercettare finanziamenti esterni: 4,36 milioni dalla Regione e 3,35 milioni dallo Stato e dal PNRR. La sfida, come spesso accade per i bilanci degli enti locali, sarà trasformare le somme previste in cantieri, opere concluse e interventi concretamente visibili.

Tra le partite più consistenti spicca il nuovo Palaghiaccio, con 6,6 milioni di euro, seguito dal Centro anziani di via Brocherel, che dispone di 4,2 milioni, e dagli interventi su via Monte Emilius, per 2,6 milioni. All’area sportiva di Montfleury sono destinati circa 2,15 milioni di euro. Il programma comprende inoltre 2,23 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade, 1,9 milioni per gli impianti sportivi e 1,5 milioni per la sistemazione viabile di piazza Manzetti, oltre agli interventi su via delle Betulle e nei parchi cittadini.

Il capitolo degli investimenti restituisce l’immagine di un’Aosta che vuole continuare a intervenire sul proprio patrimonio urbano, tra mobilità, strutture sportive, spazi verdi e luoghi di aggregazione. «Il programma degli investimenti si affianca quindi alla tutela dei servizi ordinari», afferma il sindaco, indicando nella manutenzione e nella valorizzazione del patrimonio pubblico uno degli assi della programmazione amministrativa.

A dare una cornice politica più ampia al bilancio sarà la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2027-2029, che verrà portata in Consiglio insieme alla previsione finanziaria. Il documento individua cinque direttrici: una città sostenibile, connessa e resiliente; lo sviluppo economico e turistico; le politiche sociali, la cultura e l’abitare; i giovani, lo sport e la vita urbana; infine, il buon governo e l’equilibrio della finanza pubblica.

Nelle intenzioni dell’amministrazione, Aosta dovrà essere una città alpina contemporanea, più accessibile, attenta alla manutenzione e capace di sostenere il commercio, il turismo e la partecipazione. Nel programma trovano spazio anche le politiche di prossimità, i servizi per l’infanzia, il sostegno agli anziani, le cittadelle dello sport, la Cittadella dei Giovani e la collaborazione con la Svizzia attraverso i progetti Interreg.

La partita politica del bilancio si giocherà, però, soprattutto sulla capacità di mantenere le promesse dentro un quadro di risorse limitate. Non aumentare le tasse, proteggere i servizi e finanziare investimenti importanti è una sintesi ambiziosa, che richiederà controllo della spesa, tempi certi per le opere e una verifica costante dell’efficacia degli interventi. La Giunta rivendica di aver scelto la strada della prudenza senza rinunciare allo sviluppo. Sarà ora il confronto in Consiglio comunale a stabilire se questa impostazione riuscirà a convincere la città e a reggere alla prova dei prossimi tre anni.

In basso proprosta di bilancio