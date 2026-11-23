Le scuole non dovrebbero essere luoghi in cui si entra ogni mattina sperando che nulla accada, ma spazi sicuri nei quali costruire il futuro. Eppure, per migliaia di studenti italiani, la sicurezza degli edifici scolastici continua a essere una questione aperta, tra strutture datate, certificazioni mancanti, rischi sismici e vulnerabilità legate ai cambiamenti climatici.

In vista della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, in programma il 22 novembre, Cittadinanzattiva torna a sollecitare un intervento concreto del Governo, chiedendo che nella prossima Legge di Bilancio vengano stanziati 2,6 miliardi di euro nel triennio per un piano straordinario dedicato all'edilizia scolastica e all'adattamento climatico degli istituti.

L'associazione ha inoltre inviato un'istanza di accesso civico al Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'aggiornamento dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e dell'Anagrafe degli studenti, entrambi fermi all'anno scolastico 2024/2025. Un passaggio fondamentale, perché senza informazioni aggiornate diventa difficile individuare le situazioni più urgenti, stabilire le priorità e programmare gli interventi necessari.

A richiamare l'attenzione sul problema è Maria Grazia Vacchina, presidente di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta, che sottolinea l'importanza di mantenere alta l'attenzione anche sul territorio regionale. La sicurezza degli edifici scolastici, infatti, non può essere considerata una questione esclusivamente nazionale: riguarda direttamente le comunità locali, le amministrazioni, le famiglie, gli insegnanti e soprattutto gli studenti. La prevenzione e la manutenzione devono diventare elementi centrali delle politiche scolastiche, anche in una regione come la Valle d'Aosta, dove la conoscenza dei rischi territoriali e la capacità di affrontarli assumono un'importanza particolare.

I numeri diffusi da Cittadinanzattiva restituiscono un quadro che merita attenzione. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli negli istituti scolastici italiani, principalmente per il distacco di intonaci, calcinacci e controsoffitti, con il ferimento di 12 persone. A questi episodi se ne sono aggiunti altri 18 da settembre 2026 a oggi, portando il totale a 86 crolli in poco più di un anno.

Anche sul fronte degli infortuni degli studenti i dati indicano una situazione da monitorare. Nel 2025 le denunce di infortunio trasmesse all'Inail sono state 80.871, con un aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente. Nei primi cinque mesi del 2026 sono state registrate altre 47.748 segnalazioni.

A rendere più complesso il quadro è l'età del patrimonio edilizio scolastico. Gli edifici hanno mediamente circa 60 anni e il 49% è stato costruito prima del 1976. Ma a preoccupare non è soltanto la vetustà delle strutture: il 59% degli edifici non dispone del certificato di agibilità, il 58,36% è privo della certificazione di prevenzione incendi e il 42,09% non ha il collaudo statico.

La sicurezza deve fare i conti anche con i rischi naturali e con gli effetti del cambiamento climatico. Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva, il 44% delle scuole, pari a 17.408 edifici, si trova in zone ad elevata sismicità, classificate nelle zone 1 e 2. Eppure soltanto il 4% ha beneficiato di interventi di adeguamento o miglioramento sismico. Sono inoltre 7.543, pari al 19,2%, gli edifici scolastici situati in aree a pericolosità idraulica, mentre 5.113 scuole, il 13%, ricadono in zone a rischio frana.

C'è poi la questione delle temperature estreme. Soltanto il 7,42% degli istituti, circa una scuola su tredici, dispone di impianti di condizionamento o ventilazione per affrontare le condizioni climatiche più difficili. Un dato che evidenzia quanto l'adattamento climatico debba entrare stabilmente nella programmazione degli interventi sull'edilizia scolastica.

Non meno importante il tema dell'accessibilità. Soltanto il 40% delle scuole risulta accessibile agli studenti con disabilità motoria. Per le disabilità sensoriali le carenze sono ancora più evidenti: gli ausili per gli studenti con ipoacusia sono presenti nel 16,5% degli edifici, mentre mappe a rilievo e percorsi tattili destinati alle persone cieche o ipovedenti si trovano appena nell'1,2% delle strutture.

È proprio partendo da queste criticità che Cittadinanzattiva insiste sulla necessità di un piano di investimenti strutturale, con risorse adeguate e una programmazione basata su dati attendibili. L'associazione sta lavorando in collaborazione con l'onorevole Antonio Caso, del Movimento 5 Stelle, e con alcuni parlamentari dell'opposizione per sostenere l'inserimento nella prossima Legge di Bilancio di finanziamenti pari a 2,6 miliardi di euro nel triennio. La richiesta è quella di intervenire sulle carenze strutturali degli istituti e, allo stesso tempo, predisporre misure per renderli più resilienti agli effetti del cambiamento climatico.

Sul fronte dell'aggiornamento delle informazioni, la questione è stata sollevata anche dall'onorevole Irene Manzi, attraverso un'interrogazione parlamentare depositata il giorno precedente all'iniziativa di Cittadinanzattiva.

In occasione della Giornata nazionale del 22 novembre, l'associazione mette inoltre a disposizione di studenti, docenti e famiglie materiali informativi sui principali rischi per la sicurezza nelle scuole, con particolare attenzione al rischio sismico, idrogeologico e agli effetti del cambiamento climatico.

L'obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione che non si limiti alle dichiarazioni di principio, ma si traduca in attività formative, esercitazioni pratiche, incontri con esperti e una maggiore conoscenza dei rischi presenti nei territori. La sicurezza, infatti, non si costruisce soltanto intervenendo quando si verifica un'emergenza: richiede programmazione, manutenzione, informazione e responsabilità condivise tra scuole, istituzioni nazionali e locali e associazioni civiche.