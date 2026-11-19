Torna a riunirsi l'Assemblea legislativa della Valle d'Aosta per una due giorni intensa, fitta di scadenze contabili e temi molto sentiti sul territorio. Il Consiglio regionale è stato infatti convocato in sessione ordinaria per mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026, con lavori previsti al mattino dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 20. Sul tavolo dei consiglieri c'è un ordine del giorno particolarmente corposo che conta 73 punti complessivi, 33 dei quali ereditati e rinviati dalle precedenti adunanze.

Il cuore della sessione riguarderà innanzitutto la programmazione finanziaria interna e la scuola. L'Aula sarà chiamata ad approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2027-2029, un documento che verrà illustrato dal Presidente Stefano Aggravi dopo aver incassato il via libera unanime della seconda Commissione lo scorso 16 novembre. Spazio poi all'istruzione con il disegno di legge contenente disposizioni in materia di esame di maturità: il testo, che vede come relatrice la Consigliera Luisa Trione, ha già ottenuto il parere favorevole a maggioranza della quinta Commissione nella seduta del 14 ottobre.

Ampissimo spazio sarà dedicato all'attività ispettiva, che impegnerà l'Aula su 17 interrogazioni e 41 interpellanze riguardanti i principali nodi amministrativi e sociali della regione. Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra porterà in discussione 2 interrogazioni e 13 interpellanze su un ventaglio molto ampio di questioni: dal progetto idroelettrico di Cva sulla Dora Baltea tra Pré-Saint-Didier e Morgex alle opere per la frana di Pallesieux e gli sfollati di Courmaison, passando per l'acqua potabile in Valle, l'accessibilità a They Dessus a Lillianes e l'impianto di tiro a volo di Châtillon. Nel pacchetto di Avs rientrano anche la qualità dei pasti all'ospedale Parini, la carenza di operatori socio-sanitari, la ristorazione scolastica, i buoni pasto per i dipendenti regionali, la transizione energetica degli immobili Arer, le politiche abitative nelle testate di valle, le comunità energetiche pubbliche, la disabilità, lo sport agonistico e la proposta di vietare il fumo lungo il percorso della Fiera di Sant'Orso.

Il gruppo Lega VdA sarà protagonista con 3 interrogazioni e 15 interpellanze focalizzate in gran parte su sanità, scuola e legalità. Tra i temi sollevati figurano le carenze del sistema 118, il bilancio estivo del Pronto soccorso, la convenzione tra Usl e Federazione regionale del soccorso, l'assistenza sanitaria e lo stato di agitazione degli infermieri al carcere di Brissogne, la tutela del trasporto pazienti, la videosorveglianza nelle strutture per fragili, la vendita all'asta degli immobili ereditati dall'Usl, le indagini sull'uso illecito di Fentanyl e i vaccini contro la dermatite nodulare contagiosa. Sul fronte scolastico e culturale, il Carroccio chiede chiarimenti sull'adozione del manuale di storia "Trame del tempo", sulle dichiarazioni rese alla manifestazione studentesca del 17 ottobre ad Aosta e sull'adesione della Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta al documento di sostegno all'occupazione del campus Luigi Einaudi di Torino. Completano l'elenco il futuro del Casinò di Saint-Vincent, i lavori di metanizzazione sulla strada regionale 46 di Valtournenche, l'addendum con EnVal Srl sull'Iva per la discarica, il canile-gattile regionale e il fenomeno del campeggio abusivo.

Sul fronte sanitario e sociale interviene con forza anche il gruppo PD-Federalisti Progressisti VdA, che ha depositato 5 interrogazioni e 1 interpellanza per chiedere conto della nomina del nuovo Direttore generale dell'Usl, della carenza di medici di base e tecnici di radiologia al Parini, della riorganizzazione invernale dell'emergenza-urgenza, delle risorse per il Servizio dipendenze a favore dei giovani e della riforma regionale sulle politiche abitative. Il gruppo Fratelli d'Italia presenterà invece 3 interrogazioni e 5 interpellanze centrando l'attenzione sulle grandi opere e la gestione del territorio: i lavori di ampliamento e le fasi 4 e 5 del presidio unico ospedaliero, il recupero del complesso storico della Fons Salutis a Saint-Vincent, il rischio glaciologico in Val Ferret a Courmayeur, il rischio di blackout prolongati, la tenuta della rete idrica, la tutela degli impollinatori e la creazione di una linea in vetro per l'acqua minerale valdostana.

Completano il quadro ispettivo le iniziative di Autonomisti di Centro e La Renaissance Valdôtaine. Gli Autonomisti di Centro hanno depositato 2 interrogazioni e 1 interpellanza sui collegamenti intervallivi, sui decreti ingiuntivi contro la Casinò de la Vallée e sulle stazioni del Corpo forestale. La Renaissance Valdôtaine affronta con 1 interrogazione e 2 interpellanze la revisione dello statuto del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, il rincaro delle rette socio-sanitarie residenziali e il potenziamento del portale Booking Valle d'Aosta. Non mancano infine gli atti congiunti: AdC e Renaissance firmano insieme 2 interpellanze sui bacini idrici e sulla potabilità dell'acqua; Lega VdA e Renaissance si uniscono su 2 atti relativi al catasto sentieri e alla chiusura dei punti vendita Carrefour di Aosta e Saint-Christophe; Lega VdA e FdI presentano infine un'interpellanza comune sulla farmacovigilanza.

La sessione si chiuderà con l'esame di 7 mozioni. Alleanza Verdi e Sinistra ne propone 2, dedicate al futuro della Compagnia Valdostana delle Acque e alla revisione del nuovo Codice della strada. Sono invece 4 le mozioni presentate congiuntamente da Lega VdA e Renaissance, che puntano alla gratuità dell'autostrada A5 tra Nus e Aosta Ovest, alla gratuità del vaccino antinfluenzale per i residenti, alla prevenzione dell'obesità e a regole trasparenti per il volontariato al canile-gattile regionale. L'ultima mozione, firmata da Lega VdA e Fratelli d'Italia, chiede infine di potenziare i presìdi di sicurezza presso tutte le sedi istituzionali.