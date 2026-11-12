Bollo auto, sconto per chi sceglie la domiciliazione bancaria: misura prevista dal 2028

La possibilità di risparmiare sul bollo auto attraverso la domiciliazione bancaria del pagamento si avvicina anche in Valle d’Aosta. Il Consiglio Valle ha approvato all’unanimità, nella seduta pomeridiana dell’11 novembre 2026, una mozione che punta a introdurre uno sconto per i cittadini che sceglieranno di pagare la tassa automobilistica regionale attraverso l’addebito diretto sul conto corrente.

La proposta, presentata congiuntamente dai gruppi Lega Vallée d'Aoste e La Renaissance Valdôtaine, è stata modificata attraverso un emendamento concordato con l'assessore al Bilancio Mauro Baccega. Il testo impegna la Giunta regionale a quantificare gli effetti finanziari di una riduzione dell'importo del bollo, compatibilmente con gli equilibri del bilancio regionale, e a presentare una proposta normativa in occasione dell'approvazione della legge di stabilità 2027-2029.

L'obiettivo è introdurre un sistema che consenta ai proprietari di veicoli di autorizzare l'addebito automatico della tassa automobilistica, beneficiando in cambio di una riduzione dell'importo da versare. Una modalità che, oltre a rappresentare un possibile risparmio per i contribuenti, permetterebbe di evitare dimenticanze, ritardi nei pagamenti e conseguenti procedure di recupero delle somme non versate.

A illustrare le ragioni dell'iniziativa è stato il consigliere della Lega VdA Simone Perron, che ha sottolineato l'importanza di individuare strumenti capaci di alleggerire il carico fiscale sulle famiglie valdostane. «Proponiamo di valutare l'introduzione anche in Valle d'Aosta della domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, associata a una riduzione dell'importo dovuto, come già avviene in altre Regioni», ha spiegato.

Perron ha richiamato in particolare l'esperienza della Lombardia, dove l'introduzione dello sconto per chi sceglie la domiciliazione non avrebbe determinato una diminuzione del gettito della tassa automobilistica, che, al contrario, sarebbe risultato in crescita. Il sistema, secondo il consigliere, potrebbe quindi offrire vantaggi sia ai cittadini sia all'amministrazione regionale, semplificando la gestione dei versamenti e riducendo i costi legati ai mancati pagamenti.

Sulla fattibilità dell'intervento si è espresso favorevolmente anche l'assessore Mauro Baccega, che ha condiviso l'obiettivo della mozione, precisando tuttavia la necessità di completare una serie di verifiche. Il 2027 sarà dedicato agli approfondimenti tecnici, finanziari e organizzativi, anche con il coinvolgimento dell'Automobile Club Italiano.

La percentuale dello sconto dovrà essere definita sulla base delle risorse disponibili e della sostenibilità finanziaria dell'operazione. L'intenzione è arrivare a una soluzione che non comprometta gli equilibri del bilancio regionale e che, nello stesso tempo, garantisca un beneficio concreto ai contribuenti.

Se il percorso previsto sarà rispettato, la domiciliazione bancaria agevolata del bollo auto potrebbe diventare operativa dal 1° gennaio 2028. Per i proprietari di veicoli valdostani si tratterebbe di una nuova possibilità per semplificare il pagamento di un tributo annuale e ottenere uno sconto, il cui ammontare resta ancora da stabilire.