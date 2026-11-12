Sanità integrativa per il personale scolastico, la Valle d’Aosta punta su 120 euro l’anno: copertura dal 2027

La tutela della salute di chi lavora nella scuola torna al centro del confronto politico valdostano. Non si tratta soltanto di una questione di risorse economiche, ma di una misura che interessa direttamente migliaia di lavoratori e che, almeno nelle intenzioni della Regione, dovrebbe garantire una protezione sanitaria aggiuntiva rispetto a quella ordinaria. Il punto, tuttavia, è capire quando questa tutela diventerà realmente disponibile e, soprattutto, quali prestazioni comprenderà.

È questo il tema affrontato dal Consiglio Valle nella seduta del 12 novembre 2026, attraverso due interpellanze presentate rispettivamente dai gruppi Renaissance Valdôtaine e Alleanza Verdi e Sinistra, discusse congiuntamente. Al centro del confronto, la copertura sanitaria integrativa destinata al personale scolastico, una partita che si inserisce nel percorso avviato a livello nazionale, ma che in Valle d’Aosta segue una strada contrattuale e finanziaria specifica.

A sollevare per prima la questione è stata la capogruppo di Renaissance Valdôtaine, Eleonora Baccini, che ha richiamato il Contratto collettivo nazionale integrativo del 29 dicembre 2025, con il quale è stata istituita una copertura sanitaria integrativa per il quadriennio 2026-2029 a favore dei lavoratori del comparto istruzione.

La consigliera ha ricordato che, per il personale scolastico valdostano, esiste una disciplina contrattuale regionale e che l'Assessorato ha già trasmesso alle organizzazioni sindacali un riscontro nel quale viene delineato un percorso collegato a quello del Comparto unico. Una prospettiva accompagnata dall'impegno a prevedere uno stanziamento specifico nel bilancio 2027-2029, con risorse superiori a quelle destinate a livello nazionale.

Un orientamento giudicato positivamente da Baccini, che ha però invitato l'Amministrazione a chiarire gli aspetti ancora irrisolti. La questione non riguarda soltanto la disponibilità finanziaria: occorre sapere quando la copertura entrerà effettivamente in funzione, quale soluzione sarà adottata per il 2026 e quali categorie di lavoratori potranno beneficiarne. In particolare, la richiesta riguarda anche il personale amministrativo e i dipendenti con contratto a tempo determinato, oltre agli insegnanti.

La capogruppo ha inoltre sollecitato indicazioni sulle prestazioni garantite, sulle risorse effettivamente disponibili e sulle modalità con cui la Regione intende informare il personale. Perché, al di là degli annunci e degli impegni di bilancio, per chi lavora nelle scuole la differenza la farà la possibilità concreta di accedere alle prestazioni sanitarie e conoscere in anticipo le condizioni previste.

Sulla stessa linea, pur con alcune sottolineature, è intervenuta la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Chiara Minelli (nella foto). La consigliera ha riportato l'attenzione sull'incontro del 15 settembre con le organizzazioni sindacali, durante il quale l'Assessore aveva comunicato l'intenzione della Regione di garantire 120 euro all'anno per lavoratore.

Una cifra che, secondo Minelli, deve essere interpretata correttamente: lo stanziamento economico non coincide automaticamente con una copertura sanitaria effettiva. Il nodo è capire quali garanzie aggiuntive saranno offerte rispetto al sistema nazionale e quale sarà il reale vantaggio per il personale valdostano.

A fornire le spiegazioni dell'Amministrazione è stato l'assessore all'Istruzione Erik Lavevaz, che ha illustrato la scelta finanziaria e organizzativa compiuta dalla Regione. A livello nazionale, ha ricordato, il Governo ha stanziato complessivamente 320 milioni di euro in quattro anni, una disponibilità che, secondo i dati richiamati in aula, corrisponde a circa 59 euro annui per insegnante.

La Valle d'Aosta ha deciso di puntare più in alto, prevedendo nel bilancio di previsione 2027-2029 uno stanziamento di 240 mila euro all'anno, pari a 120 euro per dipendente. Una cifra che rappresenta una disponibilità finanziaria superiore al parametro nazionale e che testimonia la volontà regionale di costruire una tutela più consistente.

Lavevaz ha spiegato che il primo problema da affrontare era proprio quello di individuare risorse stabili. La copertura sanitaria integrativa comporta infatti una spesa corrente, destinata a ripetersi ogni anno, e non era quindi possibile inserirla nella precedente variazione di bilancio. Da qui la scelta di programmare l'intervento nella manovra finanziaria 2027-2029, evitando di avviare un percorso senza una copertura economica adeguata.

Ma la decisione più significativa riguarda il modello organizzativo. Anziché costruire una procedura separata per il solo personale scolastico, la Regione ha scelto di collegarlo al percorso già avviato per il Comparto unico. Una soluzione che, nelle intenzioni dell'Assessorato, potrebbe produrre vantaggi concreti.

Il motivo è soprattutto numerico. La platea interessata passerebbe infatti da circa 2.000 a 8.000 persone, con un ampliamento considerevole del numero dei potenziali beneficiari. Una dimensione maggiore dovrebbe consentire di aumentare il valore della gara e, di conseguenza, di presentarsi sul mercato con maggiori possibilità di ottenere condizioni economiche favorevoli e servizi più articolati.

L'Assessore ha precisato che non si tratta di una scelta obbligata, ma di una soluzione ritenuta vantaggiosa per ampliare la capacità contrattuale dell'Amministrazione. La contrattazione del Comparto unico è attualmente in fase di conclusione e, una volta disponibili le risorse previste a bilancio, dall'inizio del 2027 sarà possibile avviare i passaggi operativi per predisporre la gara e individuare il soggetto incaricato della gestione del fondo.

È proprio in questa fase che si giocherà una parte decisiva della partita. Prestazioni sanitarie, massimali di rimborso e condizioni di accesso non sono ancora definiti: saranno inseriti nel capitolato di gara, sulla base delle risorse disponibili. L'obiettivo dichiarato dalla Regione è ottenere la copertura più ampia possibile, cercando di garantire il miglior rapporto tra finanziamento pubblico e servizi effettivamente erogati.

Nella replica, Eleonora Baccini ha riconosciuto l'impegno dell'Amministrazione e condiviso l'obiettivo di arrivare a una copertura sanitaria integrativa per il personale scolastico. Non ha però nascosto le proprie perplessità sui tempi. Secondo la consigliera, il percorso accumula già un ritardo di circa un anno e sarebbe auspicabile accelerare, soprattutto perché l'anno scolastico è ormai iniziato e i lavoratori hanno bisogno di indicazioni precise.

Baccini ha quindi annunciato che il gruppo continuerà a seguire la questione, vigilando affinché agli impegni assunti corrispondano risposte concrete nel più breve tempo possibile. Una richiesta che riguarda non soltanto la tempistica amministrativa, ma anche il diritto del personale a conoscere quali strumenti di tutela saranno effettivamente messi a disposizione.

Anche Chiara Minelli ha riconosciuto che il collegamento con il Comparto unico potrebbe rivelarsi una scelta utile, proprio grazie all'ampliamento della platea e alla possibilità di ottenere condizioni più vantaggiose. Restano tuttavia da verificare le tempistiche della contrattazione e, soprattutto, la qualità delle prestazioni che saranno garantite.

La consigliera di AVS ha auspicato che l'ottimismo espresso dall'Assessore trovi conferma nei fatti e che la procedura possa concludersi nei tempi annunciati. Ha inoltre lasciato aperta una questione centrale: quali saranno, concretamente, i benefici aggiuntivi riconosciuti al personale scolastico valdostano rispetto alla copertura nazionale?

Ed è proprio qui che si concentra il significato politico della discussione. La Regione ha scelto di investire più del parametro nazionale e di utilizzare la dimensione del Comparto unico per rafforzare la propria capacità negoziale. Una scelta che può rappresentare un'opportunità, anche nell'ottica di valorizzare la specificità organizzativa e contrattuale dell'autonomia valdostana. Ma lo stanziamento, da solo, non basta a misurare la qualità di un intervento.

La vera verifica arriverà con il capitolato e con l'individuazione del gestore: saranno le prestazioni comprese, i massimali, le procedure di rimborso e le categorie effettivamente ammesse a stabilire se i 120 euro annui per dipendente si tradurranno in una tutela realmente più efficace. Senza dimenticare il personale precario e quello amministrativo, per il quale resta importante conoscere con chiarezza le condizioni di accesso.

Per ora, dunque, c'è un impegno finanziario definito e una strategia organizzativa delineata, ma non ancora una copertura operativa. L'appuntamento con i primi passaggi concreti è fissato all'inizio del 2027. Da quel momento si capirà se la scelta valdostana riuscirà a trasformare una maggiore disponibilità economica in servizi sanitari migliori e in una protezione effettiva per chi ogni giorno garantisce il funzionamento delle scuole.