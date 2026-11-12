Près de 1 700 livres d’occasion en vente à la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori

La passion de la lecture peut aussi se conjuguer avec les bonnes affaires et le recyclage. La Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste accueillera, du jeudi 19 au samedi 21 novembre 2026, son traditionnel Marché du livre d’occasion. Une initiative qui permettra au public de découvrir et d’acheter près de 1 700 ouvrages retirés des collections du Système Bibliothécaire Valdôtain.

Pendant trois jours, les portes de la bibliothèque seront ouvertes aux visiteurs de 9 h à 19 h. Le principe est simple : les prix diminueront progressivement au fil des journées, afin de permettre au plus grand nombre de repartir avec des livres à des tarifs particulièrement accessibles.

Les ouvrages seront vendus à 3 euros le jeudi, à 2 euros le vendredi et à seulement 1 euro le samedi. Une grille tarifaire spécifique est toutefois prévue pour certains livres consacrés à la culture locale : 10 euros le premier jour, 5 euros le deuxième et 2 euros le dernier jour.

Les livres proposés proviennent des opérations de renouvellement et de tri des collections des bibliothèques valdôtaines. Il s’agit d’ouvrages qui ne sont plus nécessaires au service public, notamment parce que plusieurs exemplaires sont disponibles, que des éditions plus récentes et actualisées les ont remplacés ou encore parce qu’ils ne suscitent plus de demandes de la part des lecteurs depuis longtemps. Certains présentent également des signes d’usure, sans pour autant être suffisamment détériorés pour devoir être éliminés.

Le choix sera varié et devrait intéresser différents publics. Romans, essais, ouvrages consacrés à la culture valdôtaine, manuels, guides touristiques, livres pour enfants et adolescents : plusieurs genres seront représentés, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir des titres parfois difficiles à trouver dans les circuits traditionnels.

Pour l’Assessorat de l’éducation, de la culture et des politiques identitaires, cette opération s’inscrit dans le cadre du règlement relatif au désherbage des collections du Système Bibliothécaire Valdôtain. Au-delà du renouvellement des fonds documentaires, le Marché du livre d’occasion poursuit un objectif concret : donner une seconde vie à des ouvrages qui, même s’ils ne sont plus adaptés aux besoins des bibliothèques, peuvent encore trouver leur place dans les bibliothèques personnelles de nombreux lecteurs.

Une manière de favoriser la circulation des livres, de promouvoir la lecture et de donner une dimension concrète au recyclage culturel.