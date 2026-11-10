L'ALMANACCO DELL'11 NOVEMBRE San Martino di Tours

IL SANTO DEL GIORNO – San Martino di Tours

L'11 novembre la Chiesa celebra San Martino di Tours, uno dei santi più amati della tradizione cristiana europea.

Nato intorno al 316 in Pannonia, nell'attuale Ungheria, Martino era figlio di un ufficiale romano e intraprese inizialmente la carriera militare.

La sua storia è legata a un gesto di straordinaria umanità: mentre era soldato, incontrò un povero infreddolito e, non avendo altro da offrirgli, tagliò in due il proprio mantello per condividerlo con lui.

Secondo la tradizione, subito dopo quel gesto il cielo si rasserenò e arrivò un'improvvisa giornata di tepore.

Divenne cristiano, abbandonò la vita militare e fu eletto vescovo di Tours nel 371. Si dedicò all'evangelizzazione delle campagne e alla fondazione di monasteri.

Morì nel 397. L'11 novembre ricorda il giorno della sua sepoltura.

LA TRADIZIONE – L'estate di San Martino

È una delle espressioni più conosciute del calendario popolare.

L'estate di San Martino indica quel breve periodo di giornate relativamente miti e soleggiate che può presentarsi a novembre, interrompendo temporaneamente il primo freddo autunnale.

La tradizione vuole che duri tre giorni e un pochino.

Ma San Martino è anche il giorno del vino nuovo: nelle campagne si aprivano le botti dopo la vendemmia e si assaggiava il risultato del lavoro di un'intera stagione.

LA CURIOSITÀ – Fare San Martino

Non tutti sanno che l'espressione «fare San Martino» significa traslocare.

Nell'Italia settentrionale, l'11 novembre rappresentava tradizionalmente la scadenza dei contratti agricoli e di affitto. I contadini che cambiavano podere dovevano trasferirsi proprio in quei giorni, portando con sé mobili, attrezzi e animali.

Una consuetudine che ha lasciato un'impronta profonda nella cultura popolare del Nord Italia.

IL PROVERBIO DEL GIORNO

«L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino».

Un detto che racconta la speranza di qualche ultima giornata di sole prima dell'arrivo dell'inverno.

Altri detti popolari:

A San Martino ogni mosto diventa vino.

Per San Martino si veste il grande e il piccino.

A San Martino si spilla il vino nuovo.

LA POESIA – San Martino di Giosuè Carducci

L'11 novembre è indissolubilmente legato anche alla celebre poesia di Giosuè Carducci, pubblicata nel 1883.

I suoi versi evocano il paesaggio autunnale, la nebbia, il mare mosso e il profumo del vino che fermenta nelle cantine.

Un'immagine poetica che ha contribuito a rendere San Martino una delle ricorrenze più suggestive dell'autunno italiano.

UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA

San Martino richiama un mondo agricolo nel quale il calendario delle stagioni aveva un'importanza fondamentale.

Anche in Valle d'Aosta novembre era tradizionalmente il periodo dei bilanci dopo la stagione agricola: le ultime lavorazioni, la sistemazione delle stalle, la preparazione delle provviste e l'avvicinamento all'inverno.

La ricorrenza ci ricorda quanto la cultura alpina sia stata costruita sul rapporto fra uomo, territorio, allevamento e natura.

In una regione di montagna, dove l'inverno imponeva ritmi e scelte precise, la capacità di condividere le risorse e aiutarsi reciprocamente era una necessità prima ancora che un valore morale.

ACCADDE OGGI – 11 novembre

1918: entra in vigore l'armistizio di Compiègne, che pone fine ai combattimenti della Prima guerra mondiale sul fronte occidentale.

1620: viene sottoscritto il Patto del Mayflower, documento fondamentale nella storia delle colonie inglesi in America.

1975: l'Angola proclama la propria indipendenza dal Portogallo.

IL PENSIERO DEL GIORNO

San Martino ci consegna una lezione semplice, ma sempre attuale: non serve possedere molto per poter dare qualcosa agli altri.

Il suo mantello diviso in due è diventato il simbolo universale della solidarietà.

E forse, in un tempo nel quale si parla tanto di individualismo, vale la pena ricordare che una comunità è davvero forte quando nessuno viene lasciato al freddo.

La frase per chiudere l'almanacco:

«La generosità non impoverisce chi dona: scalda chi riceve e rende più umana la comunità».