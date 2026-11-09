Strade più sicure, Aosta scende in piazza: domenica una pedalata per ricordare le vittime e chiedere più rispetto

La strada non può essere considerata una proprietà di chi guida un’automobile, né uno spazio nel quale la forza e le dimensioni dei veicoli determinano chi ha diritto di passare e chi deve farsi da parte. È un luogo condiviso, attraversato quotidianamente da automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ma nel quale le condizioni di sicurezza sono profondamente diverse. Per chi si muove a piedi o in bicicletta, anche una distrazione, una velocità eccessiva o una manovra azzardata possono trasformarsi in una tragedia. È da questa consapevolezza che nasce la mobilitazione promossa ad Aosta per domenica 15 novembre 2026, in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle Vittime della Strada.

Il Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione Ciclistica Italiana, FIAB Aosta à Vélo e RIME hanno scelto di unire le proprie forze per portare nelle strade del capoluogo un messaggio che va ben oltre il mondo del ciclismo: la sicurezza stradale riguarda tutti e richiede un impegno condiviso, da parte delle istituzioni e dei cittadini.

«La strada è di tutti e tutte. È uno spazio condiviso, che ogni giorno mette in relazione persone, esigenze e modalità diverse di spostamento. Proprio per questo deve essere un luogo in cui ciascuno possa muoversi liberamente, senza paura e nel rispetto degli altri», sottolineano i promotori, richiamando l’importanza di costruire una nuova cultura della mobilità.

Il messaggio scelto per la giornata è semplice, ma contiene una precisa presa di posizione: «La sicurezza non limita la libertà, la rende possibile!». Un'affermazione che ribalta una convinzione ancora diffusa, secondo la quale limiti di velocità, infrastrutture ciclabili, attraversamenti protetti e maggiore attenzione agli utenti deboli rappresenterebbero un ostacolo alla fluidità del traffico. Al contrario, rendere le strade più sicure significa permettere a un numero maggiore di persone di utilizzarle, senza che la paura di essere investiti condizioni le scelte quotidiane.

Il tema è particolarmente importante anche per una realtà territoriale come la Valle d’Aosta, dove la conformazione geografica, la presenza di assi stradali di attraversamento e la convivenza tra traffico automobilistico, mobilità ciclistica e spostamenti pedonali pongono questioni che non possono essere affrontate soltanto attraverso campagne di sensibilizzazione. Servono comportamenti responsabili, ma anche progettazione degli spazi pubblici, manutenzione delle infrastrutture, percorsi ciclabili realmente fruibili, attraversamenti sicuri e controlli adeguati. La sicurezza, infatti, non può dipendere esclusivamente dall'attenzione del singolo: deve essere una condizione garantita dall'organizzazione stessa della mobilità.

Pedoni e ciclisti sono tra gli utenti maggiormente esposti. Non dispongono della protezione offerta dalla carrozzeria di un'automobile e subiscono in maniera diretta le conseguenze degli incidenti. Riconoscere questa vulnerabilità non significa mettere automobilisti e ciclisti gli uni contro gli altri, ma partire da un principio fondamentale: chi rischia di più deve poter contare su una protezione maggiore.

La giornata vuole quindi essere anche un'occasione per riportare il tema all'attenzione delle amministrazioni pubbliche. Non bastano le dichiarazioni di principio: occorre tradurre la sicurezza in scelte concrete, dalla pianificazione urbanistica alla gestione del traffico, fino alla realizzazione di collegamenti ciclabili continui e sicuri. Una città più accessibile a chi cammina e pedala è anche una città più vivibile per famiglie, bambini, anziani e persone con difficoltà di movimento.

L'appuntamento per la mobilitazione valdostana è fissato alle 10 di domenica 15 novembre presso l'area Montfleury di Aosta. Da qui partirà una pedalata collettiva che attraverserà alcune vie del capoluogo: il corteo percorrerà via Piccolo San Bernardo, via Chambéry e via Festaz, per raggiungere piazza Chanoux.

Il programma prevede successivamente una sosta in Avenue des Conseil des Commis, dove si svolgeranno un'iniziativa di sensibilizzazione e un flash mob. Un momento simbolico, ma anche un'occasione per richiamare l'attenzione di chi attraversa quotidianamente la città sulla necessità di comportamenti più consapevoli e rispettosi.

L'invito del Comitato regionale FCI e di FIAB Aosta à Vélo è rivolto alle associazioni, alle società sportive, alle famiglie e a tutti i cittadini che condividono la necessità di rendere le strade luoghi più sicuri. Non è necessario essere ciclisti abituali per partecipare: il tema riguarda chiunque utilizzi la strada, anche soltanto per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola o fare una passeggiata.

Ricordare le vittime della strada significa, soprattutto, impedire che il loro sacrificio venga dimenticato e che gli incidenti siano considerati una fatalità inevitabile. Dietro ogni vittima c'è una persona, una famiglia, una comunità che porta con sé conseguenze spesso irreversibili.

Per questo la pedalata del 15 novembre non sarà soltanto una manifestazione sportiva o una passeggiata collettiva. Sarà un modo per occupare pacificamente lo spazio pubblico, rendere visibile una richiesta e ricordare alle istituzioni che la sicurezza stradale non è un tema secondario, ma una misura concreta della qualità della vita di una comunità.

Perché una strada davvero moderna non è quella nella quale si riesce a correre più velocemente, ma quella nella quale nessuno deve avere paura di attraversarla, camminarci o percorrerla in bicicletta.