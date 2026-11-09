In Valle d’Aosta 7 mila persone hanno rinunciato alle cure: liste d’attesa e difficoltà economiche pesano sulle famiglie

Carlo Marzi (sn) e Mauro Occhi, rispettivamente assessore regionale alla sanità e Direttore generale Usl

Circa 7 mila valdostani nel corso del 2025 hanno rinunciato a una prestazione sanitaria. È il dato che emerge dalle rilevazioni sulla popolazione regionale e che restituisce una fotografia significativa delle difficoltà di accesso alle cure anche in una regione autonoma caratterizzata da una dimensione demografica contenuta e da un sistema sanitario organizzato su scala territoriale. La percentuale si attesta al 6% della popolazione, con una diminuzione di 2,4 punti percentuali rispetto al 2024. Un miglioramento che merita di essere registrato, ma che non cancella il problema: migliaia di persone continuano a non riuscire ad accedere a visite, esami diagnostici e prestazioni di cui hanno bisogno.

Il dato valdostano si inserisce in un quadro nazionale che continua a sollevare interrogativi sulla capacità del Servizio sanitario nazionale di garantire concretamente il diritto alla salute. Secondo i dati presentati dalla Fondazione GIMBE il 9 novembre 2026, in occasione dell'audizione sul disegno di legge di Bilancio 2027 davanti alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, sono 5,6 milioni gli italiani che nel 2025 hanno rinunciato a prestazioni sanitarie. Si tratta del 9,6% della popolazione, una quota inferiore di appena 0,3 punti rispetto al 2024, quando aveva raggiunto il 9,9%, ma nettamente superiore al dato del 2022.

La Valle d'Aosta presenta dunque un'incidenza inferiore alla media nazionale, ma il fenomeno non può essere considerato marginale. Il confronto con il dato italiano evidenzia una differenza di 3,6 punti percentuali, mentre la diminuzione registrata nell'ultimo anno suggerisce un andamento regionale diverso da quello di altri territori. Resta però da capire quanto questa riduzione sia riconducibile a un effettivo miglioramento della capacità di risposta del sistema sanitario e quanto, invece, possa dipendere da altri fattori, compresa la diversa possibilità dei cittadini di accedere alle prestazioni.

A livello nazionale, infatti, le cause della rinuncia sono soprattutto due: le liste d'attesa e le difficoltà economiche. Il 6,5% della popolazione italiana dichiara di aver rinunciato a visite o esami per i tempi eccessivamente lunghi, mentre il 5,2% indica ragioni economiche. Le due motivazioni possono sovrapporsi. In altre parole, non sempre il problema è soltanto riuscire a ottenere un appuntamento attraverso il servizio pubblico: quando i tempi non sono compatibili con le necessità di salute, l'alternativa diventa rivolgersi alla sanità privata, pagando direttamente la prestazione. Una possibilità che, evidentemente, non è alla portata di tutti.

È proprio su questa contraddizione che interviene il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, che nel corso dell'audizione parlamentare ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze del progressivo ridimensionamento del peso della sanità pubblica rispetto alla ricchezza nazionale. «Il FSN è aumentato in valore assoluto, ma dal 2023 ogni anno è stata erosa la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità, rimanendo sempre inferiore a quella del 2022», ha spiegato Cartabellotta, illustrando il significato dei cosiddetti «tagli invisibili».

La questione riguarda direttamente anche il finanziamento della sanità regionale. Il Fondo sanitario nazionale è passato dai 125,4 miliardi di euro del 2022 ai 146,3 miliardi previsti per il 2027, con un incremento nominale di 20,9 miliardi. Un aumento consistente in termini assoluti, che tuttavia, secondo l'analisi GIMBE, non ha mantenuto invariata la quota di prodotto interno lordo destinata alla salute.

Nel 2022 il finanziamento sanitario rappresentava infatti il 6,27% del PIL. Negli anni successivi il rapporto non ha più raggiunto quella soglia: 6,02% nel 2023, 6,06% nel 2024, 6,03% nel 2025, 6,14% nel 2026 e 6,11% nel 2027. Se fosse stata mantenuta la stessa incidenza sul PIL del 2022, il Servizio sanitario nazionale avrebbe potuto contare, nel periodo considerato, su ulteriori 22,7 miliardi di euro.

È questa la cifra che GIMBE definisce «tagli invisibili». Non si tratta di somme sottratte contabilmente al Fondo sanitario, ma della differenza tra le risorse effettivamente stanziate e quelle che sarebbero state disponibili mantenendo costante il rapporto tra finanziamento sanitario e PIL. Una lettura contestata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sottolineato come il Fondo sia comunque cresciuto in valore nominale e come i tagli invisibili rappresentino uno scenario teorico, non una riduzione contabile delle disponibilità.

Cartabellotta ha replicato che proprio questo confronto consente di misurare le scelte di politica sanitaria degli ultimi anni. «Definire teorico questo confronto non ne cancella il significato politico: il Governo ha aumentato il finanziamento in valore assoluto, ma ha destinato alla sanità una quota della ricchezza nazionale inferiore a quella del 2022», ha osservato il presidente di GIMBE, chiedendo di valutare gli effetti concreti di questa impostazione sui servizi e sulla possibilità dei cittadini di ottenere le prestazioni necessarie.

La discussione non riguarda soltanto i numeri della finanza pubblica, ma si riflette nella capacità delle Regioni di mantenere gli equilibri di bilancio e, contemporaneamente, garantire servizi adeguati. Secondo i dati della Corte dei conti richiamati dalla Fondazione, nel 2025 il disavanzo complessivo delle Regioni, prima delle coperture, ha raggiunto circa 2,3 miliardi di euro, quasi 800 milioni in più rispetto al 2024. Una quota particolarmente significativa, pari a circa 1,65 miliardi, riguarda le Regioni che non sono sottoposte a Piano di rientro.

«Le difficoltà di bilancio di queste Regioni non possono essere liquidate come conseguenze di una cattiva amministrazione», ha sottolineato Cartabellotta. «Le differenze regionali e le inefficienze devono essere affrontate, ma il progressivo aumento dei disavanzi segnala che anche le Regioni più virtuose faticano sempre più a garantire i servizi con le risorse disponibili».

Per una realtà come la Valle d'Aosta, il tema assume una particolare rilevanza. La dimensione regionale, la distribuzione della popolazione sul territorio e la necessità di assicurare servizi anche nelle vallate più periferiche rendono fondamentale la capacità di programmare le risorse in funzione dei bisogni effettivi. Il dato delle rinunce, pur inferiore alla media italiana e in miglioramento rispetto all'anno precedente, rappresenta quindi un indicatore da non sottovalutare. La questione non è soltanto quante risorse vengano trasferite al sistema sanitario, ma soprattutto quali prestazioni siano effettivamente garantite, con quali tempi e con quale distribuzione territoriale.

Un altro elemento che emerge dall'analisi GIMBE riguarda il rapporto tra spesa privata e rinuncia alle cure. Nel 2025 le famiglie italiane hanno sostenuto direttamente 42,4 miliardi di euro di spesa sanitaria, pari al 22,3% della spesa sanitaria complessiva. Il dato registra una diminuzione dell'1% rispetto al 2024, ma secondo Cartabellotta non può essere interpretato automaticamente come un segnale positivo.

«La spesa out-of-pocket dipende anche dalla disponibilità economica delle famiglie. Chi non può permettersi di pagare è costretto a limitare le spese o a rinunciare alle cure, ma queste prestazioni non erogate restano fuori dal conto», ha precisato il presidente della Fondazione. Una distinzione importante, perché una riduzione della spesa privata può indicare tanto una maggiore capacità del servizio pubblico di rispondere ai bisogni quanto, al contrario, una crescente difficoltà delle famiglie a sostenere economicamente visite ed esami.

I dati sulla condizione economica della popolazione rafforzano questa lettura. Nel 2025 il 9,3% degli italiani viveva in condizioni di povertà assoluta, mentre il 14,8% si trovava in condizioni di povertà relativa. Quasi una famiglia su cinque, secondo l'ISTAT, ha inoltre limitato la quantità o la qualità delle spese per visite mediche e accertamenti periodici. La percentuale è salita al 18,7% nel 2025, il valore più elevato del periodo compreso tra il 2022 e il 2025.

Anche in questo caso le differenze territoriali sono marcate: si passa dal 12,1% del Nord-est al 29% del Sud. Un dato che evidenzia come la possibilità di curarsi non dipenda esclusivamente dall'offerta sanitaria, ma anche dalla condizione economica delle famiglie. «Quando quasi una persona su dieci vive in povertà assoluta e oltre una su sette in povertà relativa, affidarsi alla spesa privata per compensare le carenze del servizio pubblico significa lasciare le famiglie più povere senza un'adeguata protezione finanziaria», ha osservato Cartabellotta. «Chi può permetterselo paga; chi non può, aspetta, riduce la spesa o rinuncia».

La pressione sul sistema sanitario riguarda anche il personale, uno dei nodi strutturali della sanità italiana. Nel 2024 l'Italia disponeva di 6,9 infermieri ogni 1.000 abitanti, contro una media OCSE di 9,7. Quasi un infermiere su cinque lavorava inoltre al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda i medici, GIMBE sottolinea che non esiste una carenza assoluta di professionisti, ma una progressiva difficoltà del sistema pubblico a trattenerli: circa uno su quattro opera fuori dal SSN e mancano più di 5.700 medici di famiglia. Diverse specialità, inoltre, risultano sempre meno attrattive.

«Retribuzioni poco competitive, carichi di lavoro elevati e scarse prospettive professionali alimentano demotivazione e perdita di attrattività del SSN», ha rilevato il presidente della Fondazione. Un problema che non può essere risolto soltanto attraverso nuovi investimenti infrastrutturali. Senza medici, infermieri e personale adeguatamente valorizzato, anche l'apertura di nuove strutture rischia di non tradursi in un reale incremento delle prestazioni disponibili per i cittadini.

È in questo contesto che GIMBE ha presentato le proprie richieste al Parlamento nell'ambito della discussione sulla Manovra 2027. Il disegno di legge prevede circa 7,1 miliardi di euro aggiuntivi nel triennio 2027-2029, ma secondo la Fondazione non garantisce un rafforzamento strutturale del sistema. Il rapporto tra Fondo sanitario nazionale e PIL, nelle previsioni indicate, è destinato infatti a scendere dal 6,11% del 2027 al 5,98% del 2028, fino al 5,87% nel 2029.

Tra le richieste avanzate da Cartabellotta c'è soprattutto quella di destinare integralmente al Fondo sanitario nazionale i 1,645 miliardi di euro previsti per il voucher sanitario nel 2027. Una scelta che, secondo GIMBE, consentirebbe di rafforzare direttamente il servizio pubblico anziché finanziare un intervento temporaneo.

«Stanziare oltre 1,6 miliardi per un bonus a scadenza mentre milioni di persone rinunciano alle cure e quasi una famiglia su cinque limita le spese per la salute è una scelta politica che il Parlamento dovrebbe correggere», ha dichiarato Cartabellotta. Il presidente della Fondazione chiede inoltre una programmazione pluriennale delle risorse per il personale, un piano di reclutamento e valorizzazione economica dei professionisti e il rafforzamento delle prestazioni aggiuntive, estendendo anche al 2028 e al 2029 il finanziamento attualmente previsto dalla Manovra soltanto per il 2027.

L'obiettivo indicato è quello di introdurre anche meccanismi di verifica sull'effettiva erogazione delle prestazioni nei tempi previsti, con particolare attenzione alle persone economicamente più fragili. Perché il problema delle liste d'attesa non può essere affrontato soltanto aumentando gli stanziamenti: occorre verificare se le risorse producano davvero un miglioramento nell'accesso alle cure.

Per la Valle d'Aosta, il dato delle 7 mila persone che hanno rinunciato a prestazioni sanitarie rappresenta dunque un punto di partenza per una riflessione che riguarda la qualità e l'effettiva accessibilità dei servizi regionali. La riduzione di 2,4 punti percentuali rispetto al 2024 è un elemento positivo, ma non esaurisce le questioni aperte. Occorre comprendere quali prestazioni siano state maggiormente interessate dalle rinunce, quanto incidano i tempi di attesa e quale peso abbiano le difficoltà economiche, distinguendo le diverse situazioni territoriali e sociali.

Nino Cartabellotta, presidente fondazione Gimbe

Il confronto nazionale proposto da GIMBE riporta così al centro una questione essenziale anche per il sistema sanitario valdostano: l'autonomia nell'organizzazione dei servizi deve accompagnarsi alla capacità di garantire concretamente il diritto alla salute, senza che la possibilità di curarsi dipenda dalle disponibilità economiche individuali o dal luogo in cui si vive.

Come ha concluso Cartabellotta, «il bisogno di salute non scompare quando una persona non può permettersi di pagare: è responsabilità della politica garantire che nessuno debba rinunciare alle cure per ragioni economiche».

Una considerazione che trova una precisa corrispondenza anche nel dato valdostano: 7 mila rinunce sono 7 mila situazioni nelle quali il diritto alla salute non si è tradotto, almeno in un determinato momento, nell'accesso a una prestazione sanitaria. E il miglioramento rispetto all'anno precedente, per quanto significativo, non può diventare un motivo per abbassare la guardia.