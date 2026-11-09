Caroline Darian à Aoste : « La honte doit changer de camp », un témoignage fort contre les violences faites aux femmes

« La honte doit changer de camp ». Cette phrase, devenue emblématique du combat de Gisèle Pelicot, résonne aujourd'hui également dans le parcours de sa fille, Caroline Darian. Derrière ces quelques mots se trouve une histoire familiale d'une violence inouïe, mais aussi le choix d'une femme de transformer une épreuve personnelle en engagement public. Prendre la parole, briser les tabous et faire connaître des violences encore trop souvent invisibles : c'est désormais le sens de son combat.

En 2020, Caroline Darian découvre une vérité qui bouleverse définitivement sa vie : son père, Dominique Pelicot, droguait depuis des années son épouse, Gisèle, pour la livrer inconsciente à d'autres hommes. Une révélation qui fait voler en éclats son histoire familiale et remet en question tout ce qu'elle croyait savoir de ses proches. Depuis, elle a choisi de témoigner et de porter un combat essentiel contre la soumission chimique, une forme de violence qui prive les victimes de leur capacité à consentir et parfois même de la conscience de ce qu'elles subissent.

C'est cette histoire, mais surtout le parcours de résilience et d'engagement de Caroline Darian, qui sera au centre de la rencontre « Briser le silence, dépasser la honte », organisée par le Conseil de la Vallée, le vendredi 20 novembre 2026, à 20h30, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional à Aoste. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La soirée sera introduite par le président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi.

Présidente de l'association #MendorsPas – Stop à la soumission chimique, Caroline Darian viendra partager son témoignage et évoquer son engagement à travers ses deux ouvrages, Et j'ai cessé de t'appeler papa et Pour que l'on se souvienne. Deux livres dans lesquels elle revient sur les conséquences de cette histoire familiale et sur la nécessité de mieux faire connaître la soumission chimique, un phénomène qui reste encore trop largement méconnu.

Sa présence à Aoste donnera à cette rencontre une dimension à la fois personnelle et collective. Au-delà de son histoire, son témoignage invite à réfléchir à la reconnaissance des victimes, à leur protection et à la responsabilité de la société face aux violences faites aux femmes. Un temps d'échange avec le public permettra également d'approfondir ces questions et de rappeler que le silence ne doit jamais devenir une fatalité.

« Les violences faites aux femmes ne peuvent être considérées comme une affaire privée. Elles concernent l'ensemble de la société et appellent des réponses concrètes », souligne Stefano Aggravi. En accueillant Caroline Darian, le Conseil de la Vallée entend ainsi contribuer à une prise de conscience collective et rappeler que la liberté, la dignité et la sécurité de chaque personne doivent être garanties.

La participation à la rencontre est gratuite, mais la réservation est obligatoire sur Eventbrite : https://www.eventbrite.it/e/briser-le-silence-depasser-la-honte-tickets-2004124537441?aff=oddtdtcreator.