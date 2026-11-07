La Casa autonomista ha una falla nel tetto: piove sempre dalla stessa parte!

Più che una nuova squadra, verrebbe da dire una rimpatriata di famiglia, con qualche cambio di stanza e una diversa disposizione delle poltrone. Ma nella Casa autonomista c'è un piccolo problema immobiliare: il tetto perde. E non è una perdita da poco!

Mentre alcuni protagonisti dell'area autonomista ritrovano le chiavi di Palazzo regionale, il Partito Pour l'Autonomie, fondato da Augusto Rollandin, si ritrova ancora una volta fuori dalla porta, accomodato sui banchi dell'opposizione.

Un curioso paradosso: si parla tanto di unità autonomista, di radici comuni e di rilancio del progetto politico valdostano, ma quando si tratta di distribuire le stanze del potere qualcuno resta inevitabilmente senza un tetto sopra la testa.

A questo punto, più che una verifica di maggioranza, servirebbe un sopralluogo di un buon carpentiere. Perché una Casa autonomista che lascia fuori una parte della propria famiglia rischia di avere qualche problema di fondamenta, oltre che di copertura.

Naturalmente, Marguerettaz avrà il suo bel da fare per tenere insieme la compagnia, mentre il ritorno di Viérin aggiunge esperienza e conoscenza della macchina regionale. Ma la vera sfida sarà dimostrare che questa Giunta non è soltanto il risultato di un nuovo incastro di equilibri politici.

E al Partito Pour l'Autonomie resta, per ora, il compito di osservare i lavori dall'esterno. Magari con la speranza che, prima o poi, qualcuno si ricordi di riparare quel tetto.

In Valle d'Aosta la Casa autonomista sembra avere molte chiavi, parecchi inquilini storici e qualche amministratore di condominio. Peccato che, quando piove, non tutti abbiano lo stesso diritto a stare sotto il tetto!