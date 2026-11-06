"Crescere nei piccoli comuni 2026": il Comune di Quart tra i beneficiari

Il Dipartimento ha pubblicato l’elenco definitivo dei comuni beneficiari. Al nostro Comune è stato assegnato un contributo di € 27.988,48, finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia 2026, che dispone di 50 milioni di euro a livello nazionale.

L’Avviso, riservato ai comuni fino a 5.000 abitanti, ha l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità e le opportunità educative, sociali e relazionali per le famiglie. Le risorse saranno destinate ad attività per bambini e ragazzi e a iniziative che favoriscano i legami tra le generazioni e la coesione della comunità.

Le attività saranno realizzate entro 12 mesi dalla registrazione del decreto di finanziamento presso gli organi di controllo. Seguiranno aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione.

Un’opportunità concreta offerta dall’Amministrazione per dare ulteriori possibilità di sport, divertimento e socialità ai giovani del nostro territorio e per investire sulle famiglie e sui più giovani del nostro territorio.

Elenco definitivo dei comuni beneficiari del finanziamento:

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/crescere-nei-piccoli-comuni-2026-pubblicato-l-elenco-definitivo-dei-comuni-beneficiari-del-finanziamento/.