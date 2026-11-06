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ATTUALITÀ | 06 novembre 2026, 16:39

"Crescere nei piccoli comuni 2026": il Comune di Quart tra i beneficiari

Il Comune di Quart è stato ammesso al finanziamento previsto dall’Avviso "Crescere nei piccoli comuni 2026", promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fabrizio Bertholin

Fabrizio Bertholin

Il Dipartimento ha pubblicato l’elenco definitivo dei comuni beneficiari. Al nostro Comune è stato assegnato un contributo di € 27.988,48, finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia 2026, che dispone di 50 milioni di euro a livello nazionale.

L’Avviso, riservato ai comuni fino a 5.000 abitanti, ha l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità e le opportunità educative, sociali e relazionali per le famiglie. Le risorse saranno destinate ad attività per bambini e ragazzi e a iniziative che favoriscano i legami tra le generazioni e la coesione della comunità.

Le attività saranno realizzate entro 12 mesi dalla registrazione del decreto di finanziamento presso gli organi di controllo. Seguiranno aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione.

Un’opportunità concreta offerta dall’Amministrazione per dare ulteriori possibilità di sport, divertimento e socialità ai giovani del nostro territorio e per investire sulle famiglie e sui più giovani del nostro territorio.

Elenco definitivo dei comuni beneficiari del finanziamento:
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/crescere-nei-piccoli-comuni-2026-pubblicato-l-elenco-definitivo-dei-comuni-beneficiari-del-finanziamento/.

red.

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