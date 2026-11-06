La salute degli anziani al centro: ad Aosta un incontro su benessere, cura e prevenzione

L'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle principali sfide sociali e sanitarie anche per la Valle d'Aosta. Vivere più a lungo è certamente una conquista, ma la vera sfida consiste nel garantire agli anni in più salute, autonomia e una buona qualità della vita. È da questa consapevolezza che nasce l'iniziativa «La sanità per i nostri anziani – Benessere, cura e prevenzione», promossa da 50&Più Valle d'Aosta, che ha organizzato per sabato 7 novembre 2026, ad Aosta, una mattinata di approfondimento dedicata alla salute delle persone anziane.

L'appuntamento si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, in piazza Deffeyes. Un'occasione di informazione e confronto che mette al centro un tema destinato ad assumere un peso sempre maggiore nelle politiche pubbliche: come rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia, rafforzando la prevenzione, la medicina territoriale e l'attenzione alla persona.

A promuovere l'incontro è l'associazione 50&Più Valle d'Aosta, presieduta da Giacomo Aloisi, che porta così all'attenzione del dibattito pubblico una questione che non riguarda soltanto la sanità, ma coinvolge direttamente il modello sociale valdostano. In una regione caratterizzata da una presenza significativa di popolazione anziana e da territori montani nei quali l'accessibilità ai servizi può rappresentare una difficoltà, garantire assistenza e prevenzione significa anche tutelare la possibilità di continuare a vivere nei propri comuni, mantenendo relazioni, autonomia e dignità.

La mattinata si aprirà con gli interventi istituzionali di Carlo Marzi, assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, di Giacomo Aloisi, presidente di 50&Più Valle d'Aosta, e di Roberto Rosset, presidente dell'Ordine dei medici della Valle d'Aosta.

Seguirà il contributo di professionisti impegnati in diversi ambiti della medicina. Luigi Sudano affronterà il tema delle vaccinazioni, fondamentale per proteggere le persone più fragili dalle malattie infettive e dalle loro possibili complicanze. Edo Bottacchi, neurologo, approfondirà gli aspetti legati alla salute neurologica, mentre Maria Giovanna Filippella si occuperà di dieta e alimentazione, elementi essenziali per mantenere un buon equilibrio fisico anche in età avanzata.

Spazio inoltre alla geriatria con Maria Paola Antonietti e all'oncologia con Alessandra Malossi, per completare un quadro che affronta la salute degli anziani da prospettive differenti ma complementari.

Il valore dell'iniziativa sta proprio nell'approccio multidisciplinare: non limitarsi a intervenire quando compare una patologia, ma promuovere una cultura della prevenzione, dell'informazione e della consapevolezza. Vaccinarsi, alimentarsi correttamente, riconoscere tempestivamente i segnali di possibili disturbi e sottoporsi ai controlli necessari sono strumenti che possono contribuire a ridurre i rischi e migliorare la qualità della vita.

C'è anche una dimensione politica e sociale che merita attenzione. La tutela della popolazione anziana è infatti una questione centrale per il futuro della Valle d'Aosta e per la sostenibilità del suo sistema sanitario. L'aumento dei bisogni assistenziali richiede servizi organizzati, risorse adeguate e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, professionisti della salute, associazioni e famiglie. In questo contesto, il ruolo delle realtà associative diventa importante anche per intercettare esigenze, diffondere informazioni e mantenere vivo il rapporto tra cittadini e istituzioni.

L'iniziativa di 50&Più Valle d'Aosta, con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si inserisce dunque in un percorso di sensibilizzazione che punta a riconoscere agli anziani un ruolo centrale nella comunità, non soltanto come destinatari di prestazioni sanitarie, ma come persone portatrici di esperienze, relazioni e diritti.

La partecipazione all'incontro rappresenta un'opportunità per approfondire temi che riguardano direttamente molte famiglie valdostane e per conoscere più da vicino il contributo della medicina nella prevenzione e nella gestione delle patologie legate all'età.

Per informazioni è possibile rivolgersi a 50&Più Valle d'Aosta, in piazza Arco d'Augusto 10, ad Aosta. Referente per l'iniziativa è il presidente Giacomo Aloisi (3472210511); segreteria Riccardo Bortolotti (016545981).