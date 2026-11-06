ALMANACCO SABATO 7 NOVEMBRE 2026 - Sant'Ernesto, abate

IL SANTO DEL GIORNO

Sant'Ernesto, abate

Sant'Ernesto di Zwiefalten fu abate benedettino nel XII secolo. Lasciò la guida del monastero per unirsi alla crociata guidata dall'imperatore Corrado III. Partì nel 1146 e la tradizione racconta che trovò la morte durante la spedizione in Oriente, intorno al 1147.

È ricordato il 7 novembre. La sua figura è legata alla fede, al coraggio e alla scelta di dedicare la propria vita a un ideale.

LA PENSÉE DU JOUR

« Un peuple qui oublie ses racines risque de perdre son avenir. »

La langue, les traditions et la mémoire collective sont les piliers d'une communauté. Les préserver, c'est transmettre aux nouvelles générations le sentiment d'appartenir à une histoire commune.

ACCADDE OGGI NEL MONDO

1917 – In Russia la rivoluzione bolscevica, secondo il calendario gregoriano, porta alla presa del potere da parte dei bolscevichi a Pietrogrado.

1944 – Franklin Delano Roosevelt viene rieletto per la quarta volta presidente degli Stati Uniti.

1990 – Mary Robinson viene eletta presidente dell'Irlanda, prima donna a ricoprire questa carica.

LA MEMORIA DELLA VALLE D'AOSTA

Il percorso verso l'autonomia valdostana rappresenta una delle pagine fondamentali della nostra storia contemporanea.

Nel 1945, dopo la Liberazione, si moltiplicarono le iniziative per ottenere un ordinamento autonomo. Il 7 maggio monsignor Jean-Joconde Stévenin presentò un progetto di Statuto che prevedeva ampi poteri regionali, parità linguistica tra italiano e francese e il controllo regionale delle risorse naturali.

Il 7 settembre 1945 arrivò un passaggio decisivo: Umberto di Savoia firmò i decreti luogotenenziali 545 e 546, che istituirono la circoscrizione autonoma valdostana e introdussero importanti prerogative amministrative ed economiche.

Nel 1948 arrivò il riconoscimento costituzionale dello Statuto speciale.

Una storia fatta di impegno, confronto e battaglie politiche che ancora oggi merita di essere conosciuta.

LA VALLE OGGI – GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 7 NOVEMBRE

Aosta – Le quattro stagioni di Cerlogne

Al Théâtre Giacosa, alle 20.30, va in scena Le quatro seison de Cerlogne, spettacolo dedicato a Jean-Baptiste Cerlogne, nel bicentenario della sua nascita. Un omaggio al sacerdote e poeta di Saint-Nicolas che dedicò la propria vita alla valorizzazione del patois.

Aosta – La Foire des Alpes

All'arena della Croix-Noire si svolge il concorso regionale degli ovini e dei caprini, nell'ambito della Foire des Alpes. Un appuntamento dedicato all'allevamento e alle tradizioni rurali valdostane.

Bard – Premio Arte Contemporanea Valle d'Aosta

Al Forte di Bard, alle 16, presentazione dei progetti dei sei artisti selezionati per il premio. Un'occasione per osservare il territorio attraverso nuovi linguaggi artistici.

LE MOT DU JOUR

La transmission

Transmettre une langue, une culture et des traditions, c'est donner aux générations futures les outils pour comprendre leur identité. En Vallée d'Aoste, cette transmission passe aussi par le patois, le français et la connaissance de notre histoire.

IL PROVERBIO DEL GIORNO

« Per San Ernesto, raccogli le mele che restano nel cesto. »

Un richiamo alla stagione autunnale e agli ultimi lavori prima dell'arrivo dell'inverno.

IL PENSIERO FINALE

L'autonomia valdostana non è nata per caso e non è stata una concessione senza storia. È il risultato di una precisa volontà politica, culturale e identitaria.

Oggi la sfida è quella di non considerarla un patrimonio acquisito per sempre. Occorre difenderla, aggiornarla e soprattutto farla conoscere ai giovani.

Una comunità che dimentica le ragioni della propria autonomia rischia, lentamente, di perderne anche il significato.

La Valle d'Aosta deve continuare a essere protagonista del proprio futuro.