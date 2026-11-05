Arrivano i mostri: a Perosa Argentina le radici dell’immaginario gotico

I mostri sono da sempre protagonisti dell’immaginario collettivo. Creature fantastiche, figure inquietanti e presenze nate dalla fantasia hanno attraversato secoli di storia, letteratura e arte, diventando spesso strumenti attraverso i quali raccontare paure, contraddizioni e aspetti meno conosciuti della natura umana. È proprio da questo universo che prende le mosse “Le radici del mostro”, la nuova esposizione che sarà inaugurata sabato 7 novembre, alle 17, negli spazi della Lilium Art Gallery, in via Roma 55, a Perosa Argentina.

La mostra propone un viaggio nell’immaginario gotico e nelle origini culturali e artistiche del mostruoso, mettendo in dialogo linguaggi espressivi differenti. Le opere di Plauso Nivio Battistini e Nadia Novelli saranno affiancate dalle poesie di Postremo Vate, dando vita a un percorso nel quale immagini e parole si intrecciano per stimolare curiosità, interpretazioni e riflessioni.

Non si tratta soltanto di un'esposizione artistica, ma di un progetto culturale che intende accompagnare il pubblico alla scoperta delle radici di un immaginario che continua a esercitare un forte fascino. Il programma si svilupperà nell'arco di un mese, con incontri e appuntamenti pensati per approfondire i temi della mostra e offrire ulteriori occasioni di confronto tra arte, letteratura e cultura.

L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti da LILIUM, che punta a fare dell'arte e della cultura strumenti di partecipazione, conoscenza e crescita collettiva. Un impegno che assume anche un significato sociale, perché valorizzare gli spazi culturali e favorire occasioni di incontro significa contribuire alla vitalità delle comunità e alla diffusione della cultura anche al di fuori dei tradizionali circuiti espositivi.

E il messaggio che accompagna la mostra contiene una provocazione tutt'altro che secondaria: «Ricordiamoci che i mostri da temere NON sono quelli scaturiti dalla fantasia». Una riflessione che invita a guardare oltre le creature immaginarie e a interrogarsi sui mostri, ben più reali, che possono manifestarsi nella società e nella vita quotidiana.

L'appuntamento è dunque per sabato 7 novembre alle 17 alla Lilium Art Gallery di Perosa Argentina. L'ingresso è libero.