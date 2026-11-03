Ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier, il 7 novembre un incontro pubblico sul futuro della linea

Il Comitato Ferrovia Aosta // Pré-Saint-Didier organizza per sabato 7 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze BCC di Aosta (Viale Giuseppe Garibaldi 3), un incontro pubblico dal titolo «Ritorno al treno!», dedicato al futuro della linea ferroviaria Aosta//Pré-Saint-Didier.

L'iniziativa sarà l'occasione per illustrare la proposta del Comitato per il rilancio della tratta, fondata su tre obiettivi: ammodernare, elettrificare e riattivare la linea ferroviaria, preservandone la destinazione ferroviaria e garantendo un servizio moderno, efficiente e sostenibile.

«Vogliamo che sia l'intera Valle d'Aosta a decidere con un referendum popolare»: questo è il principio alla base dell'iniziativa, che punta a riportare il futuro della ferrovia al centro del dibattito pubblico e a promuovere una partecipazione ampia e consapevole.

L'incontro segnerà anche l'avvio della raccolta delle prime 250 firme necessarie per dare corso all'iniziativa legislativa popolare.