ALMANACCO DEL GIORNO

🕯️ LA RICORRENZA – LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il 2 novembre la tradizione cristiana dedica una giornata alla memoria di tutti i fedeli defunti.

La consuetudine di riservare questa data alla commemorazione dei morti si consolidò alla fine del X secolo grazie a sant'Odilone, abate di Cluny, che nel 998 la introdusse nei monasteri della sua congregazione. Da lì, la ricorrenza si diffuse progressivamente in Europa.

Al di là della fede, questa giornata appartiene alla memoria collettiva. È il momento in cui ricordiamo le persone che abbiamo amato, ma anche coloro che hanno contribuito, spesso senza clamore, a costruire le nostre famiglie e le nostre comunità.

Ricordare significa riconoscere che nessuna generazione comincia da zero.

🏔️ ACCADDE OGGI IN VALLE D'AOSTA – 2 NOVEMBRE 1944

Cogne, quando una comunità resistette all'occupazione

Il 2 novembre 1944, mentre l'Europa era ancora sconvolta dalla Seconda guerra mondiale, la Valle di Cogne fu teatro di uno degli episodi significativi della Resistenza valdostana.

In una giornata segnata dalla neve, i partigiani e gli abitanti della vallata si trovarono a difendere un punto strategico: il ponte di Chevril, sulla Grand'Eyvia, lungo l'accesso alla valle.

La resistenza all'avanzata tedesca fu segnata anche dalla decisione di un giovane soldato tedesco che scelse di schierarsi con i partigiani e contribuì a far saltare il ponte, ostacolando il passaggio dei mezzi nemici.

In quelle montagne non si combatteva soltanto per il controllo di una strada. Si combatteva in un territorio nel quale la popolazione era chiamata a confrontarsi con l'occupazione, la paura e la scelta difficile fra obbedienza e libertà.

La vicenda di Cogne ci ricorda che la Resistenza non fu fatta soltanto di grandi battaglie e di nomi entrati nei libri di storia. Fu anche il risultato del coraggio di persone comuni, capaci di assumersi responsabilità straordinarie in circostanze drammatiche.

📖 LA STORIA CI INTERROGA

La memoria dei defunti e quella dei caduti della Resistenza si incontrano in questa giornata.

Ricordare chi ha perso la vita in guerra non significa celebrare la guerra. Significa riconoscere il valore della vita umana, il prezzo della libertà e la responsabilità di costruire una società nella quale i conflitti possano essere affrontati senza ricorrere alla violenza.

La storia della Valle d'Aosta dimostra che anche una piccola comunità alpina può essere protagonista di vicende che parlano a tutti.

💭 IL PENSIERO DEL GIORNO

La memoria non restituisce la vita a chi non c'è più, ma può dare un senso al nostro modo di vivere oggi.

Ricordare i nostri cari è un gesto d'amore. Ricordare chi ha lottato per la libertà è un dovere civile. Trasmettere questa memoria alle nuove generazioni è una responsabilità verso il futuro.

Una comunità che conosce la propria storia è più consapevole delle proprie radici e più libera di scegliere il proprio domani.

☀️ IL SOLE AD AOSTA

Alba: circa ore 7.12

Tramonto: circa ore 17.15

Orari indicativi per Aosta.

Buon lunedì a tutti.