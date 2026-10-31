ALMANACCO DEL GIORNO

📜 LA RICORRENZA – OGNISSANTI

Il calendario cristiano celebra oggi la festa di Tutti i Santi, una ricorrenza dedicata non soltanto ai santi riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, ma anche a coloro che, nella semplicità della loro vita, hanno lasciato una testimonianza di generosità, coraggio e solidarietà.

Al di là della fede personale, questa giornata ci invita a riflettere sul valore degli esempi che riceviamo da chi ci ha preceduto. Ogni comunità custodisce infatti una memoria fatta di persone conosciute e sconosciute, il cui lavoro e la cui dedizione hanno contribuito a costruire il mondo nel quale viviamo.

🎨 ACCADDE OGGI – 1° NOVEMBRE 1512

Michelangelo e la meraviglia della Cappella Sistina

Il 1° novembre 1512, papa Giulio II inaugurò con una celebrazione solenne la volta della Cappella Sistina, affrescata da Michelangelo Buonarroti.

L'artista aveva lavorato per anni a un'impresa straordinaria, trasformando la volta della cappella in uno dei capolavori assoluti della storia dell'arte.

Un'opera nata in un contesto religioso, ma diventata patrimonio universale. Credenti e non credenti possono riconoscervi la forza della creatività umana, la bellezza e la capacità della cultura di attraversare i secoli.

La Cappella Sistina ci ricorda che la storia delle civiltà è fatta anche di opere capaci di superare le intenzioni dei loro stessi committenti e di parlare a generazioni lontane nel tempo.

🏔️ UNO SGUARDO ALLA VALLE D'AOSTA

Le radici di una comunità

Anche la Valle d'Aosta ha costruito la propria identità attraverso i secoli, intrecciando tradizione cristiana, cultura alpina, lingue e istituzioni.

Le chiese disseminate nei villaggi, gli affreschi, i castelli e gli antichi documenti raccontano una storia nella quale la dimensione religiosa si è intrecciata con il lavoro, le relazioni sociali e l'organizzazione delle comunità.

Conoscere questo patrimonio non significa fermarsi alla nostalgia del passato. Significa comprendere come si sono formate le nostre comunità e quali esperienze hanno contribuito a definire la nostra identità.

Le radici, per essere vive, devono essere conosciute, custodite e trasmesse.

💭 IL PENSIERO DEL GIORNO

Una società ha bisogno di memoria, ma non deve diventare prigioniera del passato.

Le tradizioni ci aiutano a comprendere chi siamo; la cultura ci insegna a confrontarci con chi è diverso da noi; la libertà ci permette di scegliere il futuro.

Una comunità è davvero forte quando sa custodire le proprie radici senza chiudersi al mondo.

☀️ IL SOLE AD AOSTA

Alba: ore 7.10

Tramonto: ore 17.17

Buona domenica a tutti!