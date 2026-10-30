Nuovo ospedale Parini, il TAR dà ragione a CMC Ravenna: l'aggiudicazione è confermata. Ora si attende la ripartenza dei lavori

La partita giudiziaria sull'aggiudicazione dei lavori del nuovo ospedale regionale Umberto Parini di Aosta registra un passaggio decisivo. Il TAR della Valle d'Aosta, con la sentenza pubblicata il 30 ottobre 2026, ha respinto le ragioni del secondo classificato nella procedura di gara relativa al IV lotto della Fase 3, confermando la correttezza dell'aggiudicazione inizialmente disposta a favore del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da CMC Ravenna S.p.A.

Una decisione attesa, che consente di superare almeno uno degli ostacoli che si erano frapposti al percorso amministrativo di una delle opere pubbliche più importanti e strategiche per la Valle d'Aosta. Il nuovo presidio ospedaliero non rappresenta soltanto un investimento infrastrutturale di grande rilevanza, ma un intervento destinato a incidere direttamente sull'organizzazione della sanità regionale, sulla qualità dei servizi ai cittadini e sull'economia del territorio.

La vicenda giudiziaria era stata resa nota dalla Société Infrastructures Valdôtaines (S.I.V. s.r.l.), società in house della Regione autonoma Valle d'Aosta, con un precedente comunicato del 21 maggio 2026. In quella circostanza era stato annunciato il ricorso presentato dall'impresa seconda classificata contro l'aggiudicazione della gara al raggruppamento primo classificato.

Adesso il pronunciamento del tribunale amministrativo chiarisce la situazione. Nella sentenza, identificata con il numero 50/2026, relativa al ricorso 24/2026, il TAR ha riconosciuto infondate le motivazioni del ricorrente. Di conseguenza, viene confermata l'aggiudicazione al raggruppamento composto da CMC Ravenna S.p.A., in qualità di mandataria, e dalle imprese Strever S.p.A. e Guastamacchia S.p.A., in qualità di mandanti.

L'appalto riguarda i lavori di realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti Umberto Parini, nell'area di viale Ginevra ad Aosta. In particolare, il lotto comprende tre componenti fondamentali: il corpo K, destinato al nuovo ospedale per acuti; il corpo L, che ospiterà la Hospital Street, e il corpo P, relativo alla realizzazione di ulteriori nuovi parcheggi.

Si tratta dunque di una parte essenziale del progetto complessivo, destinata a completare e rendere funzionale una struttura sanitaria che rappresenta da anni una delle principali priorità della programmazione regionale.

La S.I.V., nel comunicato diffuso dopo la sentenza, non si limita a prendere atto dell'esito favorevole, ma anticipa un'accelerazione sul piano amministrativo. La società afferma infatti che «in tempi stretti» assumerà e renderà pubbliche le proprie decisioni inerenti e conseguenti alla pronuncia del TAR.

È proprio questo passaggio che merita particolare attenzione. La sentenza elimina le contestazioni giudiziarie finora sollevate contro l'aggiudicazione, ma non significa automaticamente che i cantieri possano ripartire dal giorno successivo. Sarà necessario verificare quali siano gli adempimenti ancora da completare, lo stato effettivo delle procedure contrattuali, gli eventuali aggiornamenti progettuali e le condizioni operative per procedere con le lavorazioni.

Le prossime settimane potrebbero quindi diventare decisive. La prima scadenza da attendere è quella delle determinazioni della S.I.V., che dovrà tradurre il pronunciamento del tribunale in atti amministrativi conseguenti. Successivamente sarà importante conoscere il calendario degli adempimenti contrattuali e soprattutto il cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

Resta inoltre da considerare l'eventuale possibilità di ulteriori iniziative giudiziarie da parte del ricorrente. La sentenza del TAR rappresenta un risultato favorevole all'aggiudicatario e alla stazione appaltante, ma non consente, da sola, di escludere qualsiasi ulteriore passaggio processuale. Saranno quindi le decisioni delle parti e gli eventuali sviluppi successivi a determinare il grado di stabilità definitiva del quadro.

Sul piano politico, la notizia ha un peso evidente. Il nuovo ospedale è un'infrastruttura che attraversa diverse stagioni amministrative e politiche e che rappresenta un banco di prova per la capacità della Regione di portare a termine un investimento complesso, costoso e fondamentale per il futuro della sanità valdostana.

La questione non riguarda soltanto la costruzione di nuovi spazi. Riguarda la possibilità di dotare la Valle d'Aosta di una struttura moderna, adeguata alle esigenze assistenziali dei prossimi decenni, capace di migliorare l'organizzazione dei reparti, i percorsi dei pazienti e le condizioni di lavoro del personale sanitario.

Non meno rilevante è la dimensione economica. Un'opera di queste proporzioni coinvolge imprese, lavoratori, fornitori e professionalità tecniche, con ricadute che interessano l'intero sistema economico regionale. Ogni ritardo comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi di realizzazione e può esporre l'intervento al rischio di maggiori costi, soprattutto in un contesto nel quale i prezzi delle lavorazioni e dei materiali continuano a rappresentare una variabile da monitorare.

La sentenza del 30 ottobre 2026 consente dunque di guardare con maggiore fiducia alla prosecuzione del progetto, ma adesso occorrono atti concreti, tempi certi e trasparenza sulle prossime tappe.

La Valle d'Aosta attende da tempo il completamento del proprio nuovo presidio ospedaliero. Il superamento del ricorso è un passaggio positivo, ma la vera sfida comincia adesso: trasformare una decisione favorevole sul piano amministrativo in un avanzamento effettivo dell'opera.

La prossima comunicazione della S.I.V. sarà quindi particolarmente importante. Dovrà chiarire non soltanto quali decisioni saranno assunte dopo la sentenza, ma anche quali siano i tempi realistici per arrivare alla piena operatività del cantiere. Perché, dopo anni di procedure, progettazioni e contenziosi, la priorità per cittadini e operatori sanitari è finalmente vedere il nuovo ospedale diventare realtà.