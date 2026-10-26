È morto Sergio Péaquin, il Consiglio Valle ricorda l’ex consigliere regionale

La Valle d’Aosta perde una figura che ha preso parte alla vita pubblica regionale in una fase importante della propria storia istituzionale. Il Consiglio Valle ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Péaquin, già consigliere regionale nella VII legislatura, dal 1978 al 1983. A ricordarne l’impegno è il presidente dell’Assemblea legislativa, Stefano Aggravi, che ha sottolineato il contributo offerto da Péaquin alle istituzioni e alla comunità di appartenenza.

Eletto nelle fila del Partito Comunista Italiano (PCI), Péaquin svolse il proprio mandato in Consiglio regionale assumendo anche incarichi di responsabilità nell’organizzazione dei lavori assembleari. Dal 1979 al 1981 fu infatti Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, organismo chiamato a garantire il funzionamento e l’attività istituzionale del Consiglio.

Nel corso della legislatura si occupò inoltre di temi di particolare rilevanza sociale, presiedendo le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e sicurezza sociale. Fece parte anche della commissione permanente per l’agricoltura e della commissione speciale incaricata di occuparsi del regolamento per le assunzioni del personale della Casa da gioco di Saint-Vincent, una realtà che, per il suo peso economico e occupazionale, ha avuto un ruolo significativo nella storia del territorio.

Il suo percorso pubblico non si limitò all’esperienza in Consiglio regionale. Péaquin fu attivo anche nell’Amministrazione comunale di Saint-Vincent, mantenendo un legame con la comunità locale attraverso l’impegno amministrativo e l’attività associativa. Un percorso che, come evidenziato dal presidente Aggravi, testimonia il rapporto tra partecipazione istituzionale e presenza nella vita sociale del paese.

«Sergio Péaquin ha dedicato una parte importante della sua vita al servizio delle istituzioni, in Consiglio Valle e nell’Amministrazione comunale di Saint-Vincent, mantenendo un forte legame con la propria comunità anche attraverso l’attività associativa», ha dichiarato Stefano Aggravi, esprimendo a nome del Consiglio Valle il ricordo dell’ex consigliere. «Ne ricordiamo il contributo alla vita pubblica e sociale del territorio, esprimendo ai suoi familiari le nostre più sentite condoglianze».

La scomparsa di Péaquin richiama anche il valore della memoria istituzionale in una regione nella quale l’autonomia ha affidato al Consiglio Valle responsabilità politiche e legislative che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. Ricostruire le esperienze di chi ha attraversato le diverse stagioni dell’Assemblea significa conservare traccia delle persone, delle sensibilità politiche e dei temi che hanno contribuito a definire il percorso della comunità valdostana.

Sanità, sicurezza sociale, agricoltura e occupazione erano questioni centrali anche nel dibattito pubblico di quegli anni e continuano, sotto forme diverse, a interrogare le istituzioni regionali. Il ricordo di Sergio Péaquin si inserisce così in una storia collettiva che va oltre i singoli mandati elettivi: quella di una Valle d’Aosta costruita anche attraverso l’impegno di amministratori e consiglieri appartenenti a differenti tradizioni politiche, chiamati a confrontarsi con le esigenze del territorio e con le responsabilità dell’autogoverno. Un patrimonio di esperienze che merita di essere tramandato alle nuove generazioni, insieme alla conoscenza delle persone che hanno contribuito alla vita pubblica regionale.