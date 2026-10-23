Intelligenza artificiale e pensiero critico, ad Aosta un confronto sui rischi della rivoluzione digitale

L’intelligenza artificiale promette di semplificare la vita, accelerare il lavoro e rendere le informazioni accessibili come mai prima. Ma mentre gli algoritmi entrano nella quotidianità, dalla ricerca delle notizie alle decisioni professionali, cresce anche una domanda che riguarda non soltanto la tecnologia, ma il futuro della libertà individuale: quanto siamo ancora capaci di pensare con la nostra testa? È da questo interrogativo che prende le mosse la conferenza «L’intelligenza artificiale è intelligente? Rischi e pericoli per il pensiero critico nell’era dell’Intelligenza Artificiale», in programma ad Aosta venerdì 30 ottobre, alle 20.30, nel Salone Don Luigi Maquignaz della Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans, promotrice dell’iniziativa.

A guidare la riflessione sarà l’avvocato Gianfranco Amato, saggista e presidente dell’associazione Giuristi per la Vita, da tempo impegnato nel dibattito pubblico sui temi dei diritti umani, dell’etica, della famiglia e della libertà di pensiero. L’incontro si propone di affrontare le conseguenze culturali e sociali della rapida diffusione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, mettendo al centro una questione sempre più attuale: la differenza tra ottenere una risposta in pochi secondi e possedere davvero gli strumenti per comprenderla, verificarla e valutarla.

L’intelligenza artificiale è ormai in grado di elaborare grandi quantità di dati, produrre testi, sintetizzare documenti e offrire risposte articolate. Capacità che possono rappresentare un’opportunità concreta per cittadini, imprese, professionisti e istituzioni. Il progresso tecnologico, tuttavia, porta con sé anche interrogativi che non possono essere liquidati come una semplice resistenza alle novità. Il problema non è soltanto ciò che le macchine sono in grado di fare, ma il modo in cui le persone scelgono di utilizzarle e il grado di fiducia che sono disposte ad accordare ai loro risultati.

Da qui il tema del pensiero critico, inteso come capacità di distinguere i fatti dalle opinioni, verificare le fonti, riconoscere gli errori e mettere in discussione le informazioni ricevute. In un ambiente digitale nel quale le risposte arrivano rapidamente e spesso con un'apparente sicurezza, il rischio è confondere la fluidità del linguaggio con l'affidabilità dei contenuti. Un sistema di intelligenza artificiale può infatti produrre informazioni plausibili senza garantire che siano corrette. Per questo la verifica umana resta essenziale, soprattutto quando sono in gioco decisioni importanti o questioni che incidono sulla vita delle persone.

La riflessione proposta dalla conferenza tocca così un nodo che va oltre l'innovazione tecnologica e investe l'educazione, l'informazione e la qualità del dibattito pubblico. Se gli strumenti digitali vengono utilizzati senza un'adeguata capacità di valutazione, il pericolo è quello di affidare progressivamente ad altri — o a sistemi automatici — una parte crescente delle proprie decisioni. Se invece sono accompagnati da consapevolezza e competenze adeguate, possono diventare strumenti utili per ampliare le conoscenze e sostenere il lavoro intellettuale, senza sostituire la responsabilità personale.

Le implicazioni riguardano anche il mondo economico. L'intelligenza artificiale sta modificando processi produttivi, professioni e organizzazione del lavoro, aprendo possibilità di maggiore efficienza ma imponendo anche nuove esigenze di formazione. Saper utilizzare queste tecnologie non significa soltanto conoscere i programmi disponibili: significa comprendere i loro limiti, valutare i risultati e mantenere la capacità di prendere decisioni autonome. Una sfida che interessa i lavoratori, le imprese, la scuola e le nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con strumenti destinati a incidere sempre più profondamente sulle opportunità professionali e sulle relazioni sociali.

C'è poi una dimensione che riguarda direttamente la democrazia. La circolazione delle informazioni, la formazione delle opinioni e il confronto tra posizioni differenti dipendono anche dalla capacità dei cittadini di valutare ciò che leggono e ascoltano. In un contesto nel quale i contenuti possono essere generati artificialmente, riprodotti su vasta scala e presentati in forme persuasive, distinguere le informazioni attendibili da quelle fuorvianti diventa una condizione fondamentale per partecipare consapevolmente alla vita pubblica. Il pensiero critico non è quindi soltanto una competenza individuale, ma anche una risorsa collettiva, essenziale per la qualità del confronto democratico.

La conferenza di Gianfranco Amato si inserisce in questo dibattito, affrontandolo dalla prospettiva etica, culturale e giuridica che caratterizza l'attività del relatore. L'obiettivo è interrogarsi sui rischi di una fiducia eccessiva nella tecnologia e sulla necessità di preservare la capacità umana di giudicare, scegliere e assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. La domanda contenuta nel titolo, «L'intelligenza artificiale è intelligente?», invita dunque a riflettere anche sul significato stesso dell'intelligenza: elaborare dati e generare risposte non coincide necessariamente con la comprensione, la coscienza o la capacità di formulare un giudizio responsabile.

L'appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre, alle 20.30, nel Salone Don Luigi Maquignaz della Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta. L'ingresso sarà libero.

In una fase nella quale l'intelligenza artificiale è destinata a diventare sempre più presente nella vita quotidiana, il confronto assume un significato che riguarda l'intera comunità. La vera sfida non consiste nello scegliere tra accettare o respingere il progresso tecnologico, ma nel capire a quali condizioni sia possibile governarlo senza rinunciare all'autonomia personale. Perché il valore di una tecnologia non si misura soltanto dalla velocità con cui fornisce una risposta, ma anche dalla capacità delle persone di comprenderla, metterla alla prova e decidere consapevolmente che cosa farne.