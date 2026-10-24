«Ardita», il canto delle Bataille des Reines: Lucianax porta in musica l’attesa della finale

C’è l’emozione della sfida, il ricordo dell’infanzia e l’orgoglio di una tradizione che attraversa le generazioni. Alla vigilia della finale regionale delle Bataille des Reines, in programma domenica 25 ottobre 2026, la Valle d’Aosta ritrova nelle note di «Ardita», il nuovo singolo di Fabien Lucianaz, conosciuto artisticamente come Lucianax, il racconto di una delle manifestazioni più identitarie della cultura alpina.

Il brano, scritto in francoprovenzale e italiano, accompagna idealmente le regine verso l’arena e restituisce le emozioni di un mondo nel quale l’attesa della competizione si intreccia con il lavoro quotidiano degli allevatori, la cura degli animali e il rapporto con il territorio. Non soltanto una canzone dedicata alla battaglia, dunque, ma un omaggio a una comunità che riconosce nelle Bataille des Reines un patrimonio di memoria, appartenenza e partecipazione.

Il titolo, «Ardita», richiama lo spirito combattivo delle protagoniste, ma il racconto musicale guarda anche a ciò che precede la sfida e ne rappresenta il significato più profondo. C’è un anno intero di preparazione, fatto di sacrifici, aspettative e speranze, che trova il suo momento culminante nel fine settimana della Regionale. Per gli allevatori, la manifestazione rappresenta molto più di una competizione: è l’occasione per condividere una passione e valorizzare un’attività che contribuisce a mantenere vivo il tessuto rurale valdostano.

Nelle immagini e nelle suggestioni evocate dal brano riaffiorano anche i ricordi dei più piccoli, quando le prime battaglie si immaginavano giocando con le cornailles di legno. Un’infanzia in cui si provava già a essere grandi, riproducendo gesti e rituali degli adulti e costruendo, senza saperlo, un legame destinato a durare nel tempo. È proprio questo passaggio tra generazioni a dare alla canzone una dimensione che supera il semplice accompagnamento musicale di un evento sportivo e tradizionale.

Il videoclip ufficiale, disponibile da venerdì 23 ottobre 2026 sul canale YouTube dell’artista, è stato realizzato all’arena Croix-Noire e nella sede dell’Association Amis des Batailles des Reines. Luoghi simbolo della manifestazione, scelti per raccontarne dall’interno l’atmosfera e il valore per il territorio. Nel filmato compare anche un cameo di Farchetta, la celebre regina di Renzo Rosset, protagonista della corsa al quinto titolo consecutivo.

La presenza di Farchetta aggiunge al progetto musicale un richiamo diretto all’attualità della competizione, proprio mentre allevatori e appassionati si preparano all’appuntamento conclusivo della stagione. La finale regionale è infatti il momento in cui le storie individuali delle regine e dei loro proprietari si incontrano davanti al pubblico, trasformando l’arena in un punto di riferimento per un’intera comunità.

Con «Ardita», Lucianax sceglie così di raccontare le Bataille des Reines attraverso un linguaggio capace di unire musica, memoria e identità culturale. La scelta di utilizzare sia il francoprovenzale sia l’italiano contribuisce a mantenere vivo il legame con la lingua del territorio, rendendo al tempo stesso il racconto accessibile a un pubblico più ampio. Il brano sarà prossimamente disponibile anche sulle principali piattaforme di streaming audio.

In una Valle d’Aosta che deve confrontarsi con i cambiamenti economici e sociali, la valorizzazione delle tradizioni passa anche dalla capacità di trasmetterle attraverso forme espressive nuove. La musica può diventare uno strumento per avvicinare le giovani generazioni alla cultura rurale, raccontare il lavoro degli allevatori e ricordare che manifestazioni come le Bataille des Reines non vivono soltanto nel momento della competizione, ma nell’impegno quotidiano di chi le rende possibili. «Ardita» si inserisce in questo percorso: un canto che accompagna l’attesa della finale e restituisce voce a un patrimonio valdostano in cui passione, territorio e identità continuano a incontrarsi.

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