Lo Charaban torna a lo Giacosa: la 56^a edizione l’é de retour du 24 a lo 29 de novembre

Aosta se prépare a vivre un nouvo rendez-vous avouè lo théâtre en francoprovenzale. Du 24 a lo 29 de novembre 2026, Lo Charaban torna su la scena du théâtre Giacosa, avouè sa 56^a édition, un rendez-vous que, année après année, continue a fére vivre la lenga, la cultura et lo sens d’appartenance de la communauté valdôtaine.

Lo Charaban l’é pa solament un spectacle. L’é eun moment de rencontre entre lo public et la lenga du pays, eun’occasion de rire, de se reconnaître et de retrouver, su la scène, des façons de parler, des situations et des personnages que font partie de la vie de tous les jours. Une tradition que, après des dizaines d’années, continue a se renouveler sans perdre ses racines.

Pour l’édition 2026, lo public pourra découvrir tre pièces inédites, présentées pour la première fois su la scène. La première partie de chaque soirée sera consacrée a Lo Tsatë, d’Andrea Cavagnet. Après, lo programme proposera Tëta verda, d’Eleonora Rasetto, et La Plasteucca, de Paola Vuyet.

La musique sera assurée par l’orchestre Les Joueurs du Charaban, dirigé par Aldo Abena et Mauro Berthod. Les intermèdes seront animés par LeTrèi Frustapot et Le Dzovenno de la Coumba, que contribueront a donner au spectacle son rythme et son caractère populaire.

Derrière les lumières du théâtre, lo travail l’é déjà bien engagé. Comme l’explique Michel Celesia, directeur de la compagnie, la préparation a commencé dès le printemps, mais l’activité entre maintenant dans sa phase la plus intense. « La machine organisationnelle est en marche depuis le printemps dernier, mais c’est précisément en cette période qu’elle tourne à plein régime », souligne-t-il, en rappelant lo rythme toujours plus soutenu des répétitions et les exigences du travail technique.

Lo directeur tient surtout a remercier toutes les personnes que rendent possible cette aventure : les acteurs, les tramanoublo, les techniciens, les musiciens et les maquilleuses. Lo rôle des bénévoles reste essentiel, dans une manifestation que demande un travail collectif important, souvent invisible pour lo public, mais indispensable pour porter chaque année les pièces jusqu’a la scène.

Les remerciements vont également aux institutions et aux sponsors que soutiennent Lo Charaban, en particulier la BCC Valdostana et CVA. Un appui qui rappelle combien la continuité d’une manifestation culturelle dépend aussi de la capacité a réunir des forces publiques et privées autour d’un projet partagé.

Pour l’assesseur Erik Lavevaz, Lo Charaban a su traverser les époques tout en restant fidèle a son identité et en gardant un public attaché a ce rendez-vous. Chaque édition, explique-t-il, représente bien davantage qu’un événement théâtral : « Une occasion de faire communauté », un moment où les spectateurs se retrouvent pour apprécier lo travail de toutes les personnes que contribuent a donner vie aux pièces.

C’est précisément dans cette dimension collective que Lo Charaban trouve une partie importante de son sens. Le patoué n’y reste pa une lenga confinée aux souvenirs ou aux conversations privées : il devient une lenga de scène, capable de raconter, de divertir et de réunir des générations différentes. La transmission passe ainsi aussi par lo rire, par la présence du public et par la possibilité de reconnaître dans les histoires racontées une partie de sa propre réalité.

Les représentations auront lieu a 21 heures du mardi 24 au samedi 28 novembre, tandis que la séance du dimanche 29 novembre est prévue a 15 heures, toujours au théâtre Giacosa d’Aoste.

Les billets coûteront 15 euros et seront en vente au guichet du théâtre a partir du mardi 10 novembre, jusqu’a épuisement des places. Les horaires de vente seront de 8 h 30 a 12 h 30 et de 14 h a 18 h, avec une limite de 20 billets par personne.

La nouvelle édition de Lo Charaban s’annonce ainsi comme un rendez-vous culturel, mais aussi comme un signe de vitalité pour le francoprovençal valdôtain. Dans un monde où les langues minoritaires doivent trouver de nouveaux espaces pour continuer a vivre, lo théâtre populaire offre une réponse concrète : faire parler la lenga, la porter devant lo public et la transmettre non pa comme une pièce de musée, mais comme une partie vivante de l’identité valdôtaine.