Liste d’attesa, la Valle d’Aosta tiene ma non migliora: rinunce alle cure sotto la media italiana

La Valle d’Aosta mantiene sostanzialmente stabile la capacità di garantire le prestazioni sanitarie nei tempi previsti, mentre la percentuale di cittadini costretti a rinunciare alle cure resta inferiore alla media nazionale. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe sulle liste d’attesa, che mette a confronto le performance delle Regioni italiane e restituisce un quadro fatto di differenze territoriali, criticità organizzative e scelte che incidono direttamente sull’accesso alla sanità pubblica.

I numeri valdostani, letti nel confronto con il resto del Paese, restituiscono una situazione che non presenta significativi peggioramenti, ma che richiede comunque attenzione. Tra gennaio e settembre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, la quota di prenotazioni effettuate entro i tempi previsti è cresciuta appena dello 0,4% per le prime visite e dello 0,3% per gli esami diagnostici, variazioni espresse in punti percentuali. Un andamento sostanzialmente piatto, che indica una tenuta del sistema più che un miglioramento significativo nella capacità di rispondere alla domanda di prestazioni.

Il dato assume un peso particolare in una regione come la Valle d’Aosta, dove la dimensione del territorio e la distribuzione della popolazione pongono questioni specifiche nell’organizzazione dei servizi. Garantire tempi appropriati per visite specialistiche ed esami diagnostici significa infatti non soltanto gestire le agende di prenotazione, ma anche assicurare che i cittadini possano accedere alle cure senza ritardi incompatibili con le proprie condizioni di salute. La stabilità rilevata da Gimbe, dunque, rappresenta un elemento da valutare positivamente sul fronte della tenuta, ma non basta da sola a dimostrare che il problema delle liste d’attesa sia stato risolto.

Un altro indicatore riguarda l’attribuzione della classe di priorità P alle prime visite, quella che identifica le prestazioni programmabili, da erogare entro 120 giorni. Nel 2026, in Valle d’Aosta questa classe viene attribuita nel 28% dei casi, contro una media nazionale del 34,9%. La distanza è di 6,9 punti percentuali e segnala una differenza nelle modalità con cui vengono classificate le richieste di prestazioni specialistiche.

Il dato va interpretato con cautela: la quota di attribuzione della priorità programmabile, considerata isolatamente, non consente di stabilire se una Regione garantisca cure migliori o peggiori. Per comprendere le ragioni dello scarto occorrerebbe approfondire anche la distribuzione delle altre classi di priorità, le caratteristiche della domanda sanitaria e i criteri applicati nella gestione delle prenotazioni. Resta però un indicatore importante, perché l'appropriatezza della classificazione contribuisce a determinare l'organizzazione delle agende e la distribuzione delle prestazioni in funzione dell'urgenza clinica.

Il dato più favorevole per la Valle d’Aosta arriva invece dal fronte della rinuncia alle cure. Nel 2025, secondo i numeri riportati nell’analisi, il 6% della popolazione regionale ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria pur avendone bisogno. La media italiana raggiunge il 9,6%, con una differenza di 3,6 punti percentuali a favore della regione.

Si tratta di un elemento significativo anche sul piano sociale ed economico. Rinunciare a una visita o a un esame può dipendere da tempi d’attesa troppo lunghi, difficoltà organizzative, costi da sostenere o altri ostacoli nell’accesso ai servizi. La quota regionale inferiore a quella nazionale rappresenta quindi un segnale positivo, ma non autorizza a considerare marginale il fenomeno. Dietro la percentuale rimane infatti una parte della popolazione che, pur avendo bisogno di assistenza, non riesce a ottenere una prestazione.

È proprio su questo terreno che la questione delle liste d’attesa supera i confini della semplice organizzazione sanitaria e diventa una questione politica. La capacità di garantire visite ed esami in tempi appropriati incide sulla fiducia dei cittadini nel servizio pubblico, sull’equità nell’accesso alle cure e sulla possibilità di evitare che le differenze economiche si traducano in disuguaglianze sanitarie. Quando il servizio pubblico non riesce a rispondere tempestivamente, chi dispone di maggiori risorse può cercare alternative, mentre chi non può permetterselo rischia di rinviare o abbandonare il percorso diagnostico.

Per la Valle d’Aosta, i numeri di Gimbe delineano dunque una situazione articolata: da una parte, una sostanziale stabilità delle prenotazioni entro i tempi previsti e una percentuale di rinuncia alle prestazioni inferiore alla media italiana; dall’altra, margini di miglioramento nell’organizzazione delle priorità e nella capacità di trasformare la tenuta del sistema in progressi concreti per i pazienti.

La sfida, adesso, non è soltanto evitare che gli indicatori peggiorino, ma capire dove intervenire per migliorare l’accessibilità delle cure. Servono dati più approfonditi sui tempi effettivi di attesa, sulle prestazioni che presentano le maggiori difficoltà, sulla disponibilità di personale e sulla capacità di utilizzare in modo efficiente le risorse sanitarie. Sono questi gli elementi che possono aiutare a distinguere una stabilità virtuosa da una situazione nella quale i problemi rimangono semplicemente invariati.

In un sistema sanitario regionale, la qualità non si misura soltanto attraverso le prestazioni erogate o le risorse investite, ma anche dalla possibilità concreta per ogni cittadino di ricevere la cura di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno. Il confronto con i dati nazionali offre alla Valle d’Aosta un punto di riferimento utile: la percentuale di rinuncia alle cure è più contenuta rispetto al resto d’Italia, ma la sostanziale immobilità degli indicatori sulle prenotazioni impone di non abbassare la guardia. La vera misura del risultato sarà la capacità di trasformare questi numeri in tempi d’attesa più brevi, percorsi più semplici e un servizio pubblico sempre più accessibile, senza che il diritto alla salute dipenda dalle disponibilità economiche o dalla possibilità di trovare soluzioni alternative.